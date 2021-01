LIVE MN - Primavera, Torino-Milan (1-0) - La difesa rossonera si addormenta, granata in vantaggio con Karamoko

67' Cambio per il Milan: dentro Ferraris, Di Gesù e Tonin, fuori Olzer, Bright e El Hilali.

66' Punizione di Olzer dal limite, palla alta sopra la traversa.

61' Cambio per il Torino: fuori Karamoko e Tolisco, dentro Foschi e Adopo.

55' Gol del Torino. Dopo un primo tempo dominato, il Torino segna il gol dell'1-0 con un colpo di testa di Karamoko. Brutto errore della difesa rossonera.

53' Cross di Olzer, ancora per la testa di Roback. L'attaccante svedese impatta il pallone ma non imprime forza sufficiente.

48' Primo tiro del secondo tempo firmato da Olzer, che colpisce malissimo.

46' Subito giallo per El Hilali, in netto ritardo su Todisco.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti di puro dominio per il Milan di mister Giunti. Rossoneri che sono andati vicino al gol più volte, ma Sava ha risposto sempre presente. Torino che pensa più a difendersi con ordine, senza mai ripartire. Jungdal spettatore non pagante in questa prima metà di match.

46' Fine primo tempo.

45' Gran tiro dal limite dell'area di Mionic. Grande parata di Sava.

41' Calcio di punizione per il Milan, fallo su Brambilla. Giallo per Todisco.

36' Ancora Milan! Ottima azione dei rossoneri, terminata con il tiro di Brambilla deviato in corner.

34' Cross di Olzer per la testa di Roback, che di poco non ci arriva.

33' Schema del Torino su punizione che porta Tesio al tiro. Palla fuori di molto.

32' Giallo per Michelis.

26' Pochi spazi per i rossoneri, il Torino si difende bene.

21' Pericolo Milan! Dribbling di Roback e conclusione angolata. Ottima la risposta di Sava che smanaccia in corner.

18' Tiro di Olzer dal limite dell'area. Conclusione ancora una volta centrale.

15' Punizione tagliata di Olzer. La difesa del Torino spazza via.

12' Palla per Olzer che scatta in profondità, ma la conclusione dell'attaccante è deviata in corner.

11' Bright recupera palla davanti all'area di rigore granata, serve Brambilla che prova il tiro. Ma la conclusione è centrale.

9' Poche emozioni in questo inizio di match. Continua il possesso palla dei rossoneri.

4' Lungo possesso palla del Milan.

1' L'arbitro fischia...si comincia!

Formazioni ufficiali:



TORINO: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Tesio, Greco; Horvath, Vianni.

A disposizione: Girelli, Fiorenza, Siniega, Portanova, Foschi, Adopo, La Rotonda, Savini, Favale, Lovaglio, Cancello, Gyimah.

MILAN: Jungdal, Stanga, Tahar, Michelis, Oddi, Bright, Brambilla, Mionic, Olzer, Roback, El Hilali.

A disposizione del Mister: Moleri, Pseftis; Alesi, Cretti, Di Gesù, Ferraris, Filì, Obaretin, Pobi, Robotti, Tonin.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Filadelfia di Torino per la gara valida per il quarto turno di Campionato Primavera 1 tra Torino e Milan. I rossoneri arrivano da una pesante vittoria per 3-0 contro la Lazio, mentre i granata da un pareggio contro l'Inter. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.