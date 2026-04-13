live mn Milan-Atalanta (0-0): fine primo tempo al Vismara

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Dopo 45 minuti il risultato al PUMA House of Football non si è ancora sbloccato, eppure il Milan è andato vicino più volte alla possibile rete del vantaggio, sia con Scotti che con Sala. Bravo però il portiere dell'Atalanta, Anelli, a salvare i suoi quando la formazione rossonera si è resa pericolosa.

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45' | Con questa ammonizione finisce anche il primo tempo al PUMA House of Football di Vismara, con il Milan che avrebbe meritato qualcosa di più per quanto creato.

45' | Altra ammonizione tra le file dell'Atalanta: ammonito Pedretti.

41' | Primo cartellino giallo della partita anche per il Milan: ammonito Sala.

38' | Prima ammonizione della partita: il direttore di gara ha estratto in cartellino giallo nei confronti di Parmiggiani per un brutto fallo su Mancioppi.

33' | Ancora Milan pericoloso, questa volta con Scotti. Dopo un bellissimo uno-due con Mancioppi il 45 rossonero ha lasciato partire una conclusione che ha costretto Anelli a superarsi con una grande parata.

28' | Doppia grande occasione per il Milan, entrambe con Sala, che prima ci ha provato dal limite dell'area e poi in ribattuta da dentro quella piccola. Fortunata l'Atalanta a salvarsi.

27' | Fase della gara dove Renna chiede ai suoi ragazzi tranquillità nel possesso palla, evitando errori che potrebbero costare chiaro.

23' | Ancora Milan con un'altra azione corale molto interessante, terminata con la conclusione al volo di Pereira, terminata però alta sopra la traversa.

18' | Prima occasione della partita anche per l'Atalanta. Sugli sviluppi di calcio d'angolo Riccio è arrivato a saltare dentro l'area di rigore rossonera. Bravo Bouyer, a due mani, a rispondere presente.

15' | Altra bella azione corale del Milan, con Perera, che arrivato sul fondo, non è riuscito a trovare nessuno dei suoi compagni a rimorchio dentro l'area di rigore.

13' | Borsani è sicuramente il più attivo tra i suoi. Dopo aver ricevuto la palla largo, il 35 rossonero ha lasciato partire un traversone molto insidioso sul quale, però, nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivarci.

12' | Ancora Milan, questa volta con Scotti. Il capitano si è preso sulle spalle l'azione offensiva del Milan provando una conclusione che Anelli, però, blocca senza problemi.

9' | Dopo un avvio un po' tirato il Milan ha preso fiducia e conquistato il possesso palla e campo.

8' | Prima conclusione verso la porta del Milan. Plazzotta, dopo una percusione palla al piede, ha lasciato partire dal limite dell'area una conclusione deviata in angolo da un difensore dell'Atalanta.

4' | Ritmi blandi in questo avvio di partita.

1' | È iniziata al PUMA House of Football, divertiamoci!

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Amici ed amiche di MilanNews.it, un saluto e ben ritrovati a tutti voi al PUMA House of Football di Vismara, dove fra pochi minuti andrà in scena la sfida tra Milan e Atalanta, sfida valida per la 33esima giornata di Primavera 1. Questo pomeriggio si sfideranno rispettivamente la sesta e la tredicesima forza del campionato, con la formazione di Giovanni Renna che punterà a portare a casa 3 punti fondamentali che gli potrebbero valere l'aritmetica salvezza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano, Del Forno, Dotto, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Samb, Vechiu, Colombo L. All. Renna.

ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio. A disp.: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse. All. Bosi.