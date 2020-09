LIVE MN - Milan-Bodo/Glimt (0-0): tra poco il fischio d'inizio

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa gialla per gli ospiti del Bodo/Glimt.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Questa sera i rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt in una gara secca valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Non sarà affatto una partita semplice, anche a causa delle assenze a cui deve far fronte mister Pioli: nel pomeriggio è arrivata la notizia della positività al Covid di Ibrahimovic, con lo svedese quindi che si aggiunge alla già lunga lista di indisponibile composta da Rebic, Leao, Romagnoli, Musacchio e Duarte. Rossoneri quindi che scenderanno in campo senza il loro leader contro una squadra che nel campionato norvegese è prima in classifica con 50 punti conquistati in 18 partite, zero sconfitte e 65 goal fatti. Vietato abbassare la guardia e tutti sugli scudi, sarà un match davvero da non sbagliare. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disp.: Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Diaz, Krunic, Maldini. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disp.: Smits, Hoibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. All.: Knutsen.