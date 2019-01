LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (0-2) - Torrasi da fuori: pallone alto

56' Cambio per il Milan: Tonin prende il posto di Capanni.

53' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Sala, che calcia di prima intenzione ma impatta male.

50' Milan in attacco. Torrasi ci prova da fuori ma spara alto sopra la traversa.

48' Punizione dalla destra per la Sampdoria: cross in mezzo, Soncin respinge con i pugni.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Samp.

- Squadre in campo per la ripresa. Terzo cambio per la Sampdoria: fuori Yayi Mpie, dentro Cabral.

Gran primo tempo del Milan, in vantaggio 2-0 sul campo della Sampdoria. Daniel Maldini è l'assoluto protagonista della prima frazione di gara: un gol e un assist per il numero dieci rossonero, che prima sblocca il match e poi serve a Tsadjout il pallone comodo del raddoppio. Blucerchiati pericolosi solo al 47esimo con Prelec, che da ottima posizione spara tra i guantoni di Soncin.

48' Fine primo tempo.

47' Buona chance per la Samp. Cross dalla destra e colpo di testa centrale di Prelec: blocca Soncin.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' Davvero un ottimo Milan fin qui. La Sampdoria fa una gran fatica.

38' GOOOLLL!!! Rasoterra dalla sinistra di Maldini e girata vincente da centro-area di Tsadjout, che non lascia scampo al portiere della Samp: 2-0 per il Milan.

37' Punizione per il Milan da ottima posizione: conclusione di Sala, deviazione della barriera e pallone che per poco non beffa Hutvagner.

35' Secondo cambio per la Samp: Prelec prende il posto di Bahlouli.

34' Ancora Milan, stavolta con Tsadjout: tentativo in acrobazia e ottima risposta di Hutvagner.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! MALDINI!!! Pallone in verticale di Capanni per Daniel, che controlla il pallone in area e batte il portiere con un preciso tocco di punta.

27' Azione prolungata della Samp, che prova a sfondare in area rossonera.

21' Occasionissima per il Milan! Ripartenza dei rossoneri con Tsadjout, che si allunga il pallone a tu per tu con Hutvagner: blocca il portiere blucerchiato.

21' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

20' Cambio per la Samp: Soomets in campo al posto di Benedetti.

19' Match intenso, ma poche emozioni fin qui.

15' Ancora Capanni: tiro-cross del giocatore rossonero e pallone che sfila sul fondo.

12' Bella ripartenza del Milan. Capanni riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia dal limite, ma il suo tiro non crea problemi a Hutvagner.

10' La Sampdoria ci prova con Bahlouli: conclusione centrale e parata semplice di Soncin.

9' Le due squadre continuano a studiarsi.

6' Punizione dalla destra per il Milan: pallone in area, Sala colpisce di testa ma non inquadra la porta.

3' Samp in attacco. Cross dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Benedetti.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Fiero: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia blucerchiata per la Samp, casacca nera per il Milan.

Tutto è pronto per la 14esima giornata del campionato Primavera. Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo "Garrone" di Bogliasco. Manca ormai poco al fischio d’inizio del match tra Sampdoria e Milan. Si tratta dell’esordio di mister Federico Giunto sulla panchina milanista. Una sfida che seguiremo per voi in diretta, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA: Hutvagner, Doda, Campeol, Peeters, Veips, Farabegoli, Benedetti, Canovi, boutrif, Bahlouli, Yayi Mpie. A disp.: Raspa, Maggioni, Giordano, Sorensen, Perrone, Soomets, Vieira Nobrega, Casanova, Cabral Henriques, Maglie, Stijepovic, Prelec. All.: Pavan.

MILAN: Soncin, Barazzetta, Negri, Torrasi, Merletti, Ruggeri, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Zanellato, Basani, Martimbianco, Brambilla, Frigerio, Olzer, mionic, Finessi, Tonin, Vigolo, Uzzo, Colombo. All.: Giunti