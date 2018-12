LIVE MN - Milan-Fiorentina (0-1) - Un tiro, un gol: Chiesa segna, i rossoneri no

Il Milan scivola ancora e stavolta non porta a casa neanche un punto. Vince la Fiorentina col minimo sforzo: un tiro, un gol. La giocata decisiva è di Chiesa, che supera Donnarumma con un destro al bacio dalla distanza. È l’unica occasione creata dagli ospiti in tutti i novanta minuti. I rossoneri sfiorano più volte la rete (con Rodríguez, Calhanoglu e Suso) ma non sfondano. E alla fine arriva la doccia gelata. Per la Fiorentina si tratta del primo trionfo in trasferta del suo campionato. La sconfitta di oggi inguaia Gattuso: il Milan non sa più vincere né segnare (2 punti e zero gol nelle ultime tre giornate). E la Lazio di riprende il quarto posto.

94' Fischio finale: Milan-Fiorentina 0-1.

93' Ammonizione per Laxalt.

92' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Fiorentina.

90' Nonostante il tempo perso dalla Fiorentina, Mariani assegna solo 4 minuti di recupero.

89' Angolo per la Fiorentina: pallone in area, Higuain spazza via.

88' Altra sostituzione per la Fiorentina: esce Simeone, entra Pjaca.

87' Cambio per la Fiorentina: Laurini in campo al posto di Benassi.

84' Milan vicino al gol. Cross di Suso, colpo di testa di Rodriguez e grande parata di Lafont.

83' Sostituzione per il Milan: Conti in campo al posto di Abate.

78' Bruttissimo fallo (l'ennesimo) su Calabria di Vitor Hugo, che è già ammonito: Mariani incredibilmente non lo espelle.

77' Ammonizione per Suso e Romagnoli: pessimo, fin qui, l'arbitraggio di Mariani.

76' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, Higuain allontana di testa.

73' GOL DELLA FIORENTINA! Grande giocata di Chiesa: dribbling secco su Calabria e destro secco all'angolino. Gran gol.

71' Squadre stanche.

68' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Fiorentina.

67' Doppio cambio per il Milan: fuori José Mauri e Castillejo, dentro Cutrone e Laxalt.

62' Cartellino giallo per Edmilson.

61' Cambio per la Fiorentina: Gerson prende il posto di Biraghi.

58' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Fiorentina.

57' Cross dalla destra di Suso, colpo di testa di Higuain e parata di Lafont.

55' Calcio d'angolo per la Fiorentina: tocco corto, Suso recupera e riparte.

53' Grande azione di Suso sulla destra. Dribbling, contro dribbling e conclusione sul primo palo: para Lafont.

51' Fiorentina pericolosa con Mirallas, che riceve palla in area, si gira e calcia ma non inquadra la porta.

49' Ripartenza del Milan con Suso, che serve Higuain: sponda per Calabria e conclusione completamente sbagliata del giocatore rossonero.

45' Tutto è pronto. Fischio di Mariani: si riparte! Possesso Fiorentina.

- Squadre in campo per la ripresa. Non i sono cambi,si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti. Il Milan fa la partita ma non riesce a fondare. L’occasione più ghiotta capita a Calhanoglu, che calcia a botta sicura dal cuore dell’area viola trovando il salvataggio sulla linea di Milenkovic. Alla mezzora il siluro di Ricardo Rodríguez mette a dura prova Lafont, che se la cava egregiamente. Il possesso palla dei rossoneri è spesso sterile e fa arrabbiare il pubblico di San Siro, soprattutto per i troppi retropassaggi a Donnarumma. Tanti, troppi gli errori di Calhanoglu, pochi palloni giocabili per Higuain, che si sbatte ma con scarsa lucidità.

45' Fine primo tempo.

43' Milan a un passo dal gol. Calhanoglu calcia a botta sicura, ma un difensore della Fiorentina salva sulla linea a Lafont ormai battuto.

42' Ammonizione per Vitor Hugo.

41' Nuovo angolo per la Fiorentina: pallone in area, Zapata intercetta.

40' Corner per la Fiorentina: cross in mezzo, Higuain allontana di testa.

38' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, la Fiorentina spazza via.

36' Punizione da ottima posizione per il Milan: Suso mette in mezzo, libera la difesa della Fiorentina.

32' Cartellino giallo per Pezzella.

31' Altro corner per il Milan: cross di Calhanoglu direttamente sul fondo.

30' Calcio d'angolo per il Milan: il pallone arriva a Rodriguez, che calcia di prima intenzione chiamando Lafont al grande intervento.

26' Tanti, troppi errori in campo, soprattutto da parte di Calhanoglu.

22' Il Milan fa tanto possesso palla ma spesso in orizzontale.

18' Grande chance per il Milan con Calhanoglu, che passa in area avversari e calcia ma non inquadra la porta.

17' Il Milan fatica a sfondare.

14' Angolo per la Fiorentina: tocco corto, poi l'azione sfuma.

10' La Fiorentina ci riprova con Chiesa, ma il suo tiro finisce fuori.

9' Biraghi prende palla e si invola sulla sinistra, poi calcia da posizione defilata: la conclusione dell'esterno viole si spegne a lato.

7' Azione personale di Calhanoglu, che poi tira dalla distanza: pallone ampiamente sul fondo.

6' Buon Milan in questo avvio.

3' Bell'azione del Milan. Suso apparecchia per Calhanoglu, che calcia di prima intenzione ma troppo centralmente: para Lafont.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo verde per la Fiorentina.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca ormai poco al fischio d’inizio del match. I rossoneri di Rino Gattuso - in piena emergenza a centrocampo - ospitano la Fiorentina di Pioli, rinvigorita dalla vittoria nell’ultimo turno di campionato con l’Empoli. I padroni di casa, invece, sono reduci da due pareggi consecutivi (entrambi per 0-0) e vogliono riscattarsi di fronte al loro pubblico. Si preannuncia una sfida combattuta tra due squadre in corsa per i rispettivi obiettivi. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, ci racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Calabria, Mauri, Calhanoglu, Suso, Higuain, Castillejo. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Montolivo, Musacchio, Cutrone, Halilovic, Laxalt, Brescianini, Tsadjout. All.: Gattuso

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edmilson, Mirallas, Simeone, Chiesa. A disp.: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Santos Da Silva, Pjaca, Dabo, Olivera, Hancko, Vlahovic, Thereau. All.: Pioli