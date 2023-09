live mn - Cagliari-Milan (1-3) - Okafor, Tomori, Loftus-Cheek: vittoria in rimonta per Pioli!

Il Milan porta a casa tre punti rimontando l'iniziale vantaggio del Cagliari con Luvumbo. Un tris dei rossoneri firmato da Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, tutti al primo gol stagione in campionato. Prestazione positiva della squadra di Pioli, che aggancia l'Inter in classifica, impegnata questa sera a San Siro contro il Sassuolo. Gara che dà molti spunti sia a livello offensivo, sia, soprattutto, a livello difensivo, dove i rossoneri devono registrare ancora qualcosa.

95' Finisce qui!

93' Destro di Deiola da fuori area, blocca tutto Loftus-Cheek.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Bell'azione del Cagliari con Luvumbo, cross per Oristanio che calcia ma Sportiello para con un ottimo intervento.

87' Cross di Deiola per Shoumorodov, colpo di testa alto.

84' Cambio nel Cagliari: dentro Deiola, fuori Makumbu.

83' Cambio nel Milan: fuori Theo Hernandez, dentro Bartesaghi.

81' Cambio nel Cagliari: fuori Zappa, dentro Di Pardo.

80' Rimane a terra Musah dopo una gomitata di Nandez.

77' Cartellino giallo per Oristanio.

72' Ora il Milan gira il pallone, respirando un po'.

69' Cambio nel Milan: fuori Chukwueze e Pulisic, dentro Romero e Leao.

68' Destro al volo di Musah da fuori area, blocca Radunovic.

67' Cambio nel Cagliari: Sulemana fuori, dentro Viola.

66' Grandissima giocata di Pulisic tra due uomini dopo un coast to coast incredibile. Fallo guadagnato dall'americano.

64' Destro di Okafor dopo un errore del Cagliari, conclusione altissima.

62' Cross di Oristanio, Petagna gira di testa ma Sportiello blocca tutto.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! TRIS DEL MILAN! Assist di Pulisic per Loftus-Cheek, destro secco da lontano e palla che termina all'angolino. 1-3!

58' Doppio cambio nel Milan: fuori Adli e Reijnders, dentro Musah e Pobega.

57' Ancora Cagliari, questa volta con Nandez: conclusione altissima.

56' ADLI!! Cross di Oristanio, sponda di Petagna per Luvumbo ma Adli para il tiro con un grandissimo intervento.

54' Bella chiusura di Theo Hernandez su Luvumbo, lanciato in porta da Nandez.

52' Secondo giallo nel Cagliari: ammonito anche Zappa.

47' Primo giallo del match per i rossoneri: ammonito Loftus-Cheek.

45' Si riparte. Cambio nel Cagliari: dentro Oristanio, fuori Wieteska.

Dopo lo spavento iniziale, i rossoneri chiudono in vantaggio grazie alle reti di Okafor, la prima con la maglia del Milan, e Tomori. Rossoneri che avrebbero meritato molto di più di un 1-2 che si può riprire subito. Solito problema del gol davanti alla porta, mentre dietro la squadra di Pioli rischia in troppe occasioni.

48' Fine primo tempo.

47' Bella palla di Chukwueze per l'ineserimento di Loftus-Cheek, ma Radunovic chiude tutto.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! 1-2!!! Corner Milan, Adli batte velocemente per Reijnders che scarica un destro all'interno dell'area piccola sul quale arriva Tomori e segna la rete del secondo gol rossonero.

45' Due minuti di recupero.

44' OCCASIONE MILAN! Altra accelerazione sulla sinistra di Pulisic, cross ribattuto, palla che arriva a Theo che calcia ma Radunovic si supera.

43' Ancora Milan, questa volta con un'iniziativa di Chukwueze. Scambio al limite con Reijdners ma la conclusione del nigeriano termina alta.

42' Ammonito Wieteska.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Bell'azione di Pulisic sulla sinistra, cross in mezzo, Radunovic perde il pallone e Okafor ne approfitta appogiando in porta.

39' Conclusione di Sulemana da lontana, para Sportiello.

34' Milan che non riesce a reagire. Rossoneri chiusi dalla dfiesa avversaria.

30' Gol del Cagliari. Brutta palla persa di Adli davanti l'area di rigore, Nandez serve Luvumbo che di mancino spacca la porta. 1-0.

29' OCCASIONE MILAN! Bell'iniziativa di Adli per vie centrali, palla per Reijnders che serve di prima Okafor ma il mancino dello svizzero da buona posizione è troppo centrale.

27' Altra bell'azione del Milan con Theo, traversone basso per Loftus-Cheek che arriva dalle retrovie ma è bravo Dossena a chiudere la porta.

25' Cross di Chukwueze dalla destra ma nessuno arriva sul pallone.

22' Possesso palla del Milan, in attesa di trovare spazi nella difesa avversaria.

18' Domina il Milan, il Cagliari tutto chiuso nella propria metà campo.

16' Ancora Chukwueze pericoloso sulla destra, bella giocata in mezzo a due uomini, palla per Okafor che sbaglia lo stop.

12' Cross rasoterra di Chukwueze per Loftus-Cheek, il centrocampista inglese stoppa ma ci mette troppo tempo a calciare e viene recuperato.

9' Bellissima palla di Adli per Reijnders, stop e cross di prima intenzione per Okafor che di testa metto alto.

7' Simulazione di Luvumbo in area Milan, che continua la scenata rimanendo a terra due minuti.

4' ASSEDIO MILAN! Rimpallete due conclusioni di Reijnders dalla difesa, dalla distanza arriva Florenzi che spara alto sopra la traversa.

2' OCCASIONE MILAN! Conclusione inaspettata di Reijdners da posizione defilata, palla che sfiora il palo.

3' Rigore netto negato al Milan: Chukwueze viene atterato in area, ma per La Penna e per il VAR non c'è nulla.

1' Si parte! Pimo pallone per i rossoneri!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Milan, match valido per il quinto turno di Serie A. I rossoneri vogliono mettersi alle spalle defenitivamente la sconfitta nel derby con altri tre punti quest'oggi dopo la vittoria con il Verona. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Le formazioni ufficiali:

CAGLIARI: Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. All. Ranieri.

MILAN: Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Romero, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi. All.: Pioli.