LIVE MN - Femminile, Milan-Fiorentina (1-3): accorcia Asllani

71' - Cambio per la Fiorentina: esce Mijatovic ed entra Cafferata.

69' - È tempo di dissetarsi: cooling-break.

65' - Rossonere che ora provano ad aumentare i giri del motore, galvanizzate dal gol dell'1-3.

61' - GOL DEL MILAN! ASLLANI DUETTA CON PIEMONTE IN AREA DI RIGORE E DI PIATTONE METTE IN RETE: 1-3 E PRIMO GOL UFFICIALE CON LA MAGLIA ROSSONERA PER LA SVEDESE!

59' - Cartellino giallo per la rossonera Andersen.

57' - Terzo cambio per il Diavolo: out Guagni, in Arnadottir.

53' - Doppio cambio per il Milan: dentro Tucceri Cimini e Andersen, fuori Bergamaschi e Soffia.

50' - Cartellino giallo per la viola Jackmon.

49' - Ghiotta opportunità per la Fiorentina con Catena, che servita da Kajan salta Giuliani ma spara fuori.

46' - Ci prova Piemonte con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma l'estremo difensore viola blocca facilmente.

45' - Si riparte: inizia il secondo tempo.

18.34 - Squadre di nuovo in campo.

Duplice fischio al Vismara. Doccia gelata in questi primi quarantacinque minuti per le rossonere, che si trovano sotto per tre a zero. Partita che si mette in salita per le ragazze di Ganz.

45+3' - Fine primo tempo.

45+2' - Tris della Fiorentina: Mesjasz sbaglia la misura del retropassaggio, Kajan intercetta e spedisce in rete. È 0-3.

45+1' - Bergamaschi calcia da lontano: palla alta sopra la traversa.

45' - Ci saranno tre minuti di recupero.

40' - Cartellino giallo per la rossonera Mascarello.

36' - Fase di gioco dettata da continui cambi di possesso e ribaltamenti di fronte.

30' - Mascarello prova la botta violenta da fuori area, ma la viola Jackmon riesce a respingere con il corpo la conclusione.

28' - Mischia su calcio d'angolo con le giocatrici del Diavolo che chiedono un fallo di mano. La difesa avversaria spazza e allontana il pericolo. Per il direttore di gara non c'è nulla.

27' - Rossonere che in questi minuti guadagnano metri di campo.

24' - L'arbitro ferma il gioco per il cooling-break.

19' - Prima occasione per il Milan: ci prova Asllani, ma Schroffenegger non fa fatica a bloccare il suo diagonale.

16' - Raddoppio della Fiorentina: Kajan sfrutta una serie di rimpalli in area di rigore ed insacca in rete. Giuliani battuta e 2-0 per le viola.

13' - Le rossonere cercano di gestire nella propria metà campo il possesso della Fiorentina.

9' - Viola che ora gestiscono il match, con le rossonere che invece ci provano con qualche strappo in ripartenza.

4' - Gol della Fiorentina: Mijatovic entra in area di rigore, salta Bergamaschi e di mancino spedisce in rete. Ospiti in vantaggio.

3' - Prima imbucata di Mascarello per Thomas, ma Schroffenegger capisce tutto e fa sua la sfera.

1' - Fiscio d'inizio del match!

17.28 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

17.25 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Giuliani; Mesjasz, Guagni, Fusetti; Soffia, Mascarello, Dubcova, Bergamaschi; Thomas, Piemonte, Asllani. All.: Ganz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Tortelli, Agard, Erzen, Jackmon; Parisi, Huchet; Boquete, Catena, Kajan; Mijatovic. All.: Panico.

Amici ed amiche di MilanNews.it, tifosi ed appassionati di calcio femminile, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Fiorentina, gara che sarà valida per la prima giornata di campionato. Le ragazze di Mister Ganz scenderanno in campo alle 17:30 contro le rivali viola. Segui qui il live del match!