LIVE MN - Riccio in conferenza: "Il Milan sta bene fisicamente, è una questione mentale. Oggi sembrava di giocare a San Siro"

Sul Milan che ora fa punti contro le piccole: "Siamo cresciuti a livello di maturità. Prima di tutto viene il sacrificio e l'umiltà e poi vengono fuori le qualità dei nostri giocatori".

Sul pubblico milanista: "Sono veramente incredibili, sentiamo il loro calore sia a San Siro così come fuori casa. Non solo stasera, anche a Roma in settimana contro la Lazio. Sembrava di giocare in casa".

Su Castillejo: "Siamo molto contenti di lui, ti dà raddoppio anche sui terzini. Ha grandissimi margini di miglioramento, più giocherà e più prenderà consapevolezza dei propri mezzi".

Su Biglia, Bakayoko e su una possibile convivenza: "Hanno caratteristiche diverse. Sicuramente Bakayoko è più adattabile a mezzala di Biglia. Quando hai tre centrocampisti la rotazione è fondamentale all'interno della stessa partita".

Sulle condizioni atletiche del Milan: "Più che fisicamente, perchè i dati dicono che la squadra sta più che bene, forse è un problema dal punto di vista mentale. Paquetà ha fatto 50 partite di fila, Bakayoko aveva bisogno di riposare dal punto di vista mentale. Così come Calhanoