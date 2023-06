LIVE MN - Addio a Silvio Berlusconi. Mercoledì alle 15 i funerali in Duomo. Il cordoglio del Milan: "Per sempre con noi". Da Maldini a Inzaghi: tutti i messaggi

È con grande tristezza e con autentica riconoscenza per quanto fatto vivere all'AC Milan e ai suoi tifosi che la redazione di MilanNews.it si unisce al cordoglio del mondo per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo storico Presidente rossonero, alla guida del Milan dal 1986 al 2017 con ben 29 trofei in bacheca, è venuto a mancare oggi presso l'Ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni.

18.15 - Di seguito le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana: "Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato".

17.20 - Ricardo Kakà, leggenda del Milan, ha così salutato Silvio Berlusconi su Twitter: "È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all'opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza".

16.27 - Anche Yacine Adli, attualmente al Milan, rende omaggio al Presidente Silvio Berlusconi: "RIP Presidente", messaggio accompagnato da due cuori rossoneri.

16.23 - Grande protagonista del Milan di Berlusconi, Andrea Pirlo ricorda con queste parole l'ex presidente rossonero: "Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l’onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme. I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me. Grazie Silvio mancherai. RIP".

16.05 - Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, con una storia su Instagram, ha ricordato Silvio Berlusconi: "C'è una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio Berlusconi diceva loro al primo incontro in assoluto: "La nostra missione sarà quella di vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Attraverso il bel giuoco". Con quella u, che tutti consideravano un vezzo. Molti lo guardavano come un visionario, e avevano ragione. A livello calcistico aveva previsto tutto molto prima degli altri, e infatti è diventato il presidente più vincente nella storia del club.

Negli ultimi tempi, da proprietario del Monza, ha realizzato un altro sogno, perché nei sogni le dimensioni non contano. Possono anche essere contenuti dentro una piccola città. Lo voglio ricordare proprio così, come la persona che - nel nostro amato sport - ha sognato e poi ha trasformato i pensieri in realtà.

Un forte abbraccio e sentite condoglianze a tutti coloro che gli hanno voluto bene. E grazie per averci fatto amare quel gioco straordinario. Anzi, quel giuoco".

16.00 - Ai tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi si unisce anche Alessio Romagnoli, ex capitano rossonero che nel 2016 ha alzato al cielo l'ultimo trofeo dell'era Berlusconi al Milan, la Supercoppa Italiana di Doha. Questo il messaggio che il difensore affida alle proprie storie Instagram: "Grazie presidente, buon viaggio".

15.48 - Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, a SkySport24 è intervenuto Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, il quale ha dichiarato: "Abbiamo avuto un rapporto rispettoso, non mi ha mai condizionato il modo di fare. In parte non lo condivideva, soprattutto la difesa a tre che in quel momento non usava quasi nessuno. Lui aveva vinto tutto con i 4 difensori e quindi capivo il suo pensiero. Come presidente ha fatto grandissime cose, è stato un visionario, mi ha messo a disposizione tutto il possibile. E' un uomo che conosceva bene le cose e soprattutto conosceva le persone che aveva davanti. Per il Milan ha fatto grandi cose, anche oggi c'è ancora un po' di lui nell'anima di questo Milan. Mi ricordo bene le bellissime parole che aveva pronuciato dopo la vittoria del nostro scudetto. Il mio arrivo al Milan? Mi chiamò Galliani e mi disse che Braida sapeva che ero già d'accordo con l'Inter, ma un tentativo lo voleva fare lo stesso. Gli disse che non avevo nessun accordo con l'Inter, allora lui mi spiegò che ci saremmo sentiti la settimana dopo perchè non avevano ancora preso una decisione. La settimana successiva mi chiamò, gli dissi che ero ancora libero e così mi fissò un appuntamento per il giorno dopo ad Arcore. Io andai ad Arcore e incontrai da solo il presidente, senza Galliani. In 20 secondi abbiamo trovato l'accordo. Era molto brillante, mi fece un'ottima impressione. A parte l'ultimo periodo, il rapporto con Berlusconi è sempre stato buono. Mi dispiace molto per la sua scomparsa, è vero che era stato in ospedale, ma non me l'aspettavo".

