LIVE MN - Cremonese-Milan: sorpresa Thiaw in difesa, c'è Rebic

Le ufficiali:

Cremonese: (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité, Afena-Gyan; Ciofani. A disp: Saro, Sarr, Hendry, Pickel, Baez, Buonaiuto, Sernicola, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Okereke, Zanimacchia. All: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Krunic, Adli, De Ketelaere, Leao, Lazetic. All: Pioli.

19.15 - Il Milan è arrivato allo stadio Giovanni Zini dove questa sera affronterà la Cremonese per il quattordicesimo turno di Serie A. In attesa del fischio d'inizio del match, tra poco scopriremo le scelte ufficiali di mister Pioli.

19.07 - Due giocatori della Cremonese ritrovano il proprio passato ma da avversari. Di chi parliamo? Sono Frank Tsadjout, cresciuto nelle giovanili rossonere, Soualinho Meite, che ha visto la maglia del Milan per sei mesi nella stagione 20-21.

18.36 - In vista della gara delle 20.45 tra Cremonese e Milan, match valido per il quattordicesimo turno del campionato di Serie A, il Milan di mister Pioli scenderà in campo con la divisa da trasferta, dunque in completo bianco.

18.17 - Il Milan ha bisogno di tornare da Cremona con il bottino pieno per mantenere il secondo posto solitario in classifica e proseguire la rincorsa al Napoli che al momento è in vetta con sei punti di vantaggio sui rossoneri. Pioli, che deve rinunciare anche a Theo Hernandez in difesa (anche lui out per squalifica), si affiderà quindi alla potenza di Origi e Rebic che dovranno trascinare il Diavolo verso una vittoria di vitale importanza.

17.45 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Cremonese-Milan, match che si disputerà questa sera alle ore 20:45, registrerà il tutto esaurito. Infatti, sugli spalti dello Stadio Zini ci saranno ben 15mila persone ad assistere alla partita che sarà valida per la quattordicesima giornata di campionato.

17.30 - Ultimissime di formazione per mister Pioli, che per la gara di questa sera contro la Cremonese, match valido per il quattordicesimo turno di Serie A, schiera una formazione abbastanza inedita, con una sorpresa sulla trequarti. Nel podcast odierno parliamo della scelta sulla trequarti del mister rossonero.

17.00 - Si giocherà l'8 novembre, data fortunata per il Milan, che in 20 precedenti non ha mai perso. 11 le vittorie e 9 i pareggi finora. Gli ultimi tre precedenti sono stati altrettanti pareggi: nel 2020 il Milan impattava in casa per 2-2 contro il Verona, con gol di Ibrahimovic al 93', dopo che al 19' si era sotto di due gol (Barak e autorete di Calabria), a che al 27' Magnani aveva accorciato le distanze facendo un autogol a sua volta.

16.32 - Theo Hernandez, diffidato ed ammonito contro lo Spezia, salterà la trasferta di domani per squalifica. Al suo posto Ballo-Touré. Al centro della difesa torna Simon Kjaer, che affiancherà Fikayo Tomori. A destra tocca ancora a Pierre Kalulu, visto che Sergino Dest non sarà a disposizione. In porta, ovviamente, Tatarusanu.

16.07 - Dopo l'iniziale panchina contro lo Spezia, Sandro Tonali tornerà questa sera tra i titolari nel match contro la Cremonese: il giovane centrocampista rossonero farà infatti coppia in mezzo al campo con Ismael Bennacer, il suo compagno di reparto preferito. Quella di stasera sarà poi una partita speciale per il numero 8 milanista che collezionerà la sua 100^ presenza con la maglia del Diavolo.

15.27 - Questo pomeriggio è stato designato l'arbitro per la partita che il Milan giocherà domani sera a Cremona contro la formazione di Alvini. Il direttore di gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini che dirigerà per la prima volta una gara dei rossoneri. Per Rapuano sarà la diciannovesima direzione in Serie A, la quinta della stagione.

14.56 - In vista del match di questa sera contro la Cremonese, Stefano Pioli dovrà fare a meno di otto giocatori. Eccoli nel dettaglio: Maignan, Calabria, Florenzi, Dest, Saelemaekers e Ibrahimovic per infortunio, mentre Theo Hernandez e Giroud saranno assenti in quanto squalificati dal Giudice Sportivo.

