LIVE MN - Milan-Vicenza (5-1): a segno anche Stanga, termina il match

90' GOL DI STANGA! Il terzino classe 2002 segna di testa sugli sviluppi di un corner. Termina qui la partita, il Milan vince 5-1 contro il Vicenza.

85' Errori da una parte e dall'altra, le due squadre sono stanche.

83' Giacomelli ci prova con il tiro a giro dalla sinistra, la palla termina alta.

75' Grande occasione per il Vicenza con Cinelli: tiro a colpo sicuro del giocatore del Vicenza e Donnarumma blocca.

74' BRAHIM DIAZ PER IL POKER! Scambi centrali fra Brahim Diaz e Paqueta, con il brasiliano che serve bene in area l'ex Real: a tu per tu con il portiere non sbaglia.

73' Azione veloce del Vicenza sulla sinistra, la palla arriva a Pontissimo che con un tiro al volo colpisce in pieno la traversa. Antonio Donnarumma era battuto.

70' Cooling break, le due squadre possono riposare.

68' Partita intensa, tutte e due le compagini ci tengono a non sfigurare. I rossoneri con tantissimi giovani in campo.

66' Cambio per il Milan: esce Duarte ed entra Bellodi.

64' Azione personale di Laxalt sulla sinistra, Diego prova a piazzarla di esterno ma la palla esce.

62' Cambio per il Vicenza: esce Padella ed entra Tronchin.

60' Cambi per il Milan: entrano Kessie, Pobega e Roback, escono Bennacer, Krunic e Colombo.

54' Gol del Vicenza! Tiro di Guerra deviato da Duarte, nulla da fare per Antonio Donnarumma. 3-1 a Milanello.

52' Contropiede fulmineo del Milan, con Daniel Maldini che arriva sul fondo e la mette in mezzo per Paqueta: il tiro del brasiliano è stoppato dalla difesa. Continua l'azione del Milan e Paqueta torna al tiro: para il portiere del Vicenza.

51' Krunic rischia di perdere la palla in area di rigore, il Vicenza chiede un calcio di rigore.

46' Inizia la ripresa. Nel Milan entrano Antonio Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Paqueta e Brahim Diaz, escono Donnarumma G., Theo, Calabria, Calhanoglu e Castillejo. Nel Vicenza entrano Grandi, Cappelletti, Barlocco, Cinelli, Pontisso, Giacomelli, Vandeputte, Gori, escono Pizzignacco, Ierardi, Beruatto, Rigoni, Scoppa, Nalini, Zarpellon e Marotta.

45' Fine primo tempo.

43' Sugli sviluppi di un corner Milan vicino al quarto gol, con Pizzignacco a negare la rete su un tiro in mischia.

40' Ancora Milan in avanti: bella palla di Calhanoglu per Maldini che tira al volo ma non trova la porta.

37' Cambio per il Vicenza: esce Meggiorini ed entra Guerra

36' Calcio di punizione per il Vicenza, Michelis allunga in angolo.

35' Theo fa fallo su Meggiorini, il giocatore del Vicenza reagisce in modo sproporzionato. Torna però subito la calma.

33' Azione in velocità fra Calabria e Castillejo, con lo spagnolo che si ritrova in buona posizione in area di rigore: tiro e palla che sfiora il palo lontano.

31' Cooling break sul campo ribassato di Milanello.

29' TRIS ROSSONERO! Theo dalla sinistra la mette in mezzo, Castillejo controlla e tira a colpo sicuro. 3-0 Milan.

28' Bel recupero difensivo di Castillejo. I rossoneri cercano di giocare a ritmi sostenuti.

26' Bella discesa di Calabria sulla destra, il cross del terzino però viene intercettato dal portiere avversario. Il Milan continua a spingere alla ricerca del terzo gol.

25' Calhanoglu dal limite dell'area sfiora il terzo gol con una conclusione che passa vicno all'incrocio dei pali.

23' RADDOPPIO MILAN! Lorenzo Colombo firma il 2-0 con un gol davvero bello. Corner, aggancio della punta in area di rigore e tiro in torsione efficace: Pizzignacco battuto e gol del giovane 2002.

21' Theo vicino al raddoppio. Azione insistita sulla trequarti dei rossoneri, con Daniel Maldini che serve benissimo il terzino francese: Theo non tira subito e la sua conclusione potente è deviata.

19' Contropiede fulmineo del Milan con un grande lancio di Calhanoglu per Colombo. il centravanti tiene palla e scarica su Maldini che però sbaglia l'apertura per Castillejo. Nulla di fatto.

18' Cross pericoloso di Marotta, mette fuori Michelis.

15' Il Vicenza prova a farsi vedere in avanti, Duarte chiude in scivolata in area di rigore.

12' Bel lancio di Bennacer dalla difesa per Catillejo, lo spagnolo non aggancia per poco. L'algerino è in crescita.

11' MILAN IN VANTAGGIO! Samu Castillejo trova la rete dopo un'azione prolungata di Theo prima e Calhanoglu dopo: il turco serve Castillejo che a tu per tu con Pizzignacco non sbaglia.

8' Continua a spingere il Milan, si chiude bene il Vicenza.

5' Sugli sviluppi di un corner Milan vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Duarte: si allunga Pizzignacco e salva.

3' Krunic serve Colombo in area di rigore, il giovane centravanti tira forte ma centrale. Para Pizzignacco.

2' Maldini prova ad entrare in area in progressione, sfortunato nel rimpallo con la sfera che lo colpisce con violenza sul volto. Solo una botta per lui.

1' SI INIZIA! Comincia la sfida fra Milan e Vicenza.

- Arbitra il signor Di Graci di Como.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Michelis, Duarte, Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Maldini; Colombo. A disp: Moleri, Donnaruma A., Brahim Diaz, Pobega, Paqueta, Bellodi, Kessie, Kalulu, Roback, Laxalt, Stanga. All. Pioli

VICENZA (4-4-2): Pizzignacco; Bruscagin, Padella, Ierardi, Beruardo; Zarpellon, Rigoni, Scoppa, Nalini; Marotta, Meggiorini. A disp: Grandi, Tronchin, Fantoni, Cappelletti, Barlocco, Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli, Guerra, Ouro Agouda, Gori. All. Di Carlo

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Vicenza, terza amichevole per i rossoneri della stagione 2020/21. Dopo i buoni test contro Novara e Monza arriva la prova contro i vicentini, appena promossi in Serie B. A differenza dell’amichevole contro il Novara questo pomeriggio a Milanello ci saranno due tempi da 45 minuti. Sarà un match tutto da vivere, che potete seguire, minuto per minuto, sul nostro sito. Buona partita!