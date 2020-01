LIVE MN - Milan-Torino (4-2): una doppietta di Calhanoglu e il gol di Ibra regalano le semifinali di Coppa Italia

120' Triplice fischio. Il Milan approda in semifinale di Coppa Italia.

120' Un minuto di recupero.

117' Prova a reagire come può il Torino ma è ben diposta la retroguardia rossonera.

115' Grandissimo calcio di punizione di Ibrahimovic dalla trequarti. Respinge Sirigu in calcio d'angolo.

114' Continua ad attaccare il Milan nonostante il duplice vantaggio. Bennacer, nel frattempo, si guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.

112' Duplice cambio per il Torino: esce De Silvestri entra Laxalt ed esce Rincon ed entra Lyanco

112' Giallo per Ibrahimovic dopo il fallo su Izzo

109' GOOL DEL MILAN! Il Milan trova il quarto gol della gara con Ibra che finalizza con un dolce piattone una bella azione del Milan!

107' Continua ad attaccare il Milan

106' GOOL DEL MILAN! Appena entrato Franck Kessiè serve in profondita Calhanoglu che con un gran diagonale di sinistro piega le mani di Sirigu e trova il gol del 3-2

105' Inizia il secondo tempo supplementare. Cambio nel Milan: esce Rebic entra Kessie.

105' Termina il primo tempo supplementare.

105' 1 minuto di recupero.

105' Millico prova la conclusione da dentro area, respinge Kjaer in scivolata.

103' Grandissima occasione per Theo Hernandez che dopo un'imbeccata perfetta di Calhanoglu scaglia il pallone contro il petto di Sirigu.

99' Tiro di Belotti da dentro l'area, respinta in calcio d'angolo di Donnarumma.

98' Grande occasione per il Torino con Aina che para la conclusione e Kjaer che chiude la respinta corta di De Silvestri.

97' Ammonito Mazzarri per gesto di stizza nei confronti della panchina.

97' Fallo di De Silvestri su Rebic. Punizione dalla trequarti sinistra per il Milan.

95' Grandissima occasione per il Milan. Ottima discesa di Leao sulla sinistra che entra in area e serve Calhanoglu che tutto solo tira tra le mani di Sirigu.

94' Punizione di Verdi dalla destra, Donnarumma smanaccia in fallo laterale.

93' Ammonito Conti per fallo su Verdi. Era diffidato.

92' Cross di Castillejo dalla destra, Izzo devia in angolo.

90' Si comincia, al via il primo tempo supplementare.

- Terminano sul 2-2 i regolari 90 minuti, tra pochissimo i supplementari del match.

95' Duplice fischio al termine dei 90 minuti. Milan-Torino va ai supplementari.

94' Altra grande azione del Milan con Calhanoglu che trova sul primo palo Ibra che colpisce a botta sicura ma trovca la respinat di Sirigu.

93' Grande azione di Leao che entra dentro l'area, serve Ibra che tutto solo da due passi sbaglia clamorosamente.

91' GOOOL DEL MILAN! Nel recupero il Milan trova il gol del pareggio con Calhanoglu che colpisce da fuori area e infila per la rete del 2-2.

90' 5 minuti di recpero

90' Cambio del Torino: esce Berenguer entra Millico

90' Il Milan continua ad attaccare ma senza grandi risultati.

86' Prova la conclusione da fuori Calhanoglu. Respinge la retroguardia granata.

83' Colpo di testa di Ibra su cross di Castillejo. Palla alta sopra la traversa.

82' Cambio per il Torini fuori Bremer e dentro Djidji.

81' Terzo cambio per il Milan: fuori Krunic dentro Calhanoglu.

81' Bennacer trova Ibrahimovic sul secondo palo, lo svedese colpisce lento e la palla finisce tra le mani di Sirigu.

80' Fallo di Lukic su Krunic. Punizione dalla trequarti per il Milan.

78' Bella azione di Rebic che salta con una finta De Silvestri e trova la deviazione in corner.

77' Secondo cambio per il Milan: fuori Bonaventura dentro Leao

76' Berenguer prova la conclusione da dentro l'area, palla alta sopra la traversa.

74' Ammonito Krunic per fallo su Verdi.

73' Fallo di mano di Ibrahimovic in area granata. Punizione per il Torino.

70' Gol del Torino. Ancora Bremer. I granata trovano il vantaggio con il difensore brasiliano bravo a colpire di testa su assist di Berenguer.

68' Prova il tiro Verdi da fuori area, nulla di fatto per il Torino

65' Prima sostituzione per il Milan con Piatek che lascia il posto tra i fischi a Zlatan Ibrahimovic

62' Fallo di Piatek su Nkolou dopo un duro contrasto del polacco sul difensore granata.

61' Rincon cerca in profondità Belotti, Romagnoli controlla l'attaccante granata

58' Cross dalla destra di Castillejo che trova la testa di Romagnoli. Il capitano rossonero da pochi passi dalla porta spedisce di poco alto sopra la traversa.

