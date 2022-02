LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Lazio (4-0) - Leao, Kessie e doppio Giroud: rossoneri in semifinale

Il Milan domina e batte la LazIo con un netto 4-0. Dopo il gol di Leao e la doppietta di Giroud nel primo tempo, i rossoneri arrotondano il risultato nella ripresa con Kessie, che segna la rete del definitivo poker. La squadra di Pioli strappa quindi il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Inter. Ora sotto con la Sampdoria.

90' Fischio finale: il Milan vince 4-0.

89' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

87' Ultimi minuti di gioco a San Siro, con la partita ampiamente chiusa.

82' Ancora il Milan, stavolta con Daniel Maldini: conclusione dalla distanza e parata di Reina.

79' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva a Kessie, che dal cuore dell'area della Lazio non sbaglia.

77' Doppio cambio per il Milan: Maldini e Tomori prendono il posto di Leao e Calabria.

76' La Lazio si distende e va al tiro con Pedro, ma la sua conclusione finisce ampiamente sul fondo.

73' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, spizzata di Milinkovic-Savic e pallone che finisce sul fondo.

71' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Rebic e pallone che finisce sul fondo.

68' Cambio per la Lazio: Immobile non ce la fa, al suo posto entra Moro.

65' Infortunio per Immobile, costretto a lasciare il terreno di gioco.

61' Doppia sostituzione per il Milan: Saelemaekers e Rebic prendono il posto di Messias e Giroud. Nella Lazio entra Lazzari: fuori Hysaj.

57' Pedro ci prova da fuori, ma la sua conclusione col mancino è troppo debole e centrale per impensierire Maignan.

56' La Lazio prova ad alzare il suo baricentro, ma il Milan resta corto e compatto e concede pochi spazi.

51' Triplo cambio per la Lazio: entrano Leiva, Pedro e Luis Alberto, fuori Cataldi, Basic e Anderson.

49' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, Giroud allontana di testa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Sozza: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio nel Milan: Bennacer prende il posto di Tonali.

Primo tempo praticamente perfetto del Milan, che non rischia nulla, gestisce la partita e poi, nel giro di venti minuti, rifila tre gol alla Lazio. Apre Leao, servito in modo magistrale da Romagnoli. Poi si scatena Giroud, che sfrutta l'ottimo lavoro dei compagni - prima di Leao e poi di Theo Hernandez - per realizzare una doppietta che fa esplodere San Siro.

46' Fine primo tempo: Milan sontuoso fin qui.

45' GOL GOL GOOOLLL!!! GIROUD!!! Altra splendida azione del Milan. Theo Hernandez apparecchia in area per Giroud, che brucia tutti e insacca.

41' GOOOLLL!!! DIAZ!!! Azione al bacio del Milan, con Diaz che serve Leao, il quale entra in area, salta un avversario e mette in mezzo: Giroud, tutto solo, segna a porta vuota.

40' Milan ben messo in campo e, soprattutto, molto aggressivo sul portatore di palla avversario.

35' Lacio in profondità per Immobile, che anticipa Maignan ma si porta direttamente il pallone sul fondo. Qui il Milan ha rischiato.

30' Corner per il Milan: cross in area ma direttamente tra i guantoni di Reina.

29' Il Milan continua a fare la partita.

24' GOL GOL GOOOLLL!!! Assist in verticale di Romagnoli per Leao, che si invola verso la porta di Reina e non sbaglia!

22' Ammonizione per Tonali.

21' Punizione dalla destra per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Lazio.

18' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in mezzo, Maignan respinge con i pugni.

14' Cartellino giallo per Luiz Felipe e punizione dalla sinistra per il Milan.

12' Ripartenza del Milan e tiro dal limite di Kessie: conclusione centrale, nessun problema per Reina.

8' Il Milan prova a fare la partita, mentre la Lazio rimane corta e compatta cercando poi la ripartenza.

4' La Lazio ci prova con Immobile, servito in vertizale da Anderson: il tiro dell'attaccante biancoceleste, però, finisce in Curva.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fishio del signor Sozza: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo biancoazzurro per la Lazio.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Castillejo, Rebic, Lazetic, Tomori, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers. All.: Pioli.

LAZIO: Reina; Hisaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Leiva, Pedro, Luis Alberto, Kamenovic, Radu, Moro, Andrè Anderson, Lazzari, Floriani. All.: Sarri.