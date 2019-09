LIVE MN - Milan-Rebic, operazione in fase avanzata: può rientrare anche André Silva

18.18 - Il Milan e l'Eintracht Francoforte stanno limando i dettagli dell'operazione che porterà Ante Rebic da Marco Giampaolo e, con ogni probabilità, André Silva in Germania. La formula con cui Rebic dovrebbe arrivare in rossonero è quella del prestito oneroso con cifra del riscatto fissata a 25 milioni più bonus. Di questa cifra, da quello che risulta a MilanNews.it, il 50% dovrà esser girato alla Fiorentina, che all'atto della cessione del giocatore, si era riservata questa clausola sulla futura rivendita da parte dell'Eintracht. Al ragazzo, invece, dovrebbe andare un ingaggio da 3 milioni più bonus.

18.10 - Nell'operazione Rebic-Milan potrebbe entrare anche André Silva. Da quello che riferisce Sky, le società stanno lavorando per uno scambio alla pari che preveda il passaggio a Francoforte dell'attacante portoghese, che ieri è partito titolare contro il Brescia.

17.22 - Il Milan vuole piazzare un ultimo colpo nelle battute conclusive del calciomercato estivo e lo vuole fare in attacco. Il nome nuovo è quello di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte, seguito dall'Inter nelle scorse settimane; i nerazzurri però poi hanno mollato il giocatore per puntare su Politano. Sono in corso i contatti con l'agente di Rebic, per un'operazione da 25-30 milioni in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Il croato non è stato convocato per l'ultima partita dell'Eintracht, fatto che suggerisce una sua imminente partenza. Manca davvero poco per trovare l'intesa: i discorsi riprenderanno proprio dopo questa partita con i dirigenti rossoneri intenzionati a chiudere al più presto. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.