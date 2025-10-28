live mn Atalanta-Milan (1-1): Ricci non basta, secondo pari di fila per i rossoneri

- Secondo pareggio di fila per il Milan dopo quello di venerdì contro il Pisa a San Siro: i rossoneri erano passati in vantaggio dopo 4' con Ricci, poi al 35' è arrivato il gol del pareggio di Lookman. Prestazione poco convincente del Diavolo che ha fatto troppo poco per provare a vincere la partita e si è visto di più in fase difensiva che in quella offensiva. Delude Rafael Leao, sostituito durante l'intervallo da Max Allegri.

96' Fine della partita.

94' Ammonito anche Gabbia per un fallo su Lookman.

92' Giallo per Brescianini.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Terza sostituzione nel Milan: dentro Athekame al posto di Saelemaekers.

88' Occasione Atalanta: Musah controlla in area piccola, decisivo l'intervento in scivolata di Gabbia che evita il peggio.

85' Zappacosta va via a Tomori, arriva al limite dell'area e prova il destro a giro, ma c'è una grande parata di Maignan che alza il pallone sopra la traversa.

82' Altri due cambi nell'Atalanta: fuori Pasalic e De Ketelaere, dentro Samardzic e Musah.

81' Corner per l'Atalanta: cross dalla sinistra di Brescianini, Hien anticipa tutti di testa, palla a lato con Maignan che comunque controlla.

77' Giallo per Modric per una trattenuta su Pasalic che lo aveva saltato.

71' Doppio cambio nell'Atalanta: Djimsiti e Bellanova prendono il posto di Ahanor e Bernasconi,

68' Altra chance per il Milan: cross di Nkunku dalla sinistra, sponda di testa di Bartesaghi per Fofana che prova la girata con il destro, pallone a lato.

67' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross a rientrare di Modric, la palla arriva poi a Loftus-Cheek, decisivo l'intervento in scivolata di Bernasconi che devia la conclusione dell'inglese in angolo.

65' Bel cross dalla sinistra di Bartesaghi, Loftus-Cheek salta più in alto di tutti e prova la sponda per Nkunku, ma c'è l'intervento di Kossounou che appoggia il pallone tra le braccia di Carnesecchi.

62' Cambio obbligato di Allegri che deve togliere Gimenez, al suo posto dentro Loftus-Cheek.

61' Fase di gioco con diversi errori tecnici. Intanto resta a terra Gimenez per un problema fisico.

59' Brutta palla persa dal Milan sulla trequarti, ripartenza veloce dell'Atalanta con Lookman che viene lanciato a campo aperto, bravo Tomori ad intervenire e fermare il 11 nerazzurro in corner.

50' Rimane a terra Tomori dopo un intervento in scivolata. Entra in campo lo staff medico milanista, ma l'inglese può continuare il match.

45' Al via la ripresa con un cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Nkunku.

- E' finito 1-1 il primo tempo tra Atalanta e Milan: rossoneri avanti dopo 4' con il primo gol in rossonero di Samuele Ricci, poi però sono stati i bergamaschi a fare la partita e a creare occasioni, fino alle rete del meritato pari di Lookman al 35'. La squadra di Max Allegri ha pensato quasi esclusivamente a difendersi e davanti si è vista pochissimo dopo il gol del vantaggio dell'ex Torino.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Zappocosta ci prova dalla distanza, pallone alto dopo la deviazione di Modric.

35' PAREGGIO ATALANTA!!! Lookman segna il gol dell'1-1: controllo in area del numero 11 nerazzurro che batte poi Maignan con un potente sinistro sotto la traversa.

27' Altra palla persa in uscita dal Milan: Pasalic trova Ahanor in area, conclusione alta sopra la traversa da ottima posizione.

26' Altra conclusione dell'Atalanta verso la porta di Maignan: questa volta ci prova Zappacosta, palla fuori.

23' Si vede ancora in avanti l'Atalanta: cross dalla destra di De Ketelaere che trova Ahanor sul secondo palo, colpo di testa che finisce fuori.

21' Prima occasione per l'Atalanta: errore in uscita del Milan, la palla arriva ad Ederson che calcia con il sinistro dal limite dell'area, Maignan blocca in due tempi.

20' Problema fisico per De Roon che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Brescianini.

17' Corner per il Milan dalla sinistra, sul pallone c'è Modric: cross a rientrare del croato, Zappacosta allontana.

12' Angolo per l'Atalanta dalla sinistra: cross di Bernasconi, Saelemaekers libera all'altezza del primo palo, la palla arriva fuori area a De Roon che calcia di prima intenzione con il destro, conclusione alta.

9' Giallo per Gimenez per un fallo su De Ketelaere.

4' GOOOOOOLLLLL!!!RICCIIIIII!! Milan subito avanti con l'ex Torino che calcia da fuori area con il destro, la palla finisce alle spalle di Carnesecchi dopo la deviazione di Ederson.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono schierate in campo, manca davvero poco al fischio d'inizio dell'arbitro Doveri: l'Atalanta giocherà con la consueta divisa nerazzurra e pantaloncini neri, mentre il Milan scenderà in campo con maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla New Balance Arena di Bergamo dove tra poco Atalanta e Milan si affronteranno nella gara valida per la 9^ giornata di Serie A. I rossoneri di Max Allegri, terzi in classifica, arrivano dal pareggio casalingo contro il Pisa nell'utimo turno di campionato, mentre i nerazzurri di Ivan Juric sono reduci dall'1-1 in casa della Cremonese. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.