14.18 - Ecco la probabile formazione della Cremonese: Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagneti, Valeri; Zanimacchia, Meité; Okereke.

13.40 - Il Milan tornerà a giocare sul campo della Cremonese in Serie A dopo parecchi anni: l'ultima volta che i rossoneri hanno affrontato la squadra grigiorossa allo stadio Zini di Cremona risale infatti al 14 gennaio 1996. Quel giorno, tra i giocatori milanisti schierati sul terreno di gioco da Fabio Capello c'era anche Paolo Maldini, attuale dt del Diavolo. La sfida terminò con il risultato di 0-0.

12.41 - Ecco i convocati della Cremonese per la sfida di stasera contro il Milan:

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Ghiglione (18), Hendry (2), Lochoshvili (44), Ndiaye (60), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Acella (23), Baez (7), Castagnetti (19), Escalante (32), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

12.32 - Pochi istanti fa, il pullman con a bordo il Milan è arrivato a Cremona in vista del match di questa sera contro la Cremonese: la sfida contro i grigiorossi di Alvini è in programma alle 20:45 allo stadio Zini. Clicca QUI per vedere il video di Milannews.it!!!

12.00 - Il Milan che questa sera affronterà la Cremonese allo Zini, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto probabilmente una versione inedita rispetto alle consuete scelte di Stefano Pioli. La squalifica di Giroud porterà titolare Divock Origi, ma oltre al francese dovrebbe mancare anche Rafa Leao, a cui sarà fatto posto in panchina dopo le fatiche contro Salisburgo e Spezia nel giro di pochi giorni. Il portoghese, dovesse essere confermata l'iniziale esclusione, sarà sostituito da Ante Rebic, mentre al centro si piazzerà molto probabilmente Brahim Diaz: la presenza dello spagnolo porterebbe Charles De Ketelaere ancora in panchina, per a quinta esclusione dall'undici titolare consecutiva.

11.30 - Il Milan sarà impegnato questa sera in casa della Cremonese. Tra i giocatori convocati da Stefano Pioli c'è anche Marko Lazetic: il giovane attaccante, reduce dalla tripletta in Primavera contro l'Atalanta, è partito anche lui con la prima squadra rossonera per raggiungere Cremona.

11.11 - In vista di Cremonese-Milan di stasera, Tuttosport titola così: "Lo strano derby di Braida". Ariedo Braida è stato uno degli artefici delle vittorie del Milan di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Da dirigente rossonero ha portato a Milanello diversi grandi giocatori come Van Basten, Boban, Papin, Desailly, Weah, Shevchenko e Kakà. Per lui sarà una sfida speciale visto che oggi ricopre il ruolo di consigliere strategico del presidente Arvedi alla Cremonese.

10.49 - Questa sera contro la Cremonese, il Milan avrà una fascia sinistra inedita: Theo Hernandez non ci sarà infatti in quanto squalificato, mentre Rafael Leao potrebbe avere un po' di riposo e iniziare il match dalla panchina. Al loro posto ci saranno quindi Fodé Ballo-Touré come terzino e Ante Rebic che è favorito sul portoghese come attaccante esterno. Lo riferisce Tuttosport.

10.03 - In vista del match di stasera contro la Cremonese, Stefano Pioli deve sciogliere il solito dubbio sulla trequarti tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il favorito per partire dal primo minuto dovrebbe essere ancora una volta lo spagnolo.

09.19 - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su Tonali: "Sandro è già a quota 100. Tra i tifosi è amatissimo: sua la maglia più venduta". Questa sera contro la Cremonese, il giovane centrocampista rossonero tornerà titolare e raggiungerà il traguardo delle 100 presenza nel Milan. L'ex Brescia è tra i più amati tra i tifosi milanisti, tanto che la sua maglietta è la più venduta.

07.20 - Come spesso accade per le trasferte italiane, il Milan partirà nella mattinata di oggi alla volta di Cremona in vista della sfida di questa sera contro la Cremonese; i rossoneri arriveranno verso l'ora di pranzo per mangiare insieme, per preparasi poi per la partita serale.

