LIVE MN - Milan-Brescia (5-0): i rossoneri vincono ancora, dominio dell'undici di Giunti

Il Milan continua a dimostrare la sua superiorità in questo campionato. Larga vittoria dei rossoneri che passano in vantaggio con Capone nel primo tempo, per poi ritrovarsi subito sul 3-0 grazie alla doppietta fotocopia di Colombo. Nella ripresa gioia anche per Capanni e Tonin su calcio di rigore. Da segnalare il brutto infortunio di Oddi, uscito in barella dopo essere caduto male appoggiando il braccio.

96' - Triplice fischio dopo il lungo recupero concesso a seguito dell'infortunio di Oddi. Il match termina qui!

88' - Lussignoli del Brescia si mangia un gol clamoroso.

85' - Jungdal salva in uscita su Ghezzi.

81' - Nel Milan entra Haidara ed esce Capone.

77' - Goool! Ad incaricarsi della battuta va proprio Tonin dopo essersi conquistato il penalty. Abbrandini spiazzato e 5-0 Milan.

76' - Calcio di rigore per il Milan per un fallo di mano in area bresciana.

74' - Esce Mionic, entra Robotti.

73' - Tahar si rende protagonista di una buona chiusura su Ghezzi.

64' - Gol! 4-0 per il Milan! Mionic mette in mezzo e Capanni infila in rete da due passi.

62' - Al posto di Oddi, portato fuori in barella, entra Galardi.

61' - Attimi di apprensione al Vismara con Oddi che è stato piazzato sulla barella.

59' - Escono Colombo e Maldini. Entrano Tonin, Capanni.

57' - Problemi fisici per Oddi, caduto male sul gomito in un contrasto. Sembra un problema serio.

52' - Ritmi piuttosto blandi in questo secondo tempo. Il Milan gestisce il largo vantaggio.

46' - Si riparte!

------

45' - Termina il primo tempo dopo una leggerezza del Brescia che ha rischiato di subire il 4-0 con Capone.

41' - Ghezzi colpisce un altro palo! Incredibile!

37' - Palo di Ghezzi del Brescia. Gli ospiti provano a reagire al tris dei rossoneri.

30' - Bella parata di Jungdal su uno squillo del Brescia.

28' - GOOOOOL! Ancora Colombo! Gol quasi fotocopia del 2-0, il rossonero tutto solo incrocia di nuovo di sinistro all'angolino. 3-0 per i rossoneri!

26' - GOOOOOL! Colombo riceve da Capone e la infila in diagonale all'angolino! 2-0 Milan!

21' - GOOOOOL! Milan!!!! Capone la butta dentro al primo tiro in porta dei rossoneri. Aggancio con il destro per Capone su ottimo lancio di Mionic e palla nel sacco.

19' - Jungdal rischia con un'uscita in ritardo, la sfera però finisce fuori.

18' - Occasione per Colombo che sposta palla e tenta la conclusione sul primo palo. Pallone fuori.

11' - Fallo su Capone in ripartenza: giallo per Bertoni del Brescia.

9' - Prima chance rossonera: una conclusione di Capone da fuori che finisce altissima sopra la traversa.

6' - Il Milan si affaccia per la prima volta nei pressi dell'area avversaria ma senza successo.

5' - Buona chiusura difensiva per il Milan, il Brescia sta spingendo molto in questo avvio.

1' - Si parte!

- Di seguito la formazione ufficiale del Milan Primavera per il match odierno contro il Brescia:

Jungdal, Bosisio, Tahar, Michelis, Oddi, Sala, Frigerio, Mionic, Maldini, Colombo, Capone.

- Tra pochi minuti, al Vismara, avrà luogo la sfida tra Milan e Brescia Primavera. Ricordiamo che i rossoneri hanno già ottenuto la promozione matematica alla massima serie. La gara, come tutti gli eventi sportivi in Italia, verrà disputata a porte chiuse. Segui il LIVE testuale con MilanNews.it.