54' Dalla punizione in area, grosso spavento per il Milan che subisce un batti e ribatti in area che Bennacer è bravo a respingere.

53' Ammonizione per Kjaer per fallo su Bernguer vicino alla bandierina destra.

51' Prova ancora Krunic il tiro da fuori area, palla ancora alta sopra la traversa.

51' Prova Verdi il cross dalla sinistra, palla lunga che termina oltre la linea di fondo.

49' Lungo possesso palla del Milan che cerca di trovare un varco nella retroguardia granata.

46' Comincia in attacco il Milan, desideroso di ritrovare il vantaggio.

45' Ricomincia il secondo tempo di Milan e Torino.

- Squadre in campo nella ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Dopo un primo tempo intenso e divertente, terminano sul risultato di 1-1 i primi 45 minuti di Milan e Torino. Gara intensa e ben giocata dal Milan che più volte ha impensierito la retroguardia granata. I rossoneri trovano il vantaggio al 12' con Bonaventura bravo a sfruttare un ottimo assist di Rebic. Il Torino, nonostante qualche affanno, trova il gol del pareggio con Bremer che al 36' è bravo a sfruttare una disattenzione della difesa del Milan e a infilare per la rete dell'1-1. Sul finale di primo tempo, gol annullato a Rebic per tocco di mano di Piatek in area prima del gol. A tra poco per il secondo tempo.

45' Termina il primo tempo senza recupero.

44' Grande occasione per Krunic che trova ottimamente il tempo di inserimento su cross di Hernandez ma spedisce il pallone alto sopra la traversa.

41' Dalla bandierina palla a centro area per Rebic che infila in rete ma il gol viene annullato per tocco precedente di Piatek con la mano.

40' Grande occasione per Rebic che entra in area, va al tiro con un piattone dolce ma trova la deviazione di Izzo che manda in corner

39' Krunic prova il tiro da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

37' Cartellino giallo per Rebic per fallo di reazione su Izzo.

34' Gol del Torino. I granata trovano il gol del pareggio con Bremer su grande assist di Verdi.

32' De Silvestri cerca dentro l'area Belotti, pallone troppo alto per l'attaccante granata e palla in fallo laterale.

30' Prima ammonizione per il Milan. Cartellino giallo per Hernandez per una brutta entrata su Rincon.

28' Prova il Torino a reagire con Belotti che salta Conti, entra dentro l'area ma il suo pallone a centro area trova la respinta della retroguardia rossonera.

27' Continua ad attaccare il Milan sulla fascia di sinistra, tanti pericoli dentro l'area per la retroguardia granata.

26' Altra occasione con Hernandez ceh entra dentro l'area e trova la respinta di Sirigu. Corner per i rossoneri.

25' Grande tiro da Castillejo dentro l'area, Sirigu para con un ottimo riflesso.

24' Applauso commovente del pubblico rossonero per ricordare Kobe Bryant

22' Primo cartellino giallo del match. Ammonito Rincon per fallo su Krunic a centrocampo.

21' Prova il Torino a reagire sulla catena di De Silvestri ma la difesa del Milan è molto concentrata.

20' Rallenta ora il match con il Milan che sembra in controllo della partita.

17' Respinge la difesa del Milan gli assalti granata dalla bandierina.

17' Prova a reagire il Torino con Belotti che si guadagna il primo calcio d'angolo per i granata.

16' Buon avvio del Milan che ha mostrato ottime trame di gioco sull'asse Hernandez-Rebic

12' GOOOLL DEL MILAN! Bonaventura trova il gol del vantaggio su assist di Rebic che entra dentro l'area e trova Jack tutto solo al centro che da pochi passi infila per il gol dell'1-0!

11' Dal cross di Castillejo, deviazione di De Silvestri. Primo corner per il Milan.

10' Fallo di Verdi su Hernandez. Punizione dalla trequarti destra per il Milan.

9' Piatek cerca in profondità Rebic ma la palla è troppo lunga per il croato.

7' Altra grande occasione per il Milan con Hernandez che trova Rebic dentro l'area. Il croato cerca Piatek al centro ma il polacco viene anticipato.

6' Ottima occasione per Rebic. Il croato si libera con una finta del difensore e va al tiro ma trova la respinta della retroguardia granata.

4' Cross dalla destra di Castillejo. Nessun pericolo per Sirigu.

3' Fuorigioco di rientro per Rebic. Calcio di punizione per il Torino.

2' Cross dalla sinistra di Berenguer, Kjaer anticipa Belotti. Nessun pericolo per il Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per i granata. Il match è pronto ad accendersi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan quest’oggi sfida il Torino di mister Mazzarri che non sta attraversando un ottimo periodo di forma in campionato: i granata, infatti, arrivano da 2 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali il pesantissimo 0-7 in casa contro l'Atalanta. I rossoneri puntano forte alla vittoria per continuare la striscia positiva e soprattutto accedere alla semifinale della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. Adisp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. All. Walter Mazzarri.