15.39 - La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Silvio Berlusconi, morto oggi a Milano all’età di 86 anni. In sua memoria, il presidente federale ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi sino al week end.

15.33 - Su Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricordato così Silvio Berlusconi. "Con Silvio Berlusconi perdiamo un personaggio importante della storia italiana. Un imprenditore geniale, un politico straordinariamente coinvolgente, un grande uomo di comunicazione. Nel calcio, un autentico campione. Ho avuto il piacere di conoscerlo alla fine degli anni 70 quando da ideatore di una città nella città iniziò a cimentarsi nel mondo delle telecomunicazioni, creando di lì a qualche anno il polo televisivo privato più innovativo e importante del Paese -aggiunge il numero uno del club azzurro-. Realizzò ben tre Tg che sono stati il primo accesso al mondo della politica che lo avrebbe poi visto 'Premier' per tre volte, è stato anche l'ideatore di un calcio vincente e spettacolare per lungo tempo, facendo primeggiare l'Italia calcistica in Europa a livello di club". "Con la Medusa ha creato nel cinema una Major tutta italiana. La vita lo ha visto protagonista assoluto e inimitabile di 4 decadi vissute al centro di un'Italia e di un'Europa in continua evoluzione. Lo ricordo sempre affabile, ironico e molto determinato. Ci siamo confrontati spesso su tanti argomenti e ci siamo sentiti anche di recente. Il mio cordoglio a tutta la sua grande famiglia".

15.30 - Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica e dello sport alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Di seguito il pensiero diffuso via Instagram di Vincenzo Montella, ultimo tecnico avuto dal Cavaliere al Milan: "Fiero di averti regalato l’ultimo trofeo da Presidente del tuo amato Milan. Riposa in pace".

15.29 - Non ci sarà nessuna camera ardente per Silvio Berlusconi domani negli studi televisivi di Cologno monzese. Lo rende noto l’ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Questa decisione sarebbe legata a questioni di ordine pubblico. Lo riferisce corriere.it.

15.26 - Anche Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha voluto salutare sui social Silvio Berlusconi, scomparso nelle scorse ore a 86 anni. Ecco il suo messaggio su Twitter accompagnato da una foto in compagnia dell'ex numero uno del club rossonero: "Grazie per tutto Presidente".

15.18 - Il Governo ha dichiarato il lutto nazionale per mercoledì, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Decise anche le bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati da oggi a mercoledì. Lo riferisce Tgcom24.

15.01 - Marco Amelia ha ricordato così Silvio Berlusconi su Instagram: "Sono entrato nella famiglia del grande Milan nel 2010, accolto come un figlio dal Presidente Silvio Berlusconi, un uomo carismatico, un leader illuminato, un imprenditore visionario. A Milanello si viveva ogni giorno la straordinaria atmosfera creata da un Presidente sognatore, che ha plasmato la mentalità del Club a sua immagine e somiglianza: ambizioso, vincente, dominante. Impossibile dimenticare ciò che ha fatto per il Milan, ma anche per il calcio italiano e mondiale. Mi unisco al sentimento di profonda gratitudine di tutti quelli che, come me, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e far parte della grande famiglia rossonera, nella quale tutti si sentivano coinvolti e importanti grazie alla sua straordinaria empatia e umanità. Grazie di tutto, Presidente!".

14.52 - Serginho, attraverso Instagram, ha commentato così la notizia della morte di Silvio Berlusconi: "Oggi la giornata iniziata male con la triste notizia della perdita del nostro grande presidente Berlusconi...Ringrazio a Dio di aver avuto la opportunità di conoscere un mito...di una intelligenza unica....Grazie mille e sempre Forza Milan".

14.49 - Come riporta Tgcom24, sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali di Silvio Berlusconi, che si terranno mercoledì alle 15 nel Duomo di Milano.

