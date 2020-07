LIVE MN - Lazio-Milan (0-3): il Diavolo schianta la seconda in classifica e non molla l'Europa!

Una grande vittoria per il Milan, che ha battuto con grandissimo merito una Lazio che, dalla ripresa del campionato, non sembra più la squadra che volava prima dello stop forzato per il Coronavirus. A maggior ragione oggi, dato che Inzaghi era letteralmente senza attacco. Al netto delle assenze di Immobile e Caicedo, però, la squadra di Pioli ha interpretato alla perfezione la partita, reggendo la spinta biancoceleste nei primi venti minuti e colpendo alla prima occasione utile, anche con l'aiuto di un pizzico di fortuna. E' stato probabilmente il miglior Milan della stagione, rapportato al valore dell'avversario, insieme al primo tempo del derby. Il gol (deviato) di Calhanoglu e il successivo rigore trasformato da Ibrahimovic (Strakosha è andato vicinissimo a deviare il tiro fuori dallo specchio della porta) hanno letteralmente chiuso il match. Il ritorno di Zlatan è stato importante soprattutto dal punto di vista psicologico e fa piacere ai tifosi rossoneri vederlo così partecipe delle azioni di gioco anche dopo essersi accomodato in panchina. La squadra ha giocato sicura di sè e ha commesso pochi errori. Da sottolineare soprattutto la prestazione di Kjaer, che non ha sbagliato letteralmente nulla in 90 minuti, ma anche nel resto dei suoi compagni è impossibile trovare un giocatore insufficiente. Bravo anche Rebic, subentrato al posto di Ibra, a trovare il decimo gol stagionale tra campionato e coppa. Unica nota negativa per Pioli, la contusione al polpaccio di Calhanoglu. Tra domenica e lunedì si capirà se il turco riuscirà a recuperare per la sfida infrasettimanale contro la Juventus, a cui il Milan, con la vittoria di questa sera, ha consegnato mezzo Scudetto.

90+2' - Fischio finale di Calvarese: Lazio-Milan 0-3!

90+1' - Vavro ferma Rebic lanciato in campo aperto in uno contro uno e mette il pallone in corner.

90' - 2 minuti di recupero.

89' - Destro alto di Vavro dal limite dopo l'appoggio di Parolo.

86' - Ultimo slot per i cambi sfruttato da Pioli per togliere Kessie e inserire Biglia.

82' - Giallo per Paquetà, per una gomitata inesistente su Patric.

81' - Cosa si è mangiato Theo Hernandez: servito da Rebic, esterno sinistro del francese a tu per tu con Strakosha, che termina incredibilmente a lato.

78' - Ammonito Lukaku per un fallo su Saelemaekers.

77' - Possesso palla del Milan, che ora non affonda più. La Lazio non si scopre, per evitare di subire un altro gol.

72' - Doppio cambio per il Milan: fuori Bonaventura e Conti e dentro Krunic e Calabria.

70' - Graziato Romagnoli per un fallo evitabilissimo con il piede a martello su Lukaku.

69' - Theo Hernandez letteralmente devastante, accelerazione impressionante dopo il triangolo con Rebic. Solo Strakosha gli toglie la bellezza di un gol in coast to coast dalla propria area.

67' - Ultimo slot per le sostituzioni della Lazio: fuori l'infortunato Milinkovic-Savic e dentro Anderson.

65' - Tiro alto di Milinkovic-Savic, che poi alza il braccio chiedendo il cambio.

63' - Altro cambio per la Lazio: esce Correa ed entra Cataldi.

59' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Ante Rebic, sempre lui! Grande assist di Bonaventura, il croato la stoppa e batte imparabilmente Strakosha con un piattone incrociato! Lazio-Milan 0-3!

59' - Bonaventura manca il colpo di testa vincente su un buon assist di Conti, ma è tutto fermo per fuorigioco di Jack.

56' - Paquetà serve centralmente Bonaventura, che carica il destro, che però termina largo alla destra di Strakosha.

55' - Doppio cambio per la Lazio: escono Jony e Radu ed entrano Lukaku e Vavro.

53' - Gol annullato a Lazzari per fuorigioco: fortunatamente per il Milan, Luis Alberto ha atteso troppo tempo per servire l'esterno biancoceleste.

50' - Grandissimo recupero in scivolata di Saelemaekers, che tiene vivo un pallone sul fondo. Poi pallone per Kessie, che calcia debolmente dal limite di piatto sinistro: para Strakosha.

49' - Donnarumma para distendosi a terra sul primo palo un tiro di Correa, contrastato da Kjaer

46' - Fischio d'inizio del secondo tempo!

- Cambio per il Milan e per la Lazio: per i rossoneri esce Ibra ed entra Rebic. Per la Lazio fuori Leiva e dentro Adekanye.

- Squadre nuovamente in campo per la ripresa.

