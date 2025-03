live mn Lecce-Milan (1-0): salentini due volte vicini al raddoppio

vedi letture

26' - Milan che tiene palla, Lecce che copre bene ogni zona presidiando la propria area.

23' - Milan in confuzione: Thiaw pasticcia, il Lecce ne approfitta, Pierotti va alla conclusione mandando a lato di poco. Rischiamo il raddoppio per la seconda volta in pochi minuti.

21' - Non è possibile. Ogni azione del Lecce è gol o quasi. Bel dialogo tra i giocatori salentini con Krstovic che arriva alla conclusione trovando il palo esterno.

20' - Niente gira bene al Milan, primi 20 minuti da nuvoletta di Fantozzi.

17' - Annullato anche questo gol. Fuorigioco. La legge di Murphy si abbatte sul Milan in tutta la sua pienezza.

15' - Punizione dalla sinistra di Theo, Gabbia sbuca e ha la porta completamente spalancata, con Falcone completamente fuori posizione: 1-1.

15' - GOL DEL MILAN!!!! MATTEO GABBIA!!!!

15' - Fallo di Pierotti su Theo. Punizione per il Milan da posizione defilata.

14' - Ci prova Bondo dalla distanza, tiro senza pretese parato da Falcone.

12' - GIMENEZ! Traversone basso di Theo che pesca il messicano, ma la palla finisce fuori.

10' - Milan che prova a reagire, Lecce che sfrutta sempre le ripartenze.

7' - Il Lecce non segnava dal 31 gennaio. E lo fa con una ripartenza dagli sviluppi di un corner per il Milan. Malinteso davanti all'area del Lecce, i salentini ne approfittano, rossoneri che lasciano le praterie e Krstovic che dalla distanza trova un bel destro al giro.

7' - Gol del Lecce. Krstovic.

6' - Ritmi altissimi al "Via del Mare".

5' - Botta e risposta continua, Pulisic entra in area e prova a mettere in mezzo: nulla di fatto.

3' - Lecce che prova a reagire con Tete Morente, murato da Gabbia.

1' - Gol annullato dopo nemmeno un minuto al Milan. Numero di Pulisic che verticalizza per Theo, traversone per Gimenez che dentro l'area è freddo. Festeggiamenti fermati dopo diversi secondi dopo il check.

18.01 - PARTITI!

- - -

Amici di MilanNews.it, benvenuti dallo stadio "Ettore Giardiniero - Via del Mare" di Lecce dove alle ore 18 andrà in scena Lecce-Milan, valida per la 28ª giornata di Serie A.

Milan che si presenta alla sfida col morale sotto i tacchi dopo aver subito tre sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra al nono posto in classifica. Dall'altra parte il Lecce non vive il suo momento migliore: non vince dal 31 gennaio e da allora nelle seguenti 4 partite non ha segnato nemmeno un gol, raccogliendo 2 punti. Confronto numero 45 tra le due squadre, con il Lecce che ha vinto in due occasioni, l'ultima nell'aprile 2006.

Clima teso attorno a Sergio Conceiçao con le indiscrezioni emerse da un suo portavoce circa il suo malcontento al Milan, poi smentite dallo stesso tecnico. Ora parola al campo: rossoneri senza Maignan e Pavlovic, entrambi squalificati. Al loro posto Sportiello e Gabbia. Per scelta tecnica invece sono fuori Fofana, Joao Felix e Leao. Esordio assoluto con la maglia del Diavolo per Warren Bondo, che comporrà una mediana con Musah, più Reijnders in posizione più avanzata. Confermato invece Santiago Gimenez come punta centrale. Da evidenziare la presenza come esterno d'attacco di Alex Jimenez, che prende il posto di Leao.

Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp. Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All. Marco Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp. Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All. Sérgio Conceição.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Di Gioia e Di Monte.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Chiffi.

AVAR: Marini.