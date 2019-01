LIVE MN - Paquetà: "Il Milan è il posto giusto per me, sento la responsabilità. Mi piacerebbe giocare a centrocampo. Vi spiego il numero 39"

- termina qui la conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà.

Se è stato impressionato da qualche compagno e se si è posto degli obiettivi personali: "Ho tutti compagni di squadra eccellenti, è logico che Higuain abbia un peso maggiore per la carriera che ha fatto. Io ho degli obiettivi, ma il mio obiettivo principale è quello di scendere in campo e far vincere il Milan".

Se lo stimola un aspetto particolare dell'avventura al Milan: "Penso che il più grande stimolo sia avere addosso la maglia del Milan. E' la mia maggior motivazione e spero di poter entrare in campo per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile".

Sull'ambientamento nello spogliatoio, in particolare con Higuain: "E' un periodo molto importante per me. Sono stato accolto molto bene sia da Higuain che dagli altri giocatori. Mi danno molto aiuto, soprattutto a comunicare. Sento la responsabilità che ho in questo momento".

Se è un complimento dire ad un brasiliano che è un giocatore europeo: "Sì, sono molto felice per il complimento. Ho sempre cercato di adattarmi a più ruoli, perchè pensavo che così avrei avuto più possibilità".

Su Kakà: "Avevo già parlato con Kakà anche per messaggio. Mi aveva parlato della città e del club. Mi ha detto che avrei avuto a che fare con una famiglia e che mi avrebbe accolto. Secondo lui qui avrei potuto avere una delle migliori esperienze. Cercherò di seguire i suoi consigli e sull'esperienza che ha avuto lui".

Sul rapporto con il gol: "Come ho detto altre volte, mi devo adattare molto rapidamente al calcio italiano, però sì mi sento pronto per entrare in campo ad aiutare il Milan, facendo anche gol".

Sull'inserimento in squadra: "Penso che quando uno indossa la maglia del Milan deve sentirsi preparato a qualsiasi situazione. Mi hanno preparato perchè io possa entrare in campo in qualsiasi momento Gattuso abbia bisogno di me".

Sul ruolo: "No, ancora no. La posizione in cui vorrei stare più volentieri è a centrocampo, ma ho fatto anche ruoli d'attacco. Voglio essere nella posizione utile per la squadra e dove deciderà l'allenatore".

Sull'impressione che gli ha fatto Gattuso: "Senza dubbio è stato un grande giocatore, che quando giocavo alla Play Station avevo nella mia squadra in Brasile. Oggi sono allenato da lui. E' una sensazione unica. Mi ha accolto molto bene e mi ha lasciato molta tranquillità per farmi rendere al meglio".

Sulle caratteristiche: "Sono un giocatore tecnico, che cerca sempre di capire come funziona il gioco. Quindi cerco di capire al massimo se la partita si potrebbe risolvere sulle fasce laterali o meno, ad esempio. So giocare sia con la palla che senza palla, che in Italia è molto importante. Penso di essere un giocatore offensivo, che cerca anche di creare gioco, sempre in funzione della finalizzazione".

Sulla scelta del numero 39: "E' stato il numero con cui ho iniziato al Flamengo. E' un numero che mi piace e spero che mi porti delle buone cose anche in questa nuova avventura"

Su cosa conosce del campionato italiano: "Ho guardato molte partite della Serie A. E' un calcio molto fisico e tattico. In Brasile è diverso. Io cercherò di adattarmi al massimo per poter migliorare ed entrare in campo con molta allegria e alla ricerca di vittorie".

Sulle parole che ha usato Leonardo per convincerlo ad andare al Milan: "La prima parola è il Milan. E' una grande squadra e una grande storia. Se ti chiama un club del genere è bellissimo. Mi ha presentato il progetto. Ho parlato con i miei familari e abbiamo deciso che il Milan è il posto giusto per me".

Se sente di avere qualcosa di Kakà: "Kakà è un mio idolo e ho sempre visto le sue partite. E' stato uno dei migliori giocatori del mondo ed io sono all'inizio di questo percorso. Spero di poter seguire quello che ha fatto lui e di vincere anche io tanto".

Sulle sensazioni: "Sono molto felice e coinvolto in questa nuova sfida. Voglio ringraziare tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e voglio corrispondere alle aspettative su di me".

