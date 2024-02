live mn - Monza-Milan (4-2): è finita a Monza. Si interrompe a 9 la striscia di risultati utili consecutivi del Milan in campionato

Dal Monza al Monza. Con la sconfitta di questa sera all'U-Power Stadium il Milan interrompe la striscia di risultati utili consecutivi che durava da ben 9 giornate, da quando il 17 dicembre battè a San Siro proprio i Bagai di Raffaele Palladino. Ancora una volta rivedibile la fase difensiva della formazione di Stefano Pioli, che una volta ripresa la partita, in 10 uomini fra l'altro, non avrebbe dovuto permettere al Monza di ripresentarsi dalle parti di Maignan, rivedibile sul gol del definitivo 4 a 2 di Colombo.

97' Finisce all'U-Power Stadium. Per la prima volta nella sua storia il Monza batte il Milan in campionato. Decisivi Bondo e Colombo per i padroni di casa.

95' IL MONZA LA CHIUDE! Game, set and match del Monza, che con Colombo ipoteca una volta e per tutte i tre punti dopo il brivido del gol di Pulisic.

90' 5 minuti di recupero.,

90' ALTRO VANTAGGIO MONZA! Incredibile all'U-Power Stadium, il Monza trova il vantaggio del 3 a 2 a pochi secondi dal pareggio di Pulisic. Grande conclusione dal limite dell'area di Bondo,

87' GOOOOOOOOLL DEL MIIIILAAAAN! Pulisic si è inventato un gol strepitoso che ha permesso ai suoi di recuperarla quasi allo scoccare del 90'.

82' Pioli prova il tutto per tutto. Dentro Musah per Florenzi.

82' Giallo inevitabile per Gabbia, che stende Pessina dopo un malinteso con Leao.

80' Altro doppio cambio nel Monza. Fuori Mota e Colpani, dentro Maldini e Pereira.

78' Loftus-Cheek aveva preso bene il tempo su Birindelli, ma il colpo di testa in direzione di Sorrentino è alla fine risultato essere debole e poco angolato.

76' Body check di Leao su Colpani, sfruttato dal Milan che in contropiede è stato però fermato da Dani Mota che con la mano blocca il passaggio di Pulisic indirizzato verso Leao. Per l'attaccante biancorosso cartellino giallo, così come per Bondo, poco prima protagonista di un intervento pericoloso su un giocadel Milan.

75' Tiro ravvicinato di Birindelli, con Maignan che si è fatto trovare pronto mettendo la palla in calcio d'angolo.

74' Il Monza sta ovviamente cercando di gestire il possesso della partita oltre che il ritmo della partita. La formazione di Palladino sa che potrebbe provare qualche spazio come sa che però sarebbe rischiosissimo scoprirsi.

69' Grande conclusione dalla distanza di Alessandro Florenzi, con la palla che è finita però di poco al lato del palo sinistro difeso dal portiere Sorrentino, che comunque aveva battezzato con anticipo il lato.

64' Primo doppio cambio della partita anche per il Monza. Fuori Djuric e Valentin Carboni, dentro Bondo e l'ex della partita Colombo.

64' GOOOOOL DEL MIIILAANNN!! Gran gol di Oliver Giroud, che in acrobazia accorcia le distanze su una giocata altrettanto sublime di Pulisic, che di testa spizza quel tanto che basta la palla a favore della prima punta francese.

62' Colpo di testa che finisce sul fondo di Andrea Colpani, che sorprende alle spalle Theo Hernandez non attentissimo con la diagonale difensiva.

60' Chiusura perfetta del difensore del Monza Armando Izzo, che allo scoccare dell'ora di gioco ha contrastato il tiro di Rafael Leao indirizzato verso la porta difesa da Sorrentino.

57' Giro palla perfetto del Monza, che con Dani Mota è arrivato alla conclusione costringendo Thiaw ad intervenire mandando la palla in calcio d'angolo.

56' Altra grande azione personale di Pulisic, il più attivo fra i suoi in questi primi 10' del secondo tempo. L'americano si è messo in proprio sulla fascia destra arrivando a crossarla in mezzo non trovando però Giroud, anticipato dal difendente del Monza.

53' Quarto cambio nel Milan, con Bennacer che lascia il campo a favore di Olivier Giroud. 4-4-1, questo il nuovo schieramento in campo dei rossoneri.

51' MILAN IN 10 UOMINI! Estratto il cartellino rosso a Luka Jovic dopo lo schiaffo dato ad Armando Izzo. Decisivo l'intervento del VAR, visto che l'arbitro Colombo inizialmente aveva optato per un semplice giallo.

49' Subito protagonisti i nuovi arrivati in casa Milan, con Pulisic che è arrivato alla conclusione da dentro l'area di rigore calciandola però alto sopra la testa.

45' Inzia il secondo tempo all'U-Power Stadium di Monza. Il Milan deve provare almeno a pareggiarla per non interrompere la striscia positiva di risultati che dura da 9 giornate in campionato.

Triplo cambio della speranza in casa Milan. Fuori Chukwueze, Adli e Okafor. Dentro Pulisc, Leao e Reijnders.

