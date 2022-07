LIVE MN - Milan-Lemine Almenno (3-0): Messias, Rebic e Gabbia i primi marcatori

FINE PARTITA - MILAN - LEMINE ALMENNO 3-0 (8' Messias, 10' Rebic, 21' Gabbia)

Il Milan vince 3-0 la prima sgambata stagionale contro il Lemine Almenno, formazione di Eccellenza Lombarda. Le reti, tutte nel primo tempo, portano le firme di Messias, Rebic e Gabbia. Mezz'ora positiva per Adli, nel vivo del gioco e autore dell'assist in occasione della prima rete. Il prossimo impegno sarà sabato 16 in Germania contro il Colonia.

59' Azione manovrata del Milan che porta Brescianini alla botta dalla distanza. Il tiro del centrocampista rossonero è però centrale e facile preda del portiere del Lemine

56' Chaka Traorè tra i più attivi in campo ora. L'ivoriano, largo a sinistra, entra ripetutamente nel vivo del gioco

51' Gol annullato a Chaka Traorè che, come in occasione della terza rete rossonera di Gabbia, era andato a segnare con un tapin sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rete non convalidata per fuorigioco. Si rimane sul 3-0 per il Milan

50' Bella azione sull'asse Roback, Traorè, Maldini. Il numero 27 rossonero prova a colpire il portiere avversario sul primo palo che però è attento e respinge di piede

41' Iniziato il terzo tempo con molti giovani della Primavera in campo

FORMAZIONE MILAN TERZO TEMPO

Jungdal, Stanga, Coubis, Gabbia, Bartesaghi, Frigerio, Brescianini, Traore, Robotti, Roback, Maldini

------------

FINE SECONDO TEMPO - MILAN - LEMINE ALMENNO 3-0 (8' Messias, 10' Rebic, 21' Gabbia)

Milan più volte vicino al poker soprattutto con Junior Messias, tra i più pimpanti, e con Brahim Diaz. Adesso il terzo tempo che vedrà molti giovani protagonista sul terreno di gioco

40' Bella iniziativa di Ballo-Tourè sulla sinistra: il traversone del senegalese però non viene raccolto da nessun compagno in mezzo all'area. Sugli sviluppi botta di Pobega da fuori area, neutralizzata dall'estremo difensore avversario

33' Ancora Milan vicino al quarto gol. Sempre Messias sulla destra cerca la conclusione: il pallone deviato finisce sui piedi di Maldini che però calcia alto

32' Ancora Messias protagonista! Cross tagliato din Ballo-Tourè, Rebic devia il pallone e Junior sul secondo palo cerca l'angolo più lontano. Bel riflesso del portiere del Lemine

31' Cambio nel Milan: esce Adli, autore di un assist, ed entra in campo Daniel Maldini

29' Sgasata di Messias sulla destra che semina un avversario e crossa in mezzo: Rebic viene anticipato di testa e rimane anche acciaccato per un colpo al volto. Tutto ok comunque per il croato.

25' Occasione per il poker rossonero. Rebic recupera un bel pallone in attacco e offre a Brahim in mezzo all'area. Lo spagnolo, nello stretto, scarta il portiere ma calcia alto

21' Si riparte! Primi cambi nel Milan: Mirante al posto di Tatarusanu e Stanga per Michelis.

---

FINE PRIMO TEMPO - MILAN - LEMINE ALMENNO 3-0 (8' Messias, 10' Rebic, 21' Gabbia)

Buon primo tempo per i rossoneri che, come prevedibile, prendono in mano il controllo del gioco. I rossoneri segnano tre gol in venti minuti con Messias, Rebic e Gabbia. Spezzone incoraggiante per Yacine Adli che ha fornito l'assist a Messias e battuto un bel calcio d'angolo da cui poi è nato il terzo gol.

21' GOL DI GABBIA. Arriva anche la terza rete per il Milan. A segno Matteo Gabbia che è il più veloce a reagire con il destro in seguito a una mischia su calcio d'angolo. Bel corner battuto da Yacine Adli che sta dando belle sensazioni. MILAN - LEMINE 3-0

16' Ci prova Adli! Lavora il pallone al limite dell'area del Lemine e prova la botta da fuori. La sfera sorvola sopra la traversa della porta difesa da Roncalli

10' RADDOPPIO MILAN. Subito seconda rete per il Milan, con Ante Rebic, capitano di giornata, che incrocia con il destro e batte il portiere avversario. MILAN-LEMINE 2-0

8' GOL DEL MILAN. Appoggio di Adli per Messias che dal vertice sinistro dell'area di rigore calcia un bel rasoterra sul secondo palo. MILAN-LEMINE 1-0

6' Prima occasione per il Milan! Pobega lavora il pallone sulla destra e mette in mezzo. Il Lemine non allonatana bene: Messias calcia a botta sicura ma il pallone viene deviato in corner

3' Fasi di studio.

1' Fischo di Pasculli: partita cominciata!

----------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Michelis, Ballo-Tourè; Pobega, Bakayoko; Messias, Adli, Brahim; Rebic.

A disp.: Mirante, Jungdal, Brescianini, D. Maldini, Robotti, Nsiala, Incorvaia, Frigerio, Stanga, Roback, Traorè, Bartesaghi, Gala. All. Pioli

LEMINE ALMENNO: Roncalli, Madonna, Viserjan, Fradegrada, Del Carro, Milesi, Camozzi, Aldegani, Traini, Assolari, Rota. A disp: Gherardi, Capelli, Mosca, Belotti, Tarchini, Pellegrinelli, Seferi, Cassinelli, Tironi, Kopioni.

Arbitro: Pasculli della Sezione di Como

------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A una settimana e mezzo dall’inizio del raduno, i Campioni d’Italia tornano in campo per la prima sgambata stagionale in attesa di test più intensi. Tra pochi minuti al Centro Sportivo di Milanello, la squadra di Pioli - ancora priva di molti dei suoi nazionali - scenderà in campo contro il Lemine Almenno, formazione di Eccellenza lombarda. Come di consueto la redazione di MilanNews.it vi accompagnerà con il live testuale della partita. Calcio di inizio alle 17. Si ricomincia: buona partita e buon inizio di stagione a tutti!