14.43 - Intervenuto a SkySport24, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero e primo acquisto del Milan di Berlusconi, ha dichiarato: "E' una notizia che mi addolora tantissimo, è davvero difficile pensare che non ci sia più. Ma per me sarà sempre presente, a livello personale e professionale mi ha dato tantissimo. L'ho sentito qualche giorno essere uscito dall'ospedale, è incredibile quello che riusciva ancora a trasmettere. Il suo ricordo mi accompagnerà per sempre, sono vicini ai famigliari in questo momento. Quello che ha fatto è indimenticabile, mi ha dato tante lezioni di vita. Aveva i tempi giusti per parlare e intervenire, riusciva sempre a premere i tasti giusti con tutti noi, tenendo conto della persona che si trovava davanti. Questo ti metteva a suo agio. Il suo carisma era incredibile, ma percepivi anche una grande umanità, ti faceva stare bene e ti faceva tirare fuori sempre quel qualcosa in più. Il ricordo più bello con lui? Ne ho tanti, però forse la prima Coppa dei Campioni vinta è stato il momento che più mi porto dentro. Lui aveva grande consapevolezza di quello che voleva fare che sapeva che sarebbe andata così. Ci dava grande fiducia e andavi in campo con quella determinazione in più che era fondamentale per arrivare a certi traguardi che lui aveva già previsto".

14.35 - Franco Baresi, ex Capitano del Milan, ha commentato così la scomparsa di Silvio Berlusconi all'Adnkronos: "Un presidente straordinario e una persona straordinaria, sapeva trovare sempre la parole giusta in ogni occasione. E' stato come un padre e mi manca già tantissimo. Nel calcio è stato un visionario, ha creato una squadra fantastica e realizzando i miei sogni di ragazzino. Gli devo tantissimo".

14.27 - Il carro funebre che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi è arrivato poco fa a Villa San Martina, ad Arcore, in Brianza. Lo riferise corriere.it.

14.15 - "Il calciatore più amato? È difficile rispondere, - aveva detto Silvio Berlusconi nel 2020 in un'intervista a Il Corriere della Sera'- la storia del mio Milan è stata di grandi campioni, che hanno fatto sognare ogni tifoso, me per primo. Con i miei 'ragazzi' si è instaurato sempre un rapporto personale di stima e di affetto. Ma se proprio devo indicarne uno, scelgo Marco Van Basten, simbolo della bellezza del calcio come lo intendo io. Un protagonista leggendario che lasciò un vuoto incolmabile quando troppo presto dovette abbandonare i campi di calcio".

14.01 - Pochi istanti fa, il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele e ora verrà portato a Villa San Martino ad Arcore. Oggi ci sarà la camera ardente in forma privata a Villa San Martino ad Arcore, mentre domani ci sarà invece negli studi di Mediaset a Cologno Monzese. Nella giornata di mercoledì sono in programma i funerali di Stato nel Duomo di Milano.

13.59 - Ruud Gullit, grande ex attaccante rossonero, ha voluto esprimere su Instagram il suo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ecco il messaggio dell'olandese: "Per sempre grato per l'opportunità datami di giocare nel tuo glorioso club".

13.55 - Il sito di SkySport riporta le parole di Demetrio Albertini che ha ricordato così Silvio Berlusconi: "Nello sport solitamente non si danno percentuali di merito, ma oggettivamente lui ha avuto il merito di unire un'idea con la fattibilità di un obiettivo. Quindi ha inciso tantissimo. Ho vissuto la presidenza di Silvio Berlusconi da giovane aggregato alla prima squadra, sino a diventare uno della vecchia guardia. Ha sempre avuto parole adeguate in ogni fase della mia vita sportiva. Prima che entrasse in politica, veniva sempre a pranzo con noi alla vigilia delle partite, ricordo anche le sue barzellette. Era un presidente presente".

13.52 - Anche Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero, ha voluto dedicare un messaggio di saluto a Silvio Berlusconi su Instagram: "Non servono tante parole, unico, inimitabile, irraggiungibile! RIP Presidente".

13.48 - Su Instagram, Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha rilasciato queste parole su Silvio Berlusconi: "Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità, passione, ambizione e coraggio. Grazie mille di cuore caro presidente per avermi dato la possibilità di far parte di una storia vincente e irripetibile".

13.39 - Arrivano novità importanti in merito alla camera ardernte e ai funerali di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all'età di 86 anni: come riporta corriere.it, il feretro dell'ex presidente rossonero sarà trasportato a Villa San Martino, ad Arcore, mentre la camera ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani. I funerali di Stato si svolgeranno invece nel Duomo di Milano nella giornata di mercoledì, quando sarà presente anche il presidente del Repubblica Sergio Mattarella.

