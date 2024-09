live mn Lucchese-Milan Futuro (1-1): finisce a Lucca. Il Milan Futuro torna a casa con un punto pesante

vedi letture

90' + 5 | Recupero senza troppe emozioni al Porta Elisa di Lucca. L'arbitro Luogo fischia la fine del match che vede il Milan Futuro tornare a casa con un punto importante in ottica salvezza. Contro la Lucchese, dunque, finisce 1 a 1. Al gol su punizione di Saporiti ha risposto il "solito" Hodzic di testa. Tutto nel primo tempo.

90' | Cinque minuti di recupero.

89' | Giallo per Quirini della Lucchese, che ha speso un fallo tattico dopo che Malaspina era ripartito a tutta velocità verso la sua metà campo palla al piede.

87' | Tanta confusione adesso in mezzo al campo.

83' | Il Milan Futuro ci sta credendo, complice anche la stanchezza della Lucchese. L'impressione, però, è che possa succedere di tutto in questi ultimi minuti, da una parte e dell'altra.

80' | Ancora una cambio per il Milan, quinto ed utlimo della sua partita: fuori Camarda, dentro Turco

77' | Altro cambio nella Lucchese, il secondo della partita. Fuori Saporiti, dentro Fedato.

76' | Ogni minuto che passa la partita si sta incattivendo sempre di più. Cartellino giallo per Sabbione, il primo tra le file della Lucchese.

74' | Cambio anche nella Lucchese. Dentro Selvini per uno stremato Sasanelli.

74' | Altro doppio cambio nel Milan: fuori Bartesaghi ed Jimenez. Dentro Bozzolan e D'Alessio.

72' | Grande azione della Lucchese ad un passo dal gol del 2 a 1. Fra la formazione di casa e la rete del vantaggio, però, si è messo di mezzo Minotti con una chiusura provvidenziale.

70' | Il Milan sta piano piano crescendo. Quando si mettono in moto le piccole stelle di questa squadra qualcosa di pericoloso succede sempre. Questa volta è arrivato a concludere in porta, finalmente, Francesco Camarda, ma il 2008 l'ha colpita troppo male per impensierire Palmisani, che si è limitato ad osservare la palla spegnersi sul fondo.

67' | Terza ammonizione per il Milan. Giallo questa volta per Francesco Camarda.

65' | Doppia sosituzione nel Milan. Fuori Sandri e Cuenca, dentro Malaspina e Chaka Traoré, l'eroe della partita contro la SPAL.

63' | Ingenuità di Alex Jimenez, che invece di temporeggiare, stende Antoni all'altezza del calcio d'angolo facendosi anche ammonire dal direttore di gara.

62' | Milan pericoloso con Alex Jimenez. Coas to coast bellissimo del numero due, un po' alla Theo Hernandez, che messosi in proprio è arrivato a calciatore dal limite dell'area di mezza punta, esterno. La conclusione, per quanto pericolosa, si è spenta sul fondo a pochi centrimetri dal palo.

59' | Il primo giallo della partita è stato estratto nei confronti di Mattia Sandri del Milan, dopo che il 21 rossonero ha atterrato illegalmente il capitano avversario Gimignani.

53' | Subito la risposta della Lucchese con Sasanelli. Un Saporiti particolarmente ispirato ha trovato dentro l'area di rigore l'attaccante toscano, che non è riuscito a coordinarsi al meglio spedendo la palla alta sopra la traversa a due passi da Raveyre.

52' | Potenziale grande occasione del Milan Futuro incredibilmente sprecata da Fall. Dopo una sgroppata di Jimenez, alla Alex Jimenez, il 17 rossonero ha servito, male, Hugo Cuenca, che si sarebbe trovato a tu per tu con Palmisani.

50' | Proteste Milan con Fall che è stato atterrato in area di rigore da Visconti. L'attaccante rossonero si è diretto verso l'arbitro chiedendo un clcio di rigore a suo favore, ma il direttore di gara non gliel'ha concesso assegnando anche la rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è stato proprio il suo.

45' | Al via il secondo tempo di Lucchese-Milan Futuro.

------

45' + 3 | Fine primo tempo al Porta Elisa di Lucca. 1 a 1 tra Lucchese e Milan Futuro. Primo tempo non troppo emozionante, ma la seconda frazione di gioco si prospetta tutta da vivere, anche perché in palio ci sono 3 punti.

