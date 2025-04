live mn Milan-Atalanta (0-1): ennesima sconfitta con una big. Non ci resta che la Coppa Italia

vedi letture

22.43 - Il Milan non perdeva in casa contro l'Atalanta dal 2021, rotto anche questo tabù. E pensare che per buona parte della gara il Milan ha mostrato un buon approccio, rischiando poco o nulla. La rete orobica arriva dopo che il Milan aveva avuto le occasioni migliori, e arriva al primo tiro in porta. La fragilità del Diavolo emerge qui, perché la squadra non ha la forza di rialzarsi nonostante ci fosse ancora tempo per recuperare. Nemmeno i cambi, arrivati a partire dal 75' hanno smosso la situazione. In 14 partite giocate contro le prime 8 della classe abbiamo vinto una sola volta, a settembre nel derby. Milan sempre più nono, persino la Conference League è lontanissima. Non ci resta che la Coppa Italia.

22.42 - Triplice fischio, perdiamo anche questa.

90' + 5 - Reijnders dalla distanza: alto.

90' + 4 - Preso di mira anche il presidente Paolo Scaroni, cori contro di lui.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - L'Atalanta sfiora il raddoppio con Lookman. ll nigeriano è lanciato in contropiede, arriva alla conclusione, salva Maignan.

90' - Gabbia lancia per Joao Felix, grande intervento di De Roon che salva in corner.

86' - Joao Felix prova a fare da solo e fa tutto bene tranne una conclusione di rara bruttezza.

85' - Milan con una sorta di 4-2-4 ultra-offensivo.

83' - Doppio cambio Milan: fuori Tomori e Leao, dentro Chukwueze e Gimenez.

80' - Cambio Atalanta: fuori Pasalic, dentro De Ketelaere.

79' - Leao cerca di tacco Joao Felix, niente da fare.

78' - Si risveglia il Milan, Fofana si proietta in area e cerca, ma non trova, Leao.

75' - A un quarto d'ora dalla fine, Sergio Conceiçao decide per i primi cambi: fuori Jovic, Jimenez e Pulisic. Dentro Abraham, Joao Felix e Sottil.

74' - Atalanta vicinissima al gol con un Lookman inarrestabile che mette in mezzo per Retegui che spreca da distanza ravvicinata.

72' - Nessuna parvenza di reazione per il Milan, che non meritava e non si aspettava di subire gol. E ora è in ginocchio.

70' - Milan stordito e sbilanciato, Atalanta che trova le praterie. Ci prova Lookman, tiro deviato in corner.

69' - E partono i cori anti-Cardinale.

68' - Ci prova Lookman, murato da Tomori.

65' - Difficile da spiegare questo svantaggio, che arriva al primo tiro in porta dell'Atalanta.

62' - Gol dell'Atalanta con Ederson. Bella azione corale degli orobici con Lookman che dalla destra pesca sull'out opoosto Bellanova, sponda di testa per l'inserimento di Ederson che in tuffo supera Maignan.

59' - Triplo cambio per l'Atalanta: fuori Cuadrado, Djimsiti e Zappacosta. Dentro Ruggeri, Toloi e Kossounou.

56' - Cuadrado stende in modo falloso e plateale Theo Hernandez. Cartellino giallo per il colombiano, primo ammonito della partita.

55' - Atalanta schiacciata dentro la propria area, ci prova Reijnders ma viene murato. Buon Milan.

54' - Milan partito bene in questo secondo tempo. Corner conquistato al termine di una lunga azione offensiva.

53' - Gioco che si è fermato per un minuto per soccorrere Djimsiti, a terra infortunato.

52' - Diagonale di Leao, tiro deviato ma l'arbitro non se ne accorge e si ripartirà da una rimessa dal portiere.

46' - Fofana filtrante per Reijnders. L'olandese cerca Jovic a centroarea ma un difensore atalantino salva in corner.

21.51 - SI RIPARTE! Le squadre rientrano con gli stessi 22 effettivi.

21.35 - Primo tempo tutt'altro che memorabile e infatti chiuso a reti bianche. Pochissime occasioni, squadre ben organizzate in difesa e la statistica dice un solo tiro in porta in 45'. Milan che riesce a tenere a bada un'Atalanta che domina nel possesso palla ma non punge realmente. Alla fine la grande occasione ce l'hanno i rossoneri poco prima dell'intervallo con Jovic, che manda fuori di poco. Pari che serve a poco se il Milan vuole sperare di tenersi aperta la speranza di qualificazione in Europa League attraverso il campionato.

45' - Finisce il primo tempo, appena due secondi di recupero.

44' - JOVIC! Prima grande occasione della partita. Jimenez pesca il serbo spalle alla porta, abile a girarsi e a calciare di sinistro mandando fuori di poco a Carnesecchi battuto.

43' -Cross dalla testa di Jimenez, Jovic manca l'impatto per poco.

