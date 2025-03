live mn Milan Futuro-Pontedera (1-0): Camporese di rapina! Rossoneri avanti

76' Doppio miracolo di Raveyre! Doppio tiro dalla distanza nel giro di pochissimi secondi degli ospiti: il portiere del Milan risponde presente!

75' Rischia subito il pareggio il Pontedera: Corona viene trovato bene in profondità, si gira ma la sua conclusione viene deviata in corner

75' Ora Oddo aggiunge freschezza in mezzo al campo: dentro Sandri per Alesi

73' GOOOL DEL MILAAAN!! Camporese di rapina!! Punizione di Bartesaghi astuta sotto la barriera: Tantalocchi ci arriva ma la lascia lì dove per primo si avventa il centrale del Milan che segna il gol dell'1-0!

72' Break di Ianesi che trova campo e punta l'area: viene steso al limite da Martinelli che viene ammonito

70' Entra Corona al posto di Italeng nel Pontedera

67' Ammonito Italeng per proteste eccessive nei confronti del direttore di gara

66' Ci prova Lipari a giro dalla sinistra: tiro insidioso ma largo

62' Si muove anche Oddo: entrano Ianesi e Omoregbe. Escono Sia e Bozzolan

60' Primo cambio nel Pontedera: entra Van Ransbeeck al posto di Gaddini

57' Ancora Milan, ancora Quirini che crossa dalla destra per la testa di Alesi che però è impreciso

53' Palo del Milan! Cross panoramico di Malaspina che trova il piattone di Quirini che impatta sul legno: sfortunati i rossoneri

50' Ci prova Bartesaghi di prima intenzione su sponda di Camarda: il pallone si invola alto

49' Coubis scivola e apre la visuale a Ladinetti che suggerisce in mezzo dove accorre Italeng: ma c'è Camporese che fa buona guardia

47' Si fa vedere il Milan! Bella azione che libera al tiro Branca il cui tiro da buona posizione è deviato in angolo

46' Pronti via, Coubis ammonito per un intervento in ritardo

45' Si riparte al Chinetti. Nessun cambio.

FINE PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco che ha visto un Milan Futuro compatto ed equilibrato; forse anche troppo vista la moria di occasioni pericolose create. Camarda e compagni hanno avuto grande difficoltà, complice il terreno appesantito dalla pioggia, a creare chance degne di nota. Allo stesso tempo i rossoneri hanno corso pochissimi pericoli in difesa e così si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Un pareggio che però a questo punto della stagione non serve a niente: nella ripresa servirà più coraggio per trovare i tre punti.

45' Fine primo tempo, 0-0 all'intervallo.

42' Branca prova la botta da fuori, Camarda devia leggermente il tiro ma Tantalocchi blocca a terra senza difficoltà.

41' Ancora un tentativo di Malaspina da fuori, ancora un tiro totalmente fuori bersaglio.

39' Sia prova l'azione personale ma perde palla in una zona pericolosa a centrocampo, bravo poi Bartesaghi a chiudere e fermare il contropiede avversario.

38' Ora è il Pontedera che prova a farsi vedere in avanti, ma anche i tentativi degli ospiti sono imprecisi.

35' Corner di Alesi allontanato dalla retroguardia ospite, poi Malaspina prova un improbabile tiro al volo ma sbuccia male il pallone, che finisce molto lontano dalla porta difesa da Tantalocchi.

35' Scambi velocissimi tra Sia, Quirini e Camarda, con l'attaccante rossonero che ha provato la conclusione dal limite: tiro deviato in angolo.

33' Tanto possesso palla per il Milan Futuro ma davvero pochi sbocchi pericolosi in avanti.

31' Comincia a piovere in modo intenso ed il campo inizia a risentirne.

30' Bel recupero di Bartesaghi su Italeng. Poi gioco fermo per un fallo dell'attaccante sul numero 4 rossonero.

28' Cross di Quirini da destra, troppo lungo per Sia. Rossoneri che hanno difficoltà a creare pericoli in questa fase di partita.

27' Alesi prova la botta da fuori, mira totalmente sballata.

25' Calcio d'angolo di Branca per Coubis che fa la sponda sul secondo palo: allontana la difesa. Rossoneri che dovrebbero sfruttare meglio questi calci piazzati.

21' Ora le due squadre si affidano spesso ai lanci lunghi, difficile giocare a terra sul campo pesante del Chinetti.

19' Ritmi non altissimi, il pressing del Pontedera per ora funziona: rossoneri in difficoltà nel far circolare palla in modo fluido in zone pericolose.

16' Buona transizione negativa dei rossoneri a stoppare il contropiede avversario. Sembra che la squadra oggi tenga bene il campo, per ora.

14' Conclusione dalla distanza velenosa, Raveyre blocca in due tempi. Pontedera pericoloso.

11' Ottima azione personale di Camarda che ne salta due prima di venire atterrato sul lato destro dell'area avversaria. Il numero 9 guadagna una punizione potenzialmente pericolosa. Sul cross di area di Branca nulla di fatto, traversone impreciso.

10' Cross del Pontedera dalla sinistra, bravo Camporese ad allontanare col tempo giusto.

8' Milan Futuro schierato con una difesa a 3 e i due esterni a centrocampo: i rossoneri cercano di sfruttare l'ampiezza per una manovra efficace. Per ora si chiude bene il Pontedera.

7' Sia recupera un ottimo pallone sulla trequarti, l'arbitro fischia un fallo che non c'è. Gli arbitraggi di Serie C a volte sono difficili da commentare...

5' Il Milan Futuro guadagna un corner ma l'assistente alza la bandierina: segnalato fuorigioco di Camarda, che però non ha mai partecipato all'azione. La decisione infatti non viene capita dai giocatori in campo.

4' Lancio per Camarda in area, il numero 9 anticipato all'ultimo da un difensore. Il classe 2008 si era coordinato bene per andare al tiro.

3' Camarda, largo sulla destra, prova a servire Quirini che si era buttato dentro. Fondamentale l'intervento del difensore ad allungare il bel passaggio del centravanti rossonero.

2' Grande rischio per il Milan Futuro! Camporese perde palla in area di rigore, Quirini ci mette una pezza sul cross in mezzo del Pontedera. Subito pericolo.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Milan Futuro!

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossonera per il Milan Futuro, divisa bianca da trasferta per il Pontedera

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi torna in campo il Milan Futuro. Una delle ultime chiamate per la squadra di mister Oddo, che oggi lascia il posto in panchina a Donatelli perché squalificato, di provare a mantenere la categoria. I rossoneri sono ultimi in classifica a pari punti col Legnago Salus e i tre punti, che mancano da tempo, servono quasi più dell'aria. Alle 15:00 c'è il fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Pontedera allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Malaspina, Branca, Bozzolan; Alesi; Sia, Camarda. A disp.: Nava, Pittarella, Hodzic, Dutu, D’Alessio, Magni, Sandri, Minotti, Traore, Omoregbe, Turco, Zukic, Vos, Ianesi, Magrassi. All. Marcello Donatelli

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi, Martinelli, Moretti, Migliardi, Perretta; Gaddini, Ladinetti; Lipari, Scaccabarozzi, Sala; Italeng. A disp.: Calvani, Vivoli, Maggini, Preatato, Van Ransbeeck, Corona, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Leonardo Menichini.