13.29 - Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha ricordato così Silvio Berlusconi all’Adnkronos: "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale, tra noi c’era stima reciproca». Così l’ex direttore generale della Juventus. Ha fatto grandi cose per l’Italia quando è stato Presidente del Consiglio e anche nel mondo del calcio, in particolare con il Milan e poi con il Monza portato dalla C alla A in pochissimo tempo".

13.27 - Filippo Inzaghi, l'uomo che ha relagato al Milan la sua ultima Champions League nel 2007, ha così salutato Silvio Berlusconi su Instagram: "Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa. Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente. Con affetto, Pippo".

13.15 - Con un post su Instagram, la Curva Sud Milano ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: "CIAO PRESIDENTE. Oggi ci lascia il Presidente più vincente di sempre e noi vogliamo ricordarlo così, insieme a tutti i trofei che ci ha permesso di alzare".

13.07 - Paolo Maldini, storico capitano del Milan, si è così espresso su Instagram salutando lo scomparso presidente Silvio Berlusconi: "Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te".

13.02 - Carlo Pellegatti, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Silvio Berlusconi: "Berlusconi era un folle sognatore. Si dice che la differenza che tra un folle e un genio è il successo e quindi è facile capire se è stato un folle o un genio. Il Milan era la squadra di suo papà Luigi, l'acquisto del club è stato dettato dall'affetto. Qualcuno gli diceva di non prenderlo, qualcuno sì, alla fine decise di prenderlo. In quel momento il Milan stava rischiando di fallire. Berlusconi ha salvato il Milan, ma non solo perchè gli ha permesso di vincere tutto. Ha comprato e convinto tanti fuoriclasse. Quando a Milanello c'era il piazzale vuoto voleva dire che stava per arrivare il Presindente Berlusconi. A lui piaceva tanto parlare con i giornalisti, erano giornate bellissime. Uno dei complimenti più belli me l'ha fatto lui. Dopo aver sentito una delle mie esultanze in telecronache disse che ero uno dei valori aggiunti del Milan. Il suo Milan doveva vincere e convincere. Il Milan di Sacchi è stato eletto la squadra di club più forte di sempre. Chi lo ha conosciuto gli ha sempre voluto bene, era una persone sempre educata e rispettosa".

12.51 - Silvio Berlusconi sarà seppellito presumibilmente a Villa San Martino, dove è già pronta la tomba da lui fatta fatta realizzare. Comprata nel 1973, Berlusconi aveva disposto che fossero realizzati dei lavori di restauro conservativo della porzione Berlusconi aveva fatto collocare all'interno della tenuta un mausoleo personale, opera di Pietro Cascella intitolata "La volta celeste", con loculi per la famiglia. È un monumento in travertino da 100 tonnellate con un grande sarcofago in marmo rosa. Lo riferisce Tgcom24.

12.43 - Fabio Capello, storico allenatore del Milan, si è così espresso ad AndKronos sulla scomparsa di Silvio Berlusconi: “Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari“.

12.37 - "Intitolare il nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi? Potrebbe essere un’idea". Lo dice a corriere.it Filippo Galli, ex difensore del Milan, colpito dalla morte del presidente che "prese il club e lo portò sul tetto del mondo". Galli, oggi 60 anni, ha giocato in rossonero dal 1983 al 1996, con una successiva parentesi anche da allenatore della Primavera. "Se l’idea partisse da iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da poter percorrere", prosegue Galli in merito all’intitolazione del nuovo stadio del Milan a Berlusconi. "Gli ultimi decenni del club sono legati a lui. Personalmente ho tanti ricordi, personali e pubblici. Ricordo l’entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all’Arena civica di Milano, dell’arrivo dell’elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo, insieme a tante altre cose, ci fece capire la grandezza di ciò che aveva in testa. È stato un visionario e un precursore - conclude Galli - La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacità manageriale: non sempre chi investe riesce a portare risultati, ma lui e la società ce l’hanno fatta, prelevando un club in una situazione difficile e portandolo in serie A".

12.35 - Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale.

