Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Giroud, Jovic.

A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Loftus Cheek, Okafor, Romero, Pobega, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All. Pioli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success.

A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Ferreira, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Thauvin, Pafundi.

Arbitro: SACCHI

Assistenti: DE MEO - CAPALDO

IV uomo: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI

18.55 - Milan-Udinese, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e sui canali Zona DAZN (in onda su Sky) e Sky Sport e in live web con il racconto testuale del match su MilanNews.it.

18.10 - Per Milan-Udinese di questa sera mister Pioli, complici gli infortuni di Kalulu, Kjaer e Pellegrino, convocherà anche tre Primavera (o ex Primavera): si tratta di Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile in Prima Squadra, Jan-Carlo Simic ed anche Alex Jimenez, con lo spagnolo che torna in panchina dopo la convocazione per il match casalingo contro la Juventus. I tre infatti non hanno preso parte al match della Primavera di questo pomeriggio.

17.30 - E' particolarmente estasiante ricordare la prima doppietta in rossonero di Ante Rebic: infatti il 19 gennaio 2020 il Milan di Pioli ospita proprio l'Udinese, in una partita difficile e sempre in rimonta. Nel secondo tempo due gol, entrambi nel secondo tempo di cui il secondo praticamente a tempo scaduto, da parte dell'attaccante croato, insieme anche a un gran gol di Theo, regalarono così tre punti preziosi per il Milan.

17.00 - Olivier Giroud, scendendo in campo questa sera contro l'Udinese, taglierà lo storico traguardo delle 400 presenze nei top 5 campionati europei. Certamente vorrà onorare l'occasione continuando la striscia di gol iniziata settimana scorsa a Napoli.

16.15 - Sarà il Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Milan - Udinese. Per Sacchi si tratta della quarta direzione stagionale in A. Per la quarta volta dirigerà l'Udinese in carriera, nei due precedenti un successo (Udinese - Crotone 2-0 del 18/12/2016) e due ko (Sampdoria - Udinese 2-1). Ultimo precedente Inter – Udinese 2-0 del 31/10/2021. Due precedenti col Milan e nessun rigore. Il bilancio è di una vittoria (Genoa – Milan 0-3 del 2021 e Milan – Sassuolo 1-2 del 2021).

15.30 - Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport 24, parla delle possibili scelte di formazioni di Pioli per la sfida di questa sera contro l’Udinese, con Jovic che dovrebbe affiancare Giroud: “Diciamo che mi piace la sperimentazione continua da parte di Pioli. Non mi piacciono le squadre monotematiche, il Milan cambia continuamente. Poi non so se questo sistema a due punte, che diventano tre con Leao, può essere una soluzione interessante dal punto di vista offensivo. Ti direi che normalmente, visti Milan ed Udinese di quest’anno, non si può pensare che ci siano difficoltà, anche se con Cioffi l’Udinese un po’ di organizzazione in più la deve mettere insieme. Il cambio di allenatore qualcosa ti dà. Credo che oltre il cambio di modulo il Milan in casa deve trovare la via della rete”.

15.00 - Arrigo Sacchi questa mattina ha proposto un pezzo di commento tema Milan sulle colonne della Gazzettta dello Sport. Questo il pensiero dell'ex allenatore rossonero: "Prima la sfida di campionato contro l’Udinese e poi il difficilissimo impegno di Champions League a San Siro contro il Paris Saint Germain. Il futuro passa da queste due partite, inutile girarci tanto intorno: se vanno bene, allora si può pensare a un determinato sviluppo nei prossimi mesi; se, invece, vanno male, bisognerà ragionare su che cosa si è sbagliato".

14.30 - Le gare casalinghe del Milan vivono di una costante, quella del pubblico: sempre presente, sempre caloroso, sempre passionale. Anche stasera, per Milan-Udinese di Serie A, a San Siro sono attesi più di 70mila spettatori. Ancora una volta si andrà vicini al sold out.

14.00 - I primi quindici minuti di Milan-Udinese saranno vissuti in un'atmosfera atipica per San Siro. Come scrive Tuttosport, la Curva Sud Milan e l'Aimc, salvo cambi di programma, resteranno in silenzio per il primo quarto d'ora di gara per continuare nella protesta contro il caro biglietti dei settori ospiti.

Freschissimo il caso di Lecce-Milan, in cui i biglietti per gli ospiti erano stati inizialmente messi in vendita a 60 euro, salvo in serata la correzione del club salentino, che ha rimodulato il prezzo a 35 euro. I rossoneri avevano protestato, annunciando le intenzioni di disertare la trasferta, che invece ora verrà coperta come di consueto.

13.30 - Manca solo l'ufficialità delle distinte questa sera, ma Ruben Loftus-Cheek sembra ormai prossimo al rientro. Il centrocampista inglese ha saltato l'ultimo mese per colpa di un infortunio muscolare subito contro la Lazio che lo ha tenuto ai box più del previsto. Oggi è pronto a tornare almeno in panchina e a disposizione di Pioli, a 35 giorni dall'ultima volta.

12.30 - Mister Gabriele Cioffi ha convocato, per Milan-Udinese, i seguenti 26 giocatori al termine dell'allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Silvestri; 40 Okoye; 93 Padelli

Difensori: 3 Masina; 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 18 Perez; 27 Kabasele; 29 Bijol; 33 Zemura

Centrocampisti: 2 Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina, 11 Walace; 21 Camara; 24 Samardzic; 32 Payero; 37 Pereyra

Attaccanti: 7 Success; 15 Akè; 17 Lucca; 26 Thauvin; 80 Pafundi

12.00 - I rossoneri potranno finalmente contare anche su Ruben Loftus-Cheek, che nella mattinata di giovedì 2 novembre è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo 33 giorni. Stefano Pioli recupera anche Malick Thiaw, che ha scontato la sua squalifica a Napoli. Maignan tra i pali, con Sportiello che i rossoneri dovrebbero recuperare a dicembre, Calabria e Theo i due terzini con Thiaw e Tomori in mezzo alla difesa. Sorpresa a centrocampo e in avanti, si va verso un 4-4-2: Musah e Leao sugli esterni, Krunic e Reijnders al centro. Davanti ci sarà Giroud affiancato da Jovic, che sembra in netto vantaggio su Okafor. Dovesse giocare effettivamente Jovic, i rossoneri si schiereranno con un 4-4-2, già visto a gara in corso a Genova. Se invece dovesse giocare Okafor sarà 4-3-3.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan questa sera si appresta ad affrontare l'Udinese a San Siro nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Caldio di inizio alle ore 20.45. I rossoneri arrivano alla sfida dopo una settimana difficile in cui su tre big match giocati hanno perso con la Juventus, perso con il Psg e conquistato un punto amaro contro il Napoli. La sfida con i friulani è l'occasione per ritrovarsi in campionato, nonostante gli otto infortunati, e lanciarsi in vista della fondamentale partita contro il Paris Saint Germain, in Champions, martedì alle 21. Seguite il live testuale di MilanNews.it per rimanere aggiornati con tutte le novità e le notizie nell'avvicinamento alla sfida. Restate con noi!