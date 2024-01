live mn - Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan (4-2). Rossoneri rimontati ed eliminati ai quarti

FINE PARTITA | FIORENTINA-MILAN 4-2 (14' e 28' Caprini, 46' Braschi, 90' Sere - 3' Simmelhack, 12' Cuenca)

95' | Finisce qui il match. Milan eliminato dalla Coppa Italia.

90' | Milan tutto in avanti e su un lancio lungo della difesa viola Sere brucia un disattento e ingenuo Paloschi per segnare, a tu per tu con Raveyre, il definitivo 4-2. 5 minuti di recupero segnalati, ma la partita (e la qualificazione) è andata.

83' | Ultimo cambio nel Milan: fuori il centrale Parmiggiani per il collega di ruolo Paloschi. Dal 60esimo in poi, soatanzialmente, solo cambi da segnalare e nessuna occasione da gol né da una parte né dall'altra.

80' | Altro doppio cambio nel Milan: entra il 2007 Liberali per un esausto Cuenca ed entra Sala per Eletu.

70' | Doppio cambio anche per Galloppa: entrano Elia e Rubino per Scuderi e Harder. Elia, però, è sfortunatissimo: esce, per un problema al ginocchio, dopo soli tre minuti; al suo posto entra Baroncelli.

61' | Bella occasione per Simmelhack che calcia al volo dall'interno dell'area di rigore, ma il suo tiro viene ribattuto ottimamente da Comuzzo. E l'ultima azione del danese: al suo posto, dopo pochi secondi, entra Camarda. Oltre al numero 9, entra anche Bonomi al posto di Stalmach.

52' | Problemi alla caviglia per Raveyre dopo un colpo subito. Il portiere zoppica vistosamente, ma resta in campo.

46' | GOL DELLA FIORENTINA! Erroraccio del Milan in fase di impostazione dopo pochissimi secondi di gioco del portiere Raveyre che serve un troppo marcato Stalmach e Braschi buca il portiere francese per un incredibile 3-2. Ricordiamo che il Milan, dopo soli 12 minuti, vinceva 0-2.

INIZIO SECONDO TEMPO | FIORENTINA-MILAN 2-2 (14' e 28' Caprini - 3' Simmelhack, 12' Cuenca)

FINE PRIMO TEMPO | FIORENTINA-MILAN 2-2 (14' e 28' Caprini - 3' Simmelhack, 12' Cuenca)

45' | Un minuto di recupero.

44' | Altra bella azione offensiva dei rossoneri con scambi rapidi e veloci che portano ancora alla conclusione Stalmach; il tiro del polacco, però, è ampiamente fuori dalla porta viola.

40' | Conclusione coraggiosa di Stalmach: stop di petto e tiro di prima intenzione dai 20 metri con palla che finisce di poco al lato della porta difesa da Martinelli.

37' | Grande occasione per il Milan in area di rigore! Su un corner, Nsiala si ritrova il pallone buono per calciatore in porta, ma temporeggia troppo, prima di servire Eletu, il cui tiro viene ribattuto, ancora in corner, dalla difesa viola.

28' | PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Scuderi si invola sulla destra e mette in mezzo per Caprini che, a un metro dalla porta, anticipa Nsiala e buca Raveyre. 2-2.

26' | Intervento molto pericoloso di Nsiala a centrocampo: giallo per il centrale rossonero che, in realtà, ha rischiato anche qualcosa di più.

22' | Bella accelerazione di Cuenca in posizione centrale e conclusione mancina radente verso il primo palo, deviata però in corner da un difensore viola.

14' | GOL DELLA FIORENTINA! Accorcia subito le distanze della Fiorentina: su calcio d'angolo, Caprini insacca per l'1-2 sempre in favore dei rossoneri. Un po' disattenti i difensori milanisti nell'occasione.

12' | GOOOOOOOOOAAAAL! Assolo di Hugo Cuenca sulla destra e tiro in porta dal limite dell'area, leggermente deviata da un difensore vuola, che finisce alle spalle di Martinelli per lo 0-2 del Milan in appena 12 minuti.

4' | Altro clamoroso errore in fase difensiva della Fiorentina, ma stavolta Simmelhack calcia centralmente e non riesce a bucare Martinelli per la seconda volta in 4 minuti.

3' | GOOOOOOOOAAAAAAAALLLLL! Simmelhack porta in vantaggio il Milan al minuto 3 su calcio di rigore!

2' | Erroraccio in fase di impostazione della Fiorentina, giallo per Amatucci e calcio di rigore per il Milan.

1' | Comincia il match con la Fiorentina che batte il calcio d'inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN PRIMAVERA (4-2-3-1): Raveyre; Scotti, Parmigiani, Nsiala, Bakoune; Malaspina, Eletu; Cuenca, Stalmach, Sia; Simmelhack.

A disposizione: Bartoccioni, Torriani; Grilli, Paloschi; Cappelletti, Maximilian Ibrahimović, Sala; Bonomi, Camarda, Liberali

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

Non sarà solo la Prima Squadra del Milan ad essere impegnata in Coppa Italia, ma anche la Primavera di Ignazio Abate, ospite oggi della Fiorentina per la sfida valida per Coppa Italia Primavera.