12.32 - Attraverso il sito del Monza, Adriano Galliani ha voluto salutare così Silvio Berlusconi: "Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l'amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore. Adriano Galliani".

12.30 - Silvio Berlusconi è morto oggi all'età di 86 anni e la stampa sportiva internazionale riconosce il suo ruolo dominante nel mondo del calcio. Questo il ricordo di Marca: "Ex presidente del Consiglio italiano, ex proprietario del Milan e ora proprietario del Monza. Fondatore di Fininvest e, per decenni, l'uomo più potente d'Italia. Da due anni soffriva di leucemia cronica che, all'età di 86 anni, gli è stata fatale. Berlusconi è l'uomo grazie a cui è nato il calcio moderno come lo conosciamo. È stato il presidente più longevo nella storia del Milan: durante il suo mandato, il Diavolo si è affermato come "la migliore squadra del mondo". In 31 anni in rossonero, il Cavaliere ha vinto 29 trofei; una storia iniziata con il primo Scudetto della stagione 1987-88 e conclusasi con la Supercoppa Italiana 2016. Lungo il percorso, 8 Scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), 1 Coppa Italia (2002-2003), 7 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), 5 Champions League (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), 5 Supercoppe Europee (1989, 1990, 199) 4, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990) e 1 Coppa del Mondo per Club (2007). Dal 2018, inoltre, aveva deciso di tornare e 'salvare' il Monza. Il suo "ultimo ballo". Lo ha fatto accompagnato dal suo storico braccio destro, Adriano Galliani , originario di Monza. Ha speso tre milioni per acquistare il club lombardo quando era in Serie C e lo ha portato in Serie A investendo quasi 200 milioni di euro dal suo arrivo. In questa stagione (la prima della storia nell'élite del calcio italiano) ha sfiorato anche la qualificazione alle coppe europee".

Ha cambiato il calcio come era conosciuto fino ad oggi, ha cambiato la comunicazione in Italia attraverso Fininvest e ha modernizzato il Milan. Milanello (il centro sportivo rossonero è diventato un punto di riferimento mondiale), con nutrizionisti e psicologi nello staff tecnico del Milan. Il Cavaliere ha saputo approfittare del calcio per accrescere la sua reputazione. Ha vinto tutto ciò che si poteva vincere e ha approfittato di quella fama per entrare in politica".

12.24 - Alessandro Nesta, attraverso Twitter, ha voluto salutare con questo messaggio l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni: "Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente".

12.21 - Con il Milan, Silvio Berlusconi ha vinto 29 trofei. Passa alla storia, dunque, come il quinto presidente più vincente nella storia del calcio mondiale; meglio di lui - nella storia - hanno fatto solo da Costa in Portogallo con il Porto, Bernabeu in Spagna con il Real Madrid, Selim in Egitto con l’Al-Ahly e Al-Adwan in Giordania con l’Al-Faisaly.

12.14 - Secondo quanto riferisce Tgcom24, sarà sposata nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore, il corpo dell'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, morto questa mattina al San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti qualificate. Le operazioni per il trasporto della salma sarebbero già in corso.

12.10 - Franco Baresi, uno degli uomini simbolo del Milan vincente targato Silvio Berlusconi, accoglie in lacrime la notizia della scomparsa dell'ex presidente rossonero. "Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni" le parole dell'ex Capitano rossonero riportate dal sito di SkySport.

12.03 - Si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi. La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati. La riporta l'Ansa.

12.01 - "Il Real Madrid C.F., il suo Presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di AC Milan e AC Monza. Durante la sua presidenza, il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggior successo della sua storia, vincendo 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace".

11.50 - Ecco il messaggio di cordoglio del Milan per la scomparsa di Berlusconi: "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. 'Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan'. Grazie Presidente, per sempre con Noi".

11.47 - Secondo corriere.it, i funerali di Silvio Berlusconi si terranno, con ogni probabilità, nella chiesa di Sant’Ambrogio di Milano.

