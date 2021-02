LIVE MN - Pioli: "Pari nel derby? No. Mario lievissima lesione, Bennacer no ricaduta. Ibra-Lukaku? Mi tengo Zlatan"

Tempo di derby, tempo di vigilia. Stefano Pioli parlerà a breve in conferenza stampa, a poco più di ventiquattro ore dalla stracittadina contro l'Inter. Segui tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero col nostro consueto live testuale, sul sito di MilanNews.it e sulla app ufficiale.

Apertura di Pioli sulla scomparsa di Bellugi.

"Abbiamo appena saputo della tragica notizia della morte di Bellugi, ci teniamo a fare le condoglianze ai suoi familiari".

Il suo idolo di infanzia Tex Willer come avrebbe preparato il derby?

"Con testa fredda e cuore caldo, con umiltà ma anche con volontà e determinazione".

Stamattina i tifosi hanno fatto sentire il loro calore...

"I nostri tifosi sono veramente speciali, è un peccato non poter giocare in un San Siro pieno, ci sono sempre vicini, ci danno molto sostegno, molta forza, ho apprezzato l'iniziativa del Milan del derby virtuale. Speriamo possa essere l'ultimo derby senza tifosi".

Questo derby arriva dopo un lungo percorso...

"Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nell'ambizione di questo club, abbiamo cominciato un percorso che ci sta dando degli ottimi risultati, giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo tempo. Siamo volenterosi per fare bene questa partita".

Qual è la chiave tattica?

"Le due squadre hanno una fisionomia bella chiara. I derby precedenti sono stati sempre equilibrati, con parecchie occasioni da gol. Domani la squadra che avrà maggior compattezza e che riuscirà ad essere più precisa potrà avere più possibilità. Domani vogliamo giocare una partita di alto livello".

Domani giocherà Tonali...

"Sono assolutamente convinto che ha un potenziale enorme ma è molto giovane, al primo anno a certi livelli. Sta crescendo bene, sarà un giocatore molto forte, ma sta dimostrando le proprie qualità. Anche se sei giovane devi reggere le aspettative, ma è sereno e motivato come i compagni".

Cos'è successo nelle ultime due partite?

"Nelle ultime due partite non abbiamo alzato il nostro livello di gioco, anche la fase difensiva non ci ha visto così solidi e compatti. Domani dobbiamo essere molto attenti e determinati. Dobbiamo avere le distanze giuste. Ibra e Lukaku? Mi tengo tutta la vita Ibra ma grande rispetto per Lukaku".

Il derby arriva un mese dopo quello dello scontro Ibra-Lukaku...

"Sarebbe stato meglio non fosse successo, ma quella di domani è un'altra partita, ci saranno duelli, scontri, è una gara molto sentita, ma ci sarà anche grande rispetto e professionalità".

Quanto pesa il derby di domani?

"E' una partita molto importante, possiamo tornare in testa. Non sarà una gara decisiva, ma è molto importante. L'abbiamo preparata così".

Avete in mente delle contromisure per l'eventuale pressing dell'Inter?

"Nella nostra preparazione pensiamo sempre a come i nostri avversari possono venire ad aggredirci, dobbiamo essere più lucidi e precisi. Gli avversari qualche spazio lo concedono sempre, dobbiamo fare le scelte giuste".

Il Milan può giocare per il pareggio?

"Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare. Se approcci ad una partita che un pareggio ti può andar bene sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Andremo in campo per vincere".

Ibrahimovic può essere l'uomo derby anche questa volta?

"Domani deve essere una gara del collettivo, il Milan deve giocare di squadra. E' il collettivo che mette in evidenza le qualità del singolo. Dobbiamo giocare bene perché lo sappiamo fare, abbiamo la qualità tecnica. Dobbiamo avere le distanze giuste e mettere i condizione i singoli per incidere. La nostra testa è solo sul derby".

Tomori potrebbe essere utile per contrastare Lukaku?

"Sta facendo bene, ha caratteristiche diverse per gli altri. Ma per caratteristiche tecniche e fisiche Tomori è più bravo a giocarsela con Lautaro e Sanchez, è aggressivo ma non ha la fisicità per contrastare attaccanti così potenti. Sono molto contento delle sue prestazioni, si sta facendo trovare pronto".

Come sta Mandzukic?

"Ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un'assenza lunga, stava entrando in condizione".

E Bennacer?

"Non ha avuto una ricaduta, il muscolo fatica a trovare l'elasticità, spero di ritrovarlo a breve".

Come approcciare al derby?

"Dobbiamo essere determinati e vogliosi per cercare di vincere. Puntiamo ad esaltare le nostre qualità di squadra".

L'obiettivo è ancora il quarto posto?

"L'obiettivo del Milan è continuare il nostro percorso del quale siamo soddisfatti. Siamo contenti di essere i più giovani, la sorpresa del campionato. Il nostro obiettivo è dare il massimo, poi alla fine tireremo le somme. Siamo partiti da lontano, mancano tante partite, nessun obiettivo di lungo termine".

Da dove deriva la delusione dopo il 2-2?

"A fine gara ero deluso, ho rivisto il finale, non abbiamo rischiato niente ma non abbiamo avuto la voglia di andare a cercare il terzo gol, è un errore che non vogliamo ripetere. Lo stesso errore commesso a Firenze l'anno scorso. E' passato un anno, sono situazioni da sviluppare meglio. Gli avversari salgono di livello e la nostra prestazione deve essere massimale".

Proverete a fare la partita?

"Gli avversari sono stati costruiti per vincere, vogliamo costruire il gioco ma dovremo anche difendere. Ci giocheremo fino in fondo le nostre carte".

Come stanno i giocatori che saranno in campo domani?

"Domani schiererò i giocatori che stanno bene, che sono pronti, molti di loro non hanno giocato giovedì. La squadra di domani è competitiva per poter dare il massimo".

Come è stato l'avvicinamento del Milan al derby?

"Ho tanta passione ed emozione, lo stiamo preparando bene, c'è la concentrazione giusta. I tifosi sono stati fantastici, stiamo facendo tutto il possibile per poterla preparare bene. Siamo convinti che sia la preparazione migliore e che abbiamo fatto di tutto per essere pronti a questa sfida".

Termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.