live mn Primavera, Milan-Atalanta (2-1): rossoneri vittoriosi!!

vedi letture

FINE PARTITA - Milan-Atalanta 2-1. Con un secondo tempo di grande sofferenza e sacrificio i rossoneri battono l'Atalanta e si portano a casa tre punti pesantissimi per la classifica, consolidando il quinto posto e rimanendo in scia del Sassuolo che attualmente occupa la quarta posizione in graduatoria. Il Diavolo ha il merito di sbloccare la gara con Ossola a metà di un primo tempo a bassi ritmi e avaro di emozioni. Nella ripresa l'Atalanta entra con tutta l'intenzione di pareggiare, mettendo alle strette il Milan che però con una fulminea ripartenza di Bonomi, raddoppia con Ibrahimovic. Un doppio vantaggio che dura solo pochi minuti: la Dea accorcia con Ramaj e costringe i rossoneri a 25 minuti di sacrificio. Nel recupero il Milan rimane in 10 per il rosso a Parmiggiani ma con le unghi e con i denti porta a casa la vittoria.

93' Ammonito Liberali

90' Quattro minuti di recupero!

90' Secondo giallo per Parmiggiani: Milan in 10 per il recupero! Si deve soffrire non poco!

87' Gran colpo di testa di Paloschi su punizione di Magni: pallone che esce di poco

85' Bonomi è stremato, lascia il campo: al suo posto Vladimirov. Anche l'Atalanta cambia: dentro Bonsignori per Gobbo

82' Assedio dell'Atalanta: ancora da angolo con Fiogbe che tira due volte da buona posizione. Si salva il Milan!

78' È il momento di Liberali: esce Ibrahimovic. Entra anche Scotti per Turco. Nell'Atalanta ingresso di Capac per Gariani

74' Grande occasione Milan! Due grandi giocate prima di Bonomi, poi di Turco: quest'ultimo sul più bello non conclude con precisione. Grande opportunità!

73' Ammonito Simonetto per l'Atalanta. Si rivede il Milan con un colpo di testa di Turco fuori misura

68' Turco salva sulla linea: l'attaccante toglie dalla porta un colpo di testa atalantino da corner

65' Rischia subito il Milan! Attacca ancora dalla sinistra la Dea con Hodzic che in scivolata costringe Longoni all'intervento in angolo

64' GOL ATALANTA. La riapre subito la Dea con una zampata di Ramaj. 2-1

62' Cambio nell'Atalanta: fuori Arrigoni, dentro Idele

57' GOOOL DEL MILAAAN! Nel momento di massima difficoltà i rossoneri trovano il raddoppio: Bonomi trova spazio sulla sinistra e trova sul secondo palo Ibrahimovic che deve solo depositare in rete: 2-0!

52' Salva tutto Longoni! Azione di Bonanomi che crossa dalla sinistra e trova Arrigoni dall'altra parte che però centra il portiere rossonero

48' Partita forte l'Atalanta: doppia occasione da palla inattiva, disinnescata in qualche modo dalla difesa rossonera

47' Parmiggiani è il secondo ammonito rossonero: fallo su Fiogbe

45' Si ricomincia. Cambio per l'Atalanta: entra Cakolli per Baldo

INTERVALLO. Milan-Atalanta 1-0. Non si può dire di star assistendo a una gara divertente ma la cosa più importante è successa: i rossoneri sono in vantaggio dopo i primi 45 minuti. A segnare al 25° è stato Lorenzo Ossola, entrato dopo 10 minuti per l'infortunio di Victor, con un bel piattone da fuori di sinistro che si è incastonato in rete. Per il resto ritmi davvero molto blani con i portieri che non sono stati stimolati più di tanto.

48' Rischia il Milan sul finale con la deviazione di tacco di Gariani che però non inquadra la porta da buona posizione

47' Prova ad accendersi Bonanomi che viene chiuso in angolo

45' Tre minuti di recupero

45' Spallata di Comotto che diventa il primo ammonito del Milan

40' Ancora ritmi blandi in questo primo tempo: l'unico lampo il bel gol di Ossola

32' Ottima chiusura di Paloschi che spazza in corner il cross basso e pericoloso di Simonetto

30' L'Atalanta prova a trovare continuità di manovra anche se dopo il vantaggio rossonero non ha ancora portato pericoli alla porta di Longoni.

25' GOOOL DEL MILAAAN! Ossola, proprio lui! Entrato al posto di Victor! Grandissima conclusione di piattone sul palo lontano di prima intenzione, al limite dell'area. Milan in vantaggio, 1-0!

24' Altro bel pallone conquistato in attacco dal Milan: Bonomi la porta avanti e prova il diagonale ma il suo tiro viene smorzato, finendo tra le braccia del portiere

17' Gran pressing di Bonomi che recupera palla al limite dell'area e viene steso da Ramaj: giocatore nerazzurro inevitabilmente ammonito

14' Primo squillo del Milan! Turco riceve spalle alla porta dal limite, si gira veloce con un gran controllo e cerca il palo lontano: Pardel fa buona guardia ma c'è la risposta rossonera!

12' Seconda occasione Atalanta: girata di Simonetto che si era inserito a fari spenti. Pallone a lato. Rossoneri ora in affanno

11' Problemi per Victor che, dopo uno scatto, ha sentito tirare: il capitano rossonero viene sostituito da Ossola. La fascia passa sul braccio di Paloschi

9' La prima grande occasione è per gli ospiti: ottima azione di Baldo sulla destra e cross basso che attraversa l'area e finisce sul secondo palo dove Fiogbe tira a botta sicura ma trova la deviazione impercettibile di Magni, decisiva.

5' I primi cinque minuti passano via a ritmi bassissimi

1' Iniziata la partita!

----

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Hodzic, Victor, Comotto; Bonomi, Turco, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Perin, Perrucci, Liberali, Skoczylas, Di Siena, Frugnoli, Ossola, Vladimorov, Șiman, Scotti. All. Guidi

ATALANTA: Pardel; Gobbo, Simonetto, Bonanomi, Gariani, Tavanti, Baldo, Setffanoni, Arrigoni, Ramaj, Fiogbe. A disp.: Zanchi, Ghezzi, Galafassi, Cakolli, Capac, Mensah, Bilac, Bonsignori Goggi, Camara, Idele, Damiano. All. Bosi

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Il Milan Primavera scende in campo alle 18 nel posticipo del 27° turno del campionato di Primavera 1. Ad affrontare i rossoneri al Puma House of Football è l'Atalanta che naviga nelle posizioni inferiori della classifica. Per la squadra di Guidi invece la vittoria è cruciale per cercare di consolidare la quinta posizione in classifica. Seguite la partita azione dopo azione leggendo il live testuale su MilanNews.it: restate con noi!