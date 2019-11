LIVE MN - Milan-Lazio (1-2) - Cuore e soliti errori: un altro ko

Il Milan perde ancora, stavolta dopo aver giocato un discreto match al cospetto di una Lazio cinica e spietata con i soliti Immobile, Correa e Luis Alberto (grande prestazione). A San Siro va in scena una partita sostanzialmente equilibrata, sia nel primo tempo che nella ripresa. Ma i soliti errori, o meglio, le solite dormite regalano di fatto la partita ai biancocelesti, che ovviamente ringraziano e ne approfittano. I cambi di Pioli non sortiscono effetti, al contrario... L’ingresso forzato di Rebic nel primo tempo (al posto dell'infortunato Castillejo) annulla la spinta sulla corsia di destra, mentre Leao, subentrato nella seconda frazione di gara, offre una prestazione ampiamente negativa. Matura così la sesta sconfitta in campionato, con le zone nobili della classifica ormai sempre più lontane.

95' Fischio finale: Milan-Lazio 1-2.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Bonaventura, Parolo mette fuori di testa.

88' Cartellino giallo anche per Cataldi.

87' Ammonizione per Bennacer.

85' Ultimo cambio per il Milan: fuori Krunic, dentro Bonaventura.

83' GOL DELLA LAZIO! Contropiede biancoceleste e gol di Correa, ben servito in area da Luis Alberto: conclusione potente e pallone in rete.

82' Sostituzione per la Lazio: Cataldi prende il posto dell'infortunato Caicedo.

81' La Lazio insiste, altro calcio d'angolo: cross sul secondo palo, Donnarumma allontana.

80' Altro corner per la Lazio: pallone dentro, Donnarumma respinge con i pugni.

77' Calcio d'angolo per la Lazio: cross in area, Donnarumma esce male ma poi rimedia in due tempi alzando il pallone sopra la traversa. Che brividi per il Milan!

76' Lazio pericolosa con Caicedo, che sfonda in aree a calcia forte sul primo palo: Donnarumma devia in angolo.

75' C'è stanchezza in campo, i ritmi sono calati vistosamente.

70' Cartellino giallo per Lucas Leiva.

69' Match sempre in bilico, ci sono tanti spazi in campo.

65' Calcio di punizione da ottima posizione per il Milan: destro potente ma centrale di Calhanoglu, Strakosha respinge con i pugni.

64' Ammonizione anche per Radu.

63' Cartellino giallo per Parolo.

61' Doppio cambio per la Lazio: fuori Milinkovic-Savic e Immobile, dentro Parolo e Caicedo.

59' Milan in attacco. Piatek ci prova da posizione defilata, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete.

58' Angolo per il Milan: cross in area, colpo di testa di Romagnoli e pallone sul fondo.

57' Calcio d'angolo per la Lazio: pallone dentro, Hernandez allontana di testa.

56' Ammonizione per Krunic.

55' Che occasione per Leao, servito in verticale da Calhanoglu: il portoghese, in area avversaria, sbaglia un facile controllo e si fa soffiare il pallone prima del tiro.

54' Cambio per il Milan: Leao prende il posto di Paquetà.

51' Cartellino giallo per Duarte.

48' Theo Hernandez ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Calvarese: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti che hanno chiuso il primo tempo.

Bel primo tempo a San Siro, con occasioni da una parte e dall’altra. 1-1 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco: prima il vantaggio di Immobile (bravo ad anticipare Duarte e battere Donnarumma di testa), poi il pareggio rossonero grazie all’autogol di Bastos (su tocco di Piatek). Le due squadre si affrontano a viso aperto, offrendo un ottimo spettacolo. Biancocelesti pericolosi con Correa e Immobile (che colpisce la traversa), padroni di casa a un passo dal gol con Paquetà e Krunic. Un problema muscolare costringe Castillejo - tra i migliori in campo - a dare forfait poco dopo la mezzora. Il match è apertissimo.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

43' Cartellino giallo per Milinkovic.

40' Angolo per il Milan: Calhanoglu calcia direttamente in porta, con Strakosha che salva sulla linea.

38' Occasionissima per Correa, ben servito in area da Immobile: tiro ravvicinato e risposta di Donnarumma. Ma c'era fuorigioco.

37' Che occasione per il Milan! Cross al bacio di Bennacer, colpo di testa di Rebic e pallone che sfiora il palo.

36' Problema muscolare per Castillejo, fin qui tra i migliori in campo: al suo posto entra Rebic.

32' Calcio d'angolo per il Milan: Bennacer mette dentro, la Lazio spazza via.

28' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross di Theo, tocco in area di Piatek e deviazione decisiva di Bastos, che batte il suo portiere: 1-1 a San Siro.

25' GOL DELLA LAZIO! Cross dalla destra e colpo di testa di Immobile, che anticipa Duarte e insacca: 1-0 per i biancocelesti.

24' Corner per il Milan: cross in mezzo, tocco di Romagnoli e fischio di Calvarese: il capitano rossonero era in fuorigioco.

23' La partita si accende. Ripartenza del Milan e sinistro potente di Castillejo: Strakosha si rifugia in angolo.

22' Dall'altra parte. Immobile entra in area, calcia a giro e colpisce la traversa.

21' Palla-gol per il Milan. Paquetà si presenta a tu per tu con Strakosha ma calcia troppo debolmente tra i guantoni del portiere biancoceleste.

17' Angolo per il Milan: pallone dentro e nulla di fatto.

16' Calcio di punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone ampiamente sul fondo.

11' Match intenso a San Siro.

7' Corner per il Milan: cross in area, la difesa Lazio allontana ala minaccia.

6' Errore di Strakosha, che regala palla al Milan. Piatek ci prova ma la sua conclusione viene sporcata in angolo.

5' Lazio a un passo dal gol. Un errore di Paquetà scatena il contropiede biancoceleste. Immobile riceve palla da Correa, entra in area e calcia: Donnarumma para. Poi Romagnoli spazza via.

4' Angolo per il Milan: pallone sul primo palo, libera la difesa della Lazio.

3' Calcio di punizione dalla destra per il Milan: cross in mezzo e deviazione in angolo di Milinkovic.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca biancoceleste per la Lazio. Bella atmosfera a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. In campo Milan e Lazio per il posticipo domenicale dell'11esima giornata di Serie A. Si preannuncia una sfida scoppiettante. Sfida che, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bonaventura, Borini, Conti, Leao, Rebic, Biglia, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Kessie. All.: Pioli

LAZIO: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric. Lukaku, Berisha, Parolo, Caicedo, Cataldi, Adekanye, Marusic, Vavro, Jony. All.: Inzaghi