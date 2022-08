LIVE MN - Milan-Udinese (4-2): i rossoneri iniziano il loro campionato con una vittoria!!!

- Dopo il 2-2 a fine primo tempo, il Milan trova due gol nella ripresa con Diaz e Rebic e porta a casa i primi tre punti del suo campionato. Non è stata una partita semplice per i Campioini d'Italia, ma quello che contava era iniziare con il piede giusto e dunque missione compiuta.

96' Fine secondo tempo.

94' Nuovo tentativo dalla distanza dell'Udinese: Lovric ci prova con il sinistro, pallone a lato che non preoccupa Maignan.

92' Giallo per Festy per un fallo su Origi.

90' Sei minuti di recupero.

88' Samardzic porta il pallone per parecchi metri, poi quando è arrivato al limite dell'area prova la conclusione di sinistro, Maignan respinge.

86' Bennacer trova in area con un bel pallone Saelemaekers che prova la grande conclusione al volo con il destro, pallone fuori.

84' Anche Pioli termina i suoi cambi: fuori Leao e Krunic, dentro Origi e Pobega.

83' Ultimo cambio di Sottil: fuori Masina, dentro Festy.

81' Bel passaggio in profondità di De Ketelaere per Giroud. Il francese controlla e prova la conclusione di sinistro, ma il tiro viene smorzato da due difensori dell'Udinese. Un po' egoista in questa occasione il numero 9 rossonero che poteva servire nuovamente il belga che era in ottima posizione.

76' Altri due cambi nell'Udinese: fuori Makengo e Walace, dentro Samardzic e Lovric.

75' Che giocata di Leao: controllo in corsa, rientra dalla destra e prova il sinistro a giro, pallone alto di poco.

72' Tre cambi di Pioli: escono Rebic, Messias e Diaz, entrano Giroud, Saelemaekers e De Ketelaere.

70' Cooling break anche questo secondo tempo.

68' REBICCCCC!!! DOPPETTA DI ANTE!!! Messias e Diaz rubano palla a Pereyra in area, lo spagnolo mette un bel pallone all'indietro per il croato che in scivolata con il sinistro segna il gol del 4-2.

67' Doppio cambio nell'Udinese: fuori Perez e Success, dentro Ebosse e Beto.

63' Calcio di punizione per il Milan da circa 25 metri: Theo prova il sinistro a giro sopra la barriera, pallone alto non di molto sopra la traversa.

60' Pallone pazzesco di Maignan per Messias che sbaglia completamente il passaggio in area per Rebic, pallone che finisce tra le braccia di Silvestri.

56' Punizione per il Milan dalla fascia destra: Messias calcia forte rosoterra con il sinistro, la difesa bianconera libera in angolo.

55' Spunto sulla destra di Messias, Perez lo atterra poco prima di entrare in area. Giallo per il difensore dell'Udinese.

52' Success controlla con il petto e prova il destro da lontanissimo, pallone sopra la traversa.

46' GOOOOLLLLLL!!! DIAZZZZZZ!!! Cross dalla sinistra di Theo, pasticcio di due difensori dell'Udinese, arriva lo spagnolo che da due passi la butta dentro.

45' Al via la ripresa!!!

- Si è chiuso 2-2 il primo tempo tra Milan e Udinese. Bianconeri subito in vantaggio dopo un minuto e mezzo su Becao su angolo, reazione immediata del rossoneri che trovano due gol tra l'11' e il 15' con Theo Hernandez (rigore) e Rebic. All'ultimo minuto del primo tempo, nuova disattenzione difensiva del Diavolo e pareggio di Masina di testa.

- Fine prim tempo.

49' PAREGGIO DELL'UDINESE!!! Cross dalla destra e sul secondo palo Masina sfugge alla marcatura di Messias e batte Maignan di testa.

45' Quattro minuti di recupero.

44' Success prova ad andare via in velocità, cross basso per Deulofeu, ma Maignan blocca il pallone con una perfetta uscita bassa.

40' Ripartenza veloce del Milan con Diaz che porta palla e poi allarga per Leao in area di rigore. Da posizione defilata il portoghese cerca Rebic sul secondo palo, ma il suo passaggio è troppo lungo.

38' Bennacer riceve palla sul lato corto dell'area di rigore e prova a trovare Krunic sul secondo palo, ma il suo cross è troppo lungo e il pallone finisce sul fondo.

34' Attimi di tensione in campo tra Krunic e Becao, che si beccano entrambi un cartellino giallo.

30' Punizione per il Milan da buona posizione: Bennacer prova il sinistro a giro, pallone a lato.

28' Ripartenza fulminea dell'Udinese con Deulofeu che entra in area di rigore, ma Kalulu fa un recupero straordinario e ferma l'avversario poco prima di calciare in porta.

27' Riprende il match dopo due minuti di pausa.

25' Cooling break a metà primo tempo.

21' Calcio d'angolo per il Milan dalla fascia destra, sul pallone Calabria: cross sul secondo palo per Tomori che viene anticipato da Masina. Il difensore rossonero è rimasto poi a terra dopo il contrasto ma nulla di grave per lui.

18' Tentativo dalla distanza di Leao con il sinistro, pallone altissimo.

15' GOOOOLLLLLL!!! REBICCCCCCC!!! Cross dall destra di Calabria e girata di prima intenzione del croato che batte Silvestri con un destro al volo perfetto.

11' THEOOOOOOO!!! Trasformazione perfetta del terzino francese che spiazza Silvestri.

9' Calcio di rigore per il Milan per un fallo di Soppy su Calabria. Cartellino giallo per il giocatore dell'Udinese.

8' Marinelli va al VAR per un possibile rigore per il Milan.

7' Milan ad un passo dal pareggio: bel destro in diagonale di Diaz, Silvestri respinge, Calabria prova il tap-in, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore dll'Udinese.

2' UDINESE IN VANTAGGIO! Calcio d'angolo dalla destra, cross dalla destra e gol di testa di Becao che anticipa tutti.

0' Inizia il match: primo pallone per l'Udinese.

- Ci siamo quasi, le due squadre sono già schierate sul terreno di gioco: Milan in campo con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre l'Udinese giocherà la divisa bianconera e i calzoncini bianchi. Prima del match verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Villiam Vecchi.

Amici e amiche di Milannews.it, è arrivato il momento del ritorno in campo dei Campioni d'Italia: il Milan di Stefano Pioli affronterà infatti tra pochi minuti l'Udinese in un match valido per la prima giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra rossoneri e bianconeri. Restate con noi!!!

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Giroud, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

UDINESE: Silvestri; Becao, Nehuen Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Deulofeu, Success. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Beto, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All.: Sottil.