Prima frazione di gioco priva di reali emozioni fino al momento del rigore, nato da un'ingenuità colossale di Malick Thiaw. C'è davvero poco di cui parlare, se non del fatto che al momento a decidere questa partita sono prettamente gli episodi. Forte del vantaggio, nel secondo tempo il Monza proverà sicuramente a dare seguito all'ottima fase difensiva dei primi 45', col Milan invece che proverà l'arrembaggio con l'auspicio di compiere l'ennesima rimonta della stagione.

53' Fine primo tempo all'U-Power Stadium. Monza 2, Milan 0.

50' RADDOPPIO MONZA! Contropiede perfettamente eseguito dai padroni di casa, con prinicpale promotore di ques'azione Colpani. Precisa e lucida la gestione di palla del fantasista dei Bagai, che con un passaggio preciso manda in porta Mota che deve solo scartare il cioccolatino per il 2 a 0.

49' OCCASIONE MILAN! Tre giocatori attivi del diavolo in questa circostanza. Prima Loftus-Cheek, poi Jovic ed infine Theo, che è andato al tiro con un angolo difficile. Non a caso la conclusione è finita alta sopra la traversa.,

45' 8 minuti di recupero.

44' GOL DEL MONZA! Dal dischetto glaciale Matteo Pessina, che chiude il mancino imbucando la palla dalla parte opposta rispetto a quella dalla quale si è buttato Mike Maignan.

44' Azione improvvisa del Monza, con Mota che semina il panico facendo compiere un'ingenuità a Malick Thiaw che commette un fallo da rigore,

43' Di Gregorio alza bandiera bianca, non c'è la fa. Al suo posto il secondo portiere del Monza Sorrentino.

36' Gioco momentaneamente fermo per permettere allo staff medico del Monza di soccorrere Andrea Carboni e Michele Di Gregorio, le cui condizioni sono da valutare dopo un duro scontro di gioco nato dopo un calcio d'angolo a favore del Milan.

32' Intervento scomposto, di pura foga agonistica, di Djuric su Bennacer, che si becca il primo giallo della partita.

30' OCCASIONE MONZA! Palla morbida in mezzo all'area per Milan Djuric, che fattosi trovare pronto l'ha girata verso la porta difesa da Maignan colpendo l'incrocio dei pali.

30' Fino a questo momento non si sono viste grandi cose, complice anche la grande attenzione che le due squadre ci stanno mettendo in fase difensiva.

25' Primo squillo vero anche del Monza, che per la prima volta in serata ha sporcato i guanti di Maignan. Bravo Valentin Carboni a costruirsi l'azione che poi l'ha portato a concludere in porta, seppur in maniera centrale

23' Bennacer aveva costruito una bella inziativa, semplice, un dai e vai con Jovic, ma la conclusoine non è stata delle migliori. Arrivato al limite dell'area, l'algerino non è infatti riuscito a concludere a dovere in porta calciando in maniera sbilenca.

20' Conclusione dalla distinanza di Chukwueze, che con coraggio ha scaldato il suo mancino non impensierendo però più di tanto Di Gregorio.

17' Azione intraprendente di Florenzi, che dopo aver trovato sulla fascia Chukwueze ha cercato di accogliere l'interessante assistenza di Luka Jovic che con un passaggio di testa ha provato a premiare in profonfità il terzino del Milan, non trovandolo.

14' Dopo i primi frenetici 5' di partita i ritmi a Monza si sono leggermente abbassati, con le due squadre che preferiscono gestire molto di più la palla in attesa del momento giusto per affondare il colpo.

8' Errore in disimpegno di Adli, che perde una palla velenosa in mezzo al campo permettendo al Monza di ripartire in contropiede. Ben posizionati Thiaw prima e Florenzi poi che scongiurano ogni male.

4' Grande incursione sull'out di destra di Chukwueze, che di fisico supera Carboni, entra in area di rigore scaricando la palla dietro verso Bennacer che non trovando angolo di tiro lascia poi la sfera a Theo che a botta sicura calcia in porta ma trova una deviazione conquistando un calcio d'angolo.

2' Ancora calcio d'angolo per i padroni di casa, con Pablo Mari che è stato anticipato al momento del tiro da un'ottima chiusura difensiva di Chukwueze.

2' Primo squillo anche del Monza, con Dani Mota che conquista un angolo dopo un'ottima azione personale.

2' Prima occasione della partita per il Milan, con Jovic che non è riuscito a colpire bene il pallone con la testa orientandolo in maniera angolata verso la porta protetta da Di Gregorio.

1' Si parte all'U-Power Stadium di Monza. Primo pallone della partita giocato dal Milan.

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti all'U-Power Stadium di Monza per il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A fra il Monza di Raffaele Palladino ed il Milan di Stefano Pioli.

Le due compagini arrivano a questa sfida in condizioni mentali e di classifica diverse, anche perché mentre i brianzoli punteranno ad allontanare ancora di più la zona retrocessione, che ad oggi dista ben 10 punti, il diavolo cercherà di ottenere il decimo risultato utile consecutivo in campionato con l'intento di scavalcare la Juventus in classifica. Insomma, si prospetta essere una sfida ricca di emozioni, dunque vi invitiamo a restare con noi e seguire il nostro live testuale per non perdervi neanche un'emozione di questo speciale derby lombardo nel ricordo dell'eterno presidente Silvio Berlusconi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Đurić. A disp.: Gori, Sorrentino; Bettella, Caldirola, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo, Machin, Pereira, Zerbin; Colombo, Maldini. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano; Musah, Pulisic, Reijnders; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo di Como.