LIVE MN - Le ufficiali Milan-Lecce: c'è Rebic centravanti, Ibra recuperato per la panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce. Fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. A disp.: 83 Mirante, 1 Tatarusanu, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 46 Vranckx, 14 Bakayoko, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 27 Origi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni

16.10 - A sostituire Olivier Giroud, out contro il Lecce a causa di un problema al tendine del polpaccio che si porta dietro da tempo, ci sarà Ante Rebic: per il croato sarà la decima gara di campionato dal primo minuto.

15.40 - È passato più di un mese dall'ultima convocazione, e presenza, di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: era il 18 marzo e i rossoneri erano attesi alla Dacia Arena per la sfida di Serie A contro l'Udinese. Nell'occasione Ibra ha trovato anche il gol, che è diventato il più anziano della storia della Serie A, ma non la vittoria: a fine partita il risultato recitava 3-1 per i bianconeri.

15.10 - Sono invece quattro i diffidati in casa Lecce, ovvero Banda, Colombo, Strefezza, Gendrey: in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro l'Udinese.

14.40 - Sono ben cinque i calciatori del Milan diffidati in Bologna-Milan. Si tratta di Pobega (non convocato), Kalulu, Kjaer, Rebic, Tomori: in caso di ammonizione, salterebbero la sfida di sabato 29 aprile alle 18:00 allo stadio Olimpico contro la Roma.

14.10 - Non convocati Olivier Giroud e Tommaso Pobega a causa di una frattura costale. Tra gli indisponibili anche Davide Calabria, causa squalifica.

13.47 - L'avversario di questa partita è il Lecce di Baroni. Sarà la sfida n.42 tra le due formazioni, la n.20 in casa del Milan. Nei 19 precedenti, 15 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, ottenuta nell'ottobre 1997, con gol di Govedarica dopo 2 minuti, e Casale su rigore al 49' del primo tempo. Per il Milan autorete di Cyprien al 76'.

13.20 - Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan-Lecce, 12ª giornata di ritorno della Serie A, in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 18:00. Di seguito l'elenco dei convocati.

Portieri: 1. Bleve, 21. Brancolini, 30. Falcone.

Difensori: 6. Baschirotto, 84. Cassandro, 18. Ceccaroni, 25. Gallo, 17. Gendrey, 97. Pezzella, 4. Romagnoli, 13. Tuia, 93. Umtiti.

Centrocampisti: 7. Askildsen, 29. Blin, 16. Gonzalez, 14. Helgason, 42. Hjulmand, 32. Maleh.

Attaccanti: 22. Banda, 77. Ceesay, 11. Di Francesco, 28. Oudin, 27. Strefezza, 31. Voelkerling.

13.00 - Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala, questa sera, il match tra i rossoneri e il Lecce. La sfida contro la squadra salentina, in programma alle ore 18:00 a San Siro e valida per la 31ª giornata di campionato, sarà visibile in diretta su DAZN.

12.38 - L'ultima vittoria del Milan a San Siro con il Lecce risale al penultimo precedente, nel 2012, quando il Milan allora Campione d'Italia in carica vinse per 2-0 con gol di Nocerino ed Ibrahimovic. Nel 2010 finì 4-0, con doppietta di Pato, e gol di Thiago Silva ed Inzaghi, alla prima di campionato, davanti al neo acquisto Ibrahimovic.

12.13 - In vista del match di questa sera contro il Lecce, Stefano Pioli non avrà a disposizione Olivier Giroud che è alle prese con un problema al tendine del polpaccio, ma recupera per la panchina Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrà essere un'arma importante nella ripresa.

11.52 - Questa la probabile formazione del Lecce per la sfida di stasera contro il Milan: (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

11.12 - Dopo il passaggio alle semifinali di Champions League, il Milan si rituffa nel campionato. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro per affrontare il Lecce. Appuntamento alle 18 con il tecnico rossonero che ritrova Zlatan Ibrahimovic, convocato regolarmente. Questo il titolo dell'edizione odierna di Quotidiano Sportivo: "Pioli, il Lecce e Ibra per scuotere il Diavolo".

10.22 - In vista di Milan-Lecce di questa sera, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Pioli coi fedelissimi e Rebic da 9". A differenza di quello che era successo a Bologna, il tecnico rossonero farà poco turnover e si affiderà a diversi titolari contro i pugliesi. La novità più importante è sicuramente davanti dove non ci sarà il solito Giroud, ma il centravanti titolare sarà Rebic.

10.10 - Come prima di tutti i match casalinghi, il Milan si è ritrovato questa mattina in un hotel di Milano in vista della sfida di stasera a San Siro alle 18 contro il Lecce. Presente anche Zlatan Ibrahimovic che torna così tra i convocati di Stefano Pioli dopo alcune settimane fuori per infortunio. Origi e Leao si sono anche fermati con i tifosi a firmare qualche autografo. Clicca QUI per vedere il video girato dall'inviato di Milannews.it.

09.30 - Conquistato il pass per le semifinali di Champions League, a Milano non si parla altro che dell'euroderby. Al match di andata mancano ancora più di due settimane e per questo la priorità in casa rossonera è ora il campionato, dove il Milan deve tornare a correre per proseguire la sua corsa verso i primi quattro posti. Lo sa bene anche Stefano Pioli che non ripeterà il massiccio turnover visto a Bologna, ma stasera contro il Lecce a San Siro si affiderà a diversi titolarissimi. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la novità più importante è senza dubbio nel ruolo di centravanti, dove non ci sarà Olivier Giroud, che non sarà della partita a causa di problema al tendine del polpaccio e che verrà sostituito da Ante Rebic. Pioli recupera invece Zlatan Ibrahimovic, il quale partirà ovviamente dalla panchina. Accanto al croato ci saranno i soliti Leao e Diaz, mentre a destra Messias avrà una chance dal primo minuto. Le altre novità saranno in difesa dove mancherà lo squalificato Davide Calabria e dove Pioli darà un turno di riposo a Simon Kjaer dopo le fatiche di Champions. A loro posto ci saranno Kalulu, che giocherà da terzino destro, e Thiaw, che invece farà coppia con Tomori al centro della difesa. Theo Hernandez confermatissimo a sinistra, mentre in mezzo al campo ci dovrebbero essere Sandro Tonali e Rade Krunic. Dopo gli ultimi passi falsi in campionato, il Milan deve ripartire subito e per questo Pioli si affida a molti titolarissimi.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Lecce (alle 18) e grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri che contro i pugliesi vogliono tornare a correre anche in campionato. Restate con noi!!!