11.42 - Come riporta il sito di SkySport, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, travolto dalla commozione per la morte di Berlusconi, con la voce rotta dal dolore ha dichiarato: "Non riesco, non riesco a parlare". Braida è stato uno degli artefici insieme ad Adriano Galliani del mercato rossonero dell'era berlusconiana

11.40 - Nei 29 anni di Milan, Silvio Berlusconi ha fatto indossare la gloriosa maglia rossonera ad una serie di calciatori eccezionali, che hanno scritto la storia del Club e del calcio mondiale. Il primo acquisto in termini cronologici fu Roberto Donadoni, arrivato per 8 milioni di euro nel 1986. Dopo Daniele Massaro, arriva l'amore per Carlo Ancelotti, sia da calciatore che poi da allenatore. Leggendari i tre colpi olandesi: Gullit (1987), Van Basten (1987) e Rijkaard (1988). Poi i due geni dei Balcani: Savicevic e Boban, arrivati entrambi nel 1992. Poi Papin, Desailly, Baggio, Leonardo, Bierhoff, fino ai tempi più recenti: i colpi straordinari di Kakà e Shevchenko, non dimenticando Nesta, Inzaghi, Gattuso, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic... Sempre accompagnato dai due storici capitani: Paolo Maldini e Franco Baresi.

11.30 - Il ct Roberto Mancini ha parlato della morte di Silvio Berlusconi: ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "C'è grande dispiacere, Berlusconi per lo sport e per la politica è stato un uomo straordinario. Oggi è un giorno molto triste. Un ricordo personale? Ce ne sono tanti, penso ad un derby quando vincemmo e lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti. Era molto sportivo. Tutta la mia carriera è stata legata a Berlusconi presidente del Milan. E' un giorno difficile e triste, un uomo che ha rappresentato tanto per l'Italia. Mai contattato? No, ne aveva più bravi di giocatori".

11.28 - Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica e dello sport alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano via Twitter: "Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un’opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralità imprenditoriale, sportiva e politica. Ma questo è il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano".

11.25 - Ecco la Top 11 in assoluto del Milan targato Silvio Berlusconi, schierato con il 4-3-1-2:

MILAN (4-3-1-2):

Dida

Cafu Nesta Baresi Maldini

Rijkaard Pirlo Gullit

Kakà

Shevchenko Van Basten

Allenatore: Arrigo Sacchi

A disposizione: Rossi; Thiago Silva, Tassotti; Donadoni, Seedorf; Ibrahimovic, Weah.

11.21 - Carlo Ancelotti, storico giocatore e allenatore del Milan di Silvio Berlusconi, ha utilizzato Twitter per inviare un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Berlusconi: "La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente".

11.19 - Kakhaber Kaladze, ex giocatore rossonero, ha salutato così su Instagram Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni: "Caro Silvio, con oggi una parte della storia del calcio e dell'Italia perde un protagonista, un uomo che ha reso possibile portare il Milan alla conquista di tutti i titoli per club, un uomo sempre pronto a tutto, un uomo vincente, un uomo che ha fatto la storia nel calcio.grazie presidente! Faccio le mie sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi. Kakha Kaladze".

11.15 - "È un vuoto totale che non potrà mai essere colmato". Questo il messaggio, breve e intensissimo, di Adriano Galliani, alla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi.

11.14 - "Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo". Arrigo Sacchi piange, al telefono con l'ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per la morte del suo "amico geniale al quale devo tutto". "Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso - aggiunge l'ex tecnico del Milan che vinse tutto - ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi "lei o è pazzo o è un genio". Visti i risultati, datemi voi la risposta...".

11.00 - Il compianto Silvio Berlusconi è il presidente più vincente nella storia del calcio italiano, avendo vinto, durante il suo periodo di presidenza dell'AC Milan, ben 29 trofei: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per club.

10.49 - Il 20 febbraio 1986 il Milan passa a Silvio Berlusconi salvando il Club dal fallimento: è stato presidente dell'AC Milan fino al 2017, quando nell'aprile firmò il closing con il passaggio ad una cordata cinese guidata da Yonghong Li dopo 29 trofei vinti. Nel periodo di presidenza, si fermò, almeno formalmente, dal 2004 al 2006 per una legge sul conflitto d'interesse, mentre dal 2012 al 2017 ha ricoperto la carica di Presidente Onorario.

10.32 - Silvio Berlusconi è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. L'ex presidente del Milan è scomparso all'età d 86 anni. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.