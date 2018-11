LIVE MN - Milan Femminile-Juventus (3-0): finisce il match, grande vittoria delle rossonere

Con un netto 3-0 contro la Juventus, il Milan consolida il proprio primato in classifica. Grande prestazione delle rossonere che dimostrano di essere in grado di soffrire e di saper sfruttare al meglio le proprie occasioni. La Juventus aveva iniziato bene la partita, rendendosi pericolosa a inizio del primo e del secondo tempo quando Galli ha avuto sui piedi l’occasione del vantaggio. Da questo momento è uscito il Milan che ha trovato tre reti in 14 minuti chiudendo la partita al 63’.

94' - Finisce la partita, grande vittoria del Milan.

92' - Contropiede del Milan, Longo serve Giugliano larga, calcia ma la palla è deviata in corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo la Juventus recupera palla.

90' - Sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro

87' - Ultimo cambio per Morace, Alborghetti viene sostituita da Rizza

84' - Cambio anche nella Juventus, Sikora prende il posto di Bonasea

84' - Giacinti lascia il campo leggermente infortunata, al suo posto entra Miriam Longo. Secondo cambio per il Milan

82' - Il ritmo della partita è decisamente calato dopo la terza rete del Milan con le due squadre che ora si rendono pericolose solamente su ripartenze

78' - Cambio nel Milan, Tucceri lascia il campo per Zigic

77' - Bel tiro di Alborghetti che però risulta centrale e il portiere della Juventus Giuliani ferma in facilità

74' - Prova a farsi vedere nuovamente la Juventus dalle parti di Korenciova con Aluko che entra in area palla al piede, la sfera schizza fuori dalle parti di Salvai che cerca il tiro di prima intenzione ma la palla è alta

70' - Nonostante il triplo vantaggio, il Milan continua ad orchestrare il possesso palla in fase offensiva. La Juventus sembra stanca ora e sembra aver accusato le tre reti rossonere

66' - Il Milan ha preso il largo ora. Le rossonere hanno saputo reagire all'aggressivo inizio di secondo tempo della Juventus, reggendo sull'azione pericolosa di Galli e rispondendo in fase offensiva, dove hanno trovato tre gol a distanza ravvicinata. Ora le rossonere possono controllare la partita

63' - Sabatino cala il tris, e chiude la partita. Giacinti serve corto sulla fascia Tucceri che di prima gira il pallone verso Sabatino che ribatte immediatamente in rete. Milan cinico, dopo l'occasione di Galli è riuscito a prendere il largo

63' - GOOOL DEL MILAN

59' - Raddoppio del Milan, Giacinti batte Giuliani con un tocco dal limite dell'area piccola. Da segnalare una giocata stupenda di Giugliano che con un sombrero si è liberata della marcatura bianconera e ha servito la palla all'indirizzo della 19 rossonera. E' un altro Milan nel secondo tempo

59' - GOOOL DEL MILAN

57' - Percussione offensiva di Aluko che al momento del cross viene fermata da Fusetti. E' calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Korenciova esce e con facilità ferma il pallone

56' - Cambio nella Juventus, Cernoia prende il posto di Ekroth

54' - La Juventus prova ora a tornare a rendersi pericolosa dalle parti di Korenciova che però disinnesca senza esitazione un calcio d'angolo bianconero

51' - Un secondo tempo del tutto diverso dal primo. L'occasione avuta da Galli ad inizio frazione sembra aver sbloccato le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, creando numerose occasioni.

49' - Che gol del Milan, che gol di Moreno. La brasiliana calcia da fuori area e infila la palla proprio all'angolino alla destra del portiere bianconero. Seconda rete in campionato della 22 rossonera dopo quella messa a segno contro il Tavagnacco

49' - GOOOOL DEL MILAN

48' - Prova lo schema del Milan con Giugliano che batte basso e corto per Moreno. La brasiliana viene anticipata in area

47' - Fallo per il Milan per una trattenuta di Ekkroth su Giacinti

45' - Grande occasione della Juventus con Galli che appena entrata calcia da distanza ravvicinata, la palla prende il palo interno e torna dalle parti di Korenciova che smanaccia in corner

45' - Inizia il secondo tempo

Cambio nella Juventus, Galli prende il posto di Caruso

Si è concluso il primo tempo di Milan-Juventus. Le due squadre, consapevoli della posta in gioco, non si sono scoperte in questa prima frazione e la partita ha faticato a decollare. Sono, infatti, state poche le occasioni da rete da entrambe le parti.

47' - Si chiude qui il primo tempo

46' - Prima vera chance della partita. La Juventus sfiora la rete con Bonasea che servita da Aluko calcia verso la porta di Korenciova ma il tiro è debole

45' - Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara

44' - Buona chiusura di Heroum su Girelli. La Juventus prova a chiudere la prima frazione di gioco in attacco.

42' - Milan in attacco ora, le rossonere sono cresciute durante il primo tempo e ora sono protagoniste di una prolungata azione offensiva. Persistono, tuttavia, le difficoltà nel penetrare in area.

40' - Punizione a favore del Milan per un fallo subito da Thaisa Moreno. Palla posizionata a circa 25 metri dalla porta bianconera. Giugliano calcia verso la porta ma il tiro non è preciso.