45' | 3 minuti di recupero

44' | GOOOOOL DEEEEEEEEEEL MIIIIILAN FUTURO! Ancora lui, ancora Hodzic. La squadra di Bonera ha sfruttato al meglio il calcio piazzato di Sandri, che col mancino ha trovato prima la deviazione di Camarda e poi il centrocampista svedese, che con una stoccata vincente ha trafitto Palmisani e portato in parità il punteggio, col suo secondo gol consecutivo.

42' | Con timidezza il Milan Futuro sta tentando di avvicinarsi alla porta di Palmisani. A 120'' dal recupero, Sandri ci ha provato dal limite dell'area, ma la conclusione del 21 rossonero è stata deviata in calcio d'angolo dal difensore avversario.

38' | A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Milan Futuro non si è mai reso pericoloso dalle parti di Palmisani, fino a questo momento spettatore non pagante.

32' | Dopo il soccorso dei medici, Fall è in grado di continuare la sua gara.

28' | Gioco fermo a Lucca per via di un brutto contrasto di gioco fra Palmisani e Fall, con l'attaccante del Milan che ha avuto decisamente la peggio.

24' | Prima vera iniziativa del Milan con Jimenez. Servito da Coubis, il terzino scuola Real Madrid si è fatto 30 metri palla al piede facendo partire dalla trequarti un cross per Fall, prontamente anticipato dall'ottima diagonale difensiva del difensore della Lucchese.

20' | Lucchese in pieno controllo della partita. Bonera non può essere contento di questo avvio di partita dei suoi ragazzi, totalmente in balia degli avversari.

15' | GOL LUCCHESE! Padroni di casa meritatamente in vantaggio. Ha segnato direttamente da calcio di punizione Edoardo Saporiti, che con un tiro cross direttamente dalla trequarti ha colto impreparato il portiere rossonero Raveyre, che avrebbe potuto fare decisamente di più in quest'occasione.

14' | Inizio di partita blando al Porta Elisa di Lucca, con i padroni di casa decisamente più nel vivo del gioco in attesa del momento giusto per colpire la difesa del Milan Futuro.

6' | Confusione totale nell'area di rigore del Milan Futuro. Sugli sviluppi di calcio d'angolo della Lucchese, infatti, ci sono stati una serie di contatti che hanno portato i giocatori a lamentarsi nei confronti dell'arbitro Luongo, che sul pezzo non ha sanzionato nulla.

2' | Subito Lucchese pericolosa con Sasanelli, che da dentro l'area di rigore ha tentato una conclusione sparandola però alta al lato della porta di Raveyre in maniera piuttosto sbilenca. Il giocatore rossonero, però, ha contestato all'arbitro una spinta da parte del difensore avversario, ma per il direttore di gara non c'è stato alcun contatto.

1' | È iniziata al Porta Elisa di Lucca. Primo possesso della partita a favore del Milan

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo stadio Porta Elisa di Lucca per la settima giornata del Girone B di Serie C. Dopo la prima, storica, vittoria in campionato contro la SPAL, il Milan Futuro di Daniele Bonera sarà oggi ospite della Lucchese di Giorgio Gorgone, attualmente ottava in classifica con 9 punti all'attivo, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi ed una sola sconfitta nelle prime sei.

Provata l'ebrezza della vittoria, il Milan Futuro non ha alcuna intenzione di fermarsi, ma difronte c'è un avversario tosto che ha intenzione di dare continuità al suo percorso ed agguantare le zone alte della classifica. Per questo motivo la sfida di questa sera si prospetta essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Visconti, Gasbarro, Sabbione, Antoni; Quirini, Welbeck, Gimignani, Tumbarello; Saporiti, Sasanelli. A disp.: Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Magnaghi, Selvini, Ndiaye, Fedato, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Hodzic, Sandri; Cuenca, Zeroli, Fall; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Bozzolan, Malaspina, Alesi, Dutu, D'Alessio, Traorè, Turco, Zukic. All. Bonera

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

Assistenti: Capriuolo (Bari) - Roncari (Vicenza)

IV Uomo: Jules Roland Andend Tona Mbei (Cuneo)