Milan meritatamente avanti al 45° grazie al gol di Calhanoglu (deviato da Parolo) e al rigore di Ibrahimovic, tornato titolare dopo l'infortunio al polpaccio. Lo svedese, dopo i primi 20 minuti in cui non aveva visto palla, ha deciso di abbassarsi sulla linea dei trequartisti per dialogare con la squadra e da lì in poi anche lui è entrato maggiormente nel vivo del gioco. La squadra di Pioli ha giocato in modo coperto, senza scoprire il fianco ai contropiedisti della squadra di Inzaghi e, per il momento, la scelta sta pagando. Attenzione, però, a dare per morta la Lazio: in questo campionato i biancocelesti hanno conquistato 22 punti partendo da situazioni di svantaggio. Da segnalare un gol annullato correttamente a Ibra per fuorigioco e l'infortunio al polpaccio di Calhanoglu, tra i più ispirati tra i rossoneri dalla ripresa del campionato. Per il turco dovrebbe trattarsi di una contusione al polpaccio sinistro.

45+2' - Termina qui il primo tempo: Lazio-Milan 0-2!

45+2' - Grandissima chiusura di Theo Hernandez che anticipa Correa proprio all'ultimo, mentre stava per battere a rete. Calvarese aveva fermato per fuorigioco, ma se fosse entrato il tiro il gol sarebbe stato convalidato, perchè l'attaccante della Lazio era in posizione regolare.

45+1' - Tiro di Luis Alberto che termina largo alla destra di Donnarumma.

45' - 2 minuti di recupero.

44' - Bennacer salta un paio di uomini, poi però al momento di arrivare sul fondo si allunga il pallone, che finisce fuori.

40' - Contropiede sprecato da Saelemaekers, che perde il tempo per servire Ibrahimovic, e il contropiede sfuma.

37' - Cambio per il Milan: esce Calhanoglu, autore del gol del vantaggio, ed entra Paquetà.

37' - Conti mette in calcio d'angolo con il petto un cross dalla destra di Lazzari.

34' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! Ibrahimovic segna con un destro rasoterra non angolatissimo, che Strakosha devia con la mano e finisce comunque dentro! Lazio-Milan 0-2!

33' - Calcio di rigore per il Milan: mani di Radu. Confermato il tiro dal dischetto dopo il silent check tra Calvarese e il VAR.

32' - Gol annullato a Ibrahimovic su cross di Conti: lo svedese la mette dentro con il piattone destro sotto le gambe di Strakosha, ma il fuorigioco è evidente. Si resta sullo 0-1.

28' - La Lazio alza la pressione verso l'area rossonera e si fa sempre più minacciosa. Il Milan per ora chiude bene gli spazi alla squadra di Inzaghi.

23' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Calhanoglu conclude in una porta dopo una lunga azione insistita dei rossoneri: destro deviato da Parolo e vantaggio della squadra di Pioli! Lazio-Milan 0-1!

22' - Punizione a giro telefonata di Milinkovic-Savic da 25 metri: nessun problema per Donnarumma.

20' - Jony crossa di prima rasoterra un pallone servitogli da Luis Alberto: Correa attacca il primo palo, ma viene disturbato da Kjaer e il pallone sfila lungo tutta l'area! La prima occasione della partita è per la Lazio!

18' - Possesso palla lentissimo del Milan che dura da oltre un minuto e mezzo, nel tentativo di trovare il varco giusto per sorprendere la Lazio, ma senza esito positivo.

13' - Calhanoglu prova a sventagliare in area verso Ibra, ma la palla è troppo verso Strakosha, che la blocca senza problemi.

10' - Scatto di Lazzari, che salta Theo Hernandez in velocità e crossa: pallone tra le braccia di Donnarumma.

8' - Contropiede della Lazio ben fermato da Kjaer con il corpo, che protegge fino alla linea di fondo il tentativo di aggirarlo da parte di Parolo.

5' - Il primo calcio d'angolo della partita è per la Lazio, dopo un tentantivo di tacco di Milinkovic-Savic deviato dalla difesa rossonera.

3' - Jony salta secco Conti sulla sinistra e si guadagna un calcio di punizione interessante.

2' - Buona chiusura di Conti, che interrompe un triangolo tra Correa e Luis Alberto.

1' - Fischio di Calvarese, si parte: comincia Lazio-Milan!

- squadre in campo, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!

- Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Falbo, Silva J, Lukaku J, Cataldi, Anderson A., Anderson D, Adekanye. All. S. Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Paquetà, Brescianini, Krunic, D. Maldini, Leao, Rebic. All. Pioli.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico di Roma, dove tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan. I biancocelesti vogliono rispondere alla vittoria della Juventus, che ha battuto i granata nel derby di Torino nel pomeriggio, e restare nella scia Scudetto. I rossoneri, che recuperano Ibrahimovic dall'inizio, devono dimenticare il passo falso contro la SPAL di mercoledì al più presto e dare continuità alle buone prestazioni contro Lecce e Roma. Restate con noi per non perdere neanche un'azione della gara!