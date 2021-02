LIVE MN - Milan, Pioli in conferenza: "Forse il calo è più mentale che fisico. Ecco cosa dicono i dati..."

Dopo il match di Europa League contro la Stella Rossa, parla il tecnico del Milan Stefano Pioli. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live di MilanNews.it direttamente dallo stadio San Siro.

Ore 23.48 inizia la conferenza di Pioli

Come fa a non essere preoccupato? "Nel corso di una stagione ci stanno momenti così, non è il nostro miglior momento. Abbiamo giocato una gara con poca precisione ma sempre determinati".

Mandzukic e Bennacer? "Ne sapremo di più a inizio settimana prossima".

Calo fisico del Milan? "Insistete tanto sul calo fisico ma i dati dicono che non è così, forse il calo è più mentale che fisico. Momento delicato della stagione".

Giocatori meno cattivi di prima? Come Rebic? "E' vero che un mese fa riuscivamo a sfruttare di più le occasioni, importante però è creare occasioni e anche stasera ci siamo riusciti".

Per cambiare il trend negativo servono punti o il gioco? "Entrambe le cose, non ci dimentichiamo che qualificarci è stato importante. Per tornare a migliorare il gioco bisogna comandare le partite e avere fiducia nelle nostre qualità".

Era più giusto che non uscisse la Stella Rossa? "Ha passato il turno meritatamente il Milan per le occasioni dell'andata e ritorno".

Il Milan deve trovare la via di mezzo tra quello che era prima e quello che ora? "Sono d'accordo. Dobbiamo comandare di più la partita e costruire meglio, ci proveremo sicuramente".

Ore 23.55 finisce la conferenza di Pioli