LIVE MN - Primavera, Milan-Torino (3-0) - Fine primo tempo

45' Fine primo tempo

41' GOOOOOOOOOOL! Destro a incrociare micidiale dal limite dell'area di El Hilali e palla che termina dove Sava non può arrivare. 3-0!

33' Mionic parte...e sbaglia! Sava intuisce e blocca in due tempi!

32' Rigore per il Milan!

29' Discesa di Roback, dribbling secco e conclusione di sinistro: palla fuori di niente.

26' Ancora Kerkez! Tiro dalla lunga distanza e palla che esce fuori.

24' Pallone meraviglioso di Brambilla per l'inserimento di Kerkez, ma il terzino rossonero viene chiuso dalla difesa granata.

20' GOOOOOOOOOOL! Erroraccio di Sava, che rinvia addosso a Roback. L'attaccante svedese sigla così il 2-0 dei rossoneri!

12' GOOOOOOOOOOL! Brambilla serve El Hilali dentro l'area di rigore, lascia partire il destro e realizza la rete del vantaggio.

5' Subito Milan! Tiro dal limite dell'area di Brambilla e palla che sfiora il palo. Rossoneri vicini all'1-0.

1' Si parte!

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Moleri; Coubis, Kerkez, Brambilla, Obaretin, Michelis, Frigerio, Mionic, Nasti, El Hilali, Roback. A disp.: Jungdal, Desplanches, Oddi, Pobi, Fili', Di Gesù, Cretti, Saco, Tolomello, Olzer, Tonin, N'Gbesso. All.: Giunti.

TORINO: Sava; Portanova, Todisco, Spina, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Vianni, Continella, Greco. A disp.: Girelli, Edo, Nagy, Aceto, Foschi, Larotonda, Ciammaglichella, Tesio, Oviszach, Cancello, Favale, La Marca. All.: Coppitelli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Torino, valida per il diciannovesimo turno di Primavera. I rossoneri arrivano dalla sconfitta interna contro la Juventus per 0-1. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.