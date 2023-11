live mn - Milan-Fiorentina (1-0): Theo segna, Maignan paratutto: 3 punti fondamentali nel giorno del record di Camarda

vedi letture

Due tempi da due facce completamente opposte. Se il primo tempo è stato lento e noioso, e nonostante ciò il Milan ha trovato la rete della vittoria con Theo Hernandez dal dischetto, nella ripresa nonn sono mancate le occasioni, soprattutto per la Fiorentina. Ed è, per forza di cose, Mike Maignan l'MVP del match, che tiene in piedi i rossoneri all'ultimo secondo con un intervento indescrivibile su Mandragora.

Un successo per i rossoneri importantissimo, che risponde così alla vittoria del Napoli sull'Atalanta e rimane in attesa dello scontro diretto tra Juve e Inter. Nei giorni decisivi per il futuro di Pioli, la squadra non tira fuori la migliore prestazione, ma tira fuori carattere e resiste chiudendo la gara con un clean sheet.

98' FINISCE QUI! 1-0 Milan, decide Theo Hernandez (e un super Maignan)!

96' MAIGNAN!!! MAIGNAN!!! Corner Fiorentina, sponda di Milenkovic e Mandragora arriva sul secondo palo a botta sicura. Ma c'è Maignan che effetua una parata SENZA SENSO!

94' Assedio Fiorentina in questo finale.

91' Ultimo cambio nel Milan: fuori Calabria, dentro Florenzi.

90' Sette minuti di recupero.

89' Fiorentina ad un passo dal pari: è di Maxime Lopez l'ultimo tiro dopo una serie di 5-6 conclusione della viola e la palla sfiora l'incrocio.

86' Cambio nella Fiorentina: dentro Kouame, fuori Bonaventura.

81' Doppio cambio anche nel Milan: dentro Camarda e Krunic, fuori Jovic e Musah. Camarda diventa così il giocatore più giovane ad esordire nella storia della Serie A.

80' Cambio nella Fiorentina: dentro Ikone e Mandragora, fuori Sottil e Duncan.

76' Cartellino giallo per Stefano Pioli.

74' OCCASIONE MILAN! Invenzione di Theo Hernandez per Jovic, che a tu per tu con Terraciano sbaglia incredibilmente.

72' Altro episodio in area Milan, ma si continua a giocare anche in questo caso.

70' Cambio nella Fiorentina: fuori Beltran, dentro Nzola.

66' Intervento di Calabria rischioso in area, ma si continua a giocare.

62' Palo della Fiorentina. Cross di Nico Gonzalez, Tomori devia e la palla va a sbattare contro il palo.

60' Cambio nel Milan: fuori Pulisic, dentro Loftus-Cheek.

56' Punizione di Biraghi dal limite, la barriera respinge il mancino del capitano viola.

55' Ammonito Tomori per un fallo al limite dell'area su Bonaventura.

53' Mancino di Nico Gonzalez dopo un errore di Maingna in impostazione, conclusione larga.

49' Ribaltamento di fronte della Fiorentina, Beltran si ritrova a tu per tu con Maignan che ipnotizza in uscita l'argentino.

48' OCCASIONE MILAN! Cross di Theo Hernandez perfetto dalla sinistra, Chukwueze gira di testa ma Terraciano si supera ancora!

45' Inizia la ripresa. Cambio nella Fiorentina: fuori Arthur, dentro Maxime Lopez.

Match praticamente senza occasioni e molto spento per 40 minuti circa, poi il Milan si accende con le giocate dei singoli. A 30 secondi dalla fine del primo tempo Jovic si inventa dal nulla una sponda per Theo Hernandez che viene atterrato in area da Parisi. Il laterale francese si incarica di andare a battere il rigore e segna la rete del vantaggio.

48' Fine primo tempo.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! MILAN IN VANTAGGIO!!! Theo Hernandez spiazza Terraciano dagli undici metri!

46' RIGORE PER IL MILAN! Super giocata di Jovic per Theo, Parisi lo sgambetta da dietro in area.

45' Due minuti di recupero.

43' OCCASIONE MILAN! Corner battuto da Pulisic, Pobega anticipa Beltran di testa e super intervento di Terraciano che evita il gol.

42' Cross di Calabria dalla destra, deviazione di Biraghi che complicata la parata a Terraciano. Sulal respinta Quarta mette in corner.

39' Fiorentina pericolosa con Nico Gonzalez: mancino a giro da fuori area, conclusione che termina fuori di poco.

32' Cross di Sottil dalla sinistra, Tomori salta a vuoto e per poco non inganna Pobega che devia male.

30' OCCASIONE MILAN! Imbucata di Reijnders per Calabria, il terzino rossonero da ottima posizione sbaglia totalmente il cross per Jovic che doveva solo appoggiare la palla in porta.

25' Ritmi fin qui bassissimi. Non una delle migliori gare viste a San Siro.

21' Prima chance per il Milan. Pulisic sfrutta un pallone arrivato nella zona dopo un rimpallo, destro di controbalzo e ottima risposta di Terraciano.

18' Cross di Parisi dalla destra, palla che arriva a Duncan, si coordina ma colpisce male il pallone.

15' Partita molto brutta in questo primo quarto d'ora. Tanti errori tecnici e palloni facili sbagliati.

11' Primo giallo del match: ammonito Arthur per un fallo su Pulisic.

9' Bella palla di Maignan per la profondità di Calabria, cross in mezzo del terzino rossonero ma Parisi allontana la minaccia.

5' Giro palla del Milan, la Viola si difende in maniera molto organizzata nella propria metà campo.

2' Primo corner del match per la Fiorentina; alontana Theo Hernandez.

1' Si parte! Primo possesso per il Milan!

Amici e amiche di MilanNews.it, il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Camarda, Chaka Traore.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.