40' -Primo tempo tutt'altro che memorabule.

38' - Gran palla in verticale di Cuadrado per Retegui che non riesce a controllare il pallone. Si salva la difesa rossonera.

37' - Lancio dalle retrovie di Fofana per Leao che non riesce ad agganciare, sull'azione di disturbo portata da Cuadrado. Sfuma una potenziale occasione per il Milan.

36' - Reijnders tenta il dribbling al limite dell'area, ma sull'olandese rinviene Pasalic sradicandogli la sfera dai piedi.

35' - De Roon cerca la testa di Retegui che non riesce a spedire verso lo specchio della porta difesa da Maignan.

34' - De Roon taglia centralmente, subendo l'intervento falloso di Fofana. Calcio di punizione da posizione interessante in favore della Dea.

33' - Ancora nessun tiro in porta. Si ribalta la situazione riguardante il possesso palla, che dice 33-67 per l'Atalanta.

30' - Altra verticalizzazione Reijnders-Leao con il portoghese lanciato a rete ma fermato da Bellanova. L'arbitro fischia per un precedente fuorigioco.

27' - Altro cross di Pasalic, stavolta in direzione di Lookman: contatto con Jimenez ma per l'arbitro è tutto regolare.

25' - Cross di Pasalic, Retegui tenta la girata ma la palla finisce fuori.

24' - Milan che prova in più di un'occasione la verticalizzazione Reijnders-Leao.

23' - Ora è l'Atalanta che fa girare palla a lungo.

20' - Cross dalla destra di Bellanova, Ederson prende il tempo a Pulisic e ci prova di testa ma colpisce debolmente e manda il pallone fuori.

17' - Confronto numero 148 tra le due squadre, con 69 vittorie del Milan, 48 pareggi e 30 vittorie dell'Atalanta. Milan che non batte gli orobici a San Siro da due anni, l'Atalanta non batte i rossoneri in campionato dal gennaio 2021 quando si impose per 0-3. Quella fu l'ultima volta in cui i rossoneri non riuscirono a trovare la via del gol. Da allora 4 partite in cui il Diavolo ha sempre segnato. In 33 partite contro il Milan, Gian Piero Gasperini ha perso 12 volte, vinto 11 e pareggiato 10. Sfida per la prima volta Sergio Conceiçao.

16' - Notevole la differenza di possesso palla: 73-27 per il Milan.

15' - Statistica indicativa del primo quarto d'ora, nessuna squadra ha tirato in porta fin qui.

14' - Giro palla prolungato dell'Atalanta, alla ricerca di spazi. Copre bene la formazione rossonera.

12' - Pasalic prova a far correre Bellanova, ma calibra male la misura del passaggio. Rimessa laterale riconquistata dalla squadra di Conceicao.

10' - Corner calciato male da Theo Hernandez, la sfera termina sul fondo senza che nessun compagno possa intervenire. Si ripartirà dal rinvio di Carnesecchi.

9' - Jimenez sfida Zappacosta nell'uno contro uno, conquistando un calcio d'angolo. Salgono i centrali nerazzurri per andare a colpire la testa.

7' - Leao prova a ripartire in contropiede, ma viene stoppato in maniera irregolare da Cuadrado. Calcio di punizione già battuto dai rossoneri.

5' - Atalanta che conquista il primo corner.

3' - Il Milan comunica il dato dei biglietti venduti tra quota abbonati e bottegino: 72.845

2' - Atalanta che si spinge subito in avanti, Milan che contrattacca e guadagna già un corner.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Atalanta in completo bianco.

20.48 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, buona Pasqua e benvenuti a questa diretta testuale di Milan-Atalanta, valida per la 33ª giornata di Serie A. Importante vincere questa sera per coltivare i sogni di Europa League, tenendo aperta la possibilità di conquistare la qualificazione attraverso il campionato.

47 anni dopo, il Milan torna a giocare una partita nel giorno di Pasqua. L'ultima volta fu il 26 marzo 1978, a San Siro contro il Pescara. Finì 2-0 per i rossoneri per le reti di Gaudino e Maldera.

Sergio Conceiçao ha confermato l'undici iniziale per la prima volta in stagione, alla sua 24ª panchina. Avanti col 3-4-3 che ha vinto e convinto a Udine. Maignan ha recuperato dopo l'infortunio al Bluenergy Stadium, ha recuperato anche Santiago Gimenez che però parte dalla panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Chukwueze, Félix, Gimenez, Sottil. All.: Sergio Conceição.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Cuadrado; Pašalić, Lookman; Retegui. A disp.: F. Rossi, Rui Patricio; Kossounou, Ruggeri, Tolói; Brescianini, Maldini, Samardžić, Sulemana; De Ketelaere. All.: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Imperiale e Zingarelli.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Fabbri.

AVAR: Guida.