39' - Dopo le difficoltà iniziali, il Milan prova ora a guadagnare metri e ad avvicinarsi alla porta bianconera

36' - Il Milan prova ora ad ostacolare il giro palla della Juventus con un pressing molto alto che risulta efficace. Le bianconere, infatti, sotto la pressione delle rossonere faticano nel gestire la sfera

34' - Calcio d'angolo sprecato dal Milan con la palla che è di facile presa per Giuliani

33' - Errore della difesa bianconera con il portiere Giuliani che serve Giugliano. Il dieci rossonero prova subito l'imbeccata da Sabatino ma Gama riesce a spazzare in corner.

30' - Buona ripartenza della Juventus, Hyyrynen dalla bandierina prova a crossare verso il centro dell'area milanista ma la palla esce sopra la porta difesa da Korenciova

29' - Prova ora il Milan a farsi vedere in attacco, sfruttando soprattutto le fasce ma i cross non sono precisi

28' - Errore del Milan in fase di uscita dalla propria difesa con Tucceri che passa la palla a Bonansea. L'attaccante della Juventus non controlla e le rossonere possono recuperare la sfera

27' - Nuovo pericolo sulla fascia sinistra dove Carissimi si perde la bianconera Boattin che prova a crossare ma la palla non raggiunge nessuna compagna di squadra

26' - Prima parata del portiere della Juventus Giuliani, che ferma con facilità un cross di Giugliano all'indirizzo di Giacinti

24' - Poche le azioni veramente pericolose in questa prima fase di partita, arrivate soprattutto ad opera della Juventus che per ora ha trovato maggiore facilità nel raggiungere l'area del Milan. Le ragazze di Morace riescono a mantenere il possesso palla fino alla trequarti avversaria, dove poi faticano nel servire le due attaccanti Sabatino e Giacinti

20' - Il Milan prova a creare pericoli dalla difesa, orchestrando bene il giro palla che tuttavia è reso difficoltoso dall'abilità della Juventus nel chiudere le linee di passaggio. E' la zona del centrocampo quella dove fino ad ora si stanno affrontando maggiormente le due squadre., in una partita che ancora fatica a decollare.

17' - Prova a ripartire il Milan su una palla persa in attacco da Caruso. L'azione rossonera, tuttavia, viene fermata fallosamente a metà campo dove sempre Caruso ha abbattuto Giugliano

15' - Archiviato il primo quarto d'ora di gioco. In questi quindici minuti di gioco si è vista più Juventus che Milan. Le rossonere faticano a rendersi pericolose nella trequarti bianconera, a differenza delle calciatrici juventine che riescono con facilità ad arrivare dalle parti del portiere Korenciova

11' - Problemi al ginocchio per Giacinti che rimane a terra e necessita dell'intervento dello staff medico

10' - Dagli sviluppi del corner precedente, il Milan prova a ripartire con la velocità di Giacinti che, però, viene fermata da Boattin.

9' - Calcio d'angolo per la Juventus, la palla viene respinta dalla difesa del Milan

8' - Nuova azione pericolosa della Juventus, sempre dalla sinistra. Aluko punta Fusetti, in difficoltà in questo inizio di partita, e calcia verso la porta di Korenciova. Il portiere rossonero respinge addosso a Bonasea che non controlla e non riesce ad evitare la rimessa dal fondo

7' - Il nuovo calcio d'angolo viene gestito bene dalla difesa della Juventus che spazza verso il centrocampo

6' - Corner del Milan, Giugliano batte ma la palla è ribattuta nuovamente in angolo dalla difesa bianconera.

5' - Primo brivido della difesa bianconera. Girelli punta Fusetti, riesce a entrare in area e a servire un cross teso che, tuttavia, finisce nelle mani di Korenciova

4' - Buon lancio di Fusetti che dalla propria linea difensiva serve Giacinti, fermata dal difensore bianconero Sara Gama

3' - Punizione per la Juventus all'altezza della metà campo per un fallo commesso da Lisa Alborghetti. La palla è calciata verso l'area rossonera ma la difesa milanista si difende bene

2' - Bella imbeccata centrale di Giugliano per Giacinti che però è in posizione di fuorigioco.

1' - Inizia il match

- Squadre in campo in questo momento, il Milan veste la maglia rossonera con pantaloncini neri, come i calzettoni. Risponde la Juventus con maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi

Queste le formazioni ufficiali del match:

Milan: Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Alborghetti, Moreno, Carissimi; Giugliano; Sabatino, Giacinti. A disp.: Ceasar, Rizza, Bergamaschi, Zigic, Cacciamali, Longo, Coda. All.: Morace

Juventus: Giuliani; Gama, Ekroth, Salvai; Hyyrynen, Caruso, Girelli, Boattin; Glionna, Aluko, Bonansea. A disp.: Russo, Bacic, Galli, Cernoia, Panzeri, Nick, Sikora. All.: Guarino

Buongiorno amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Franco Ossola di Varese dove tra pochi istanti andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Le due squadre sono tra le favorite per la vittoria del campionato e oggi, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A Femminile, si giocano la testa della classifica. Restate con noi per non perdervi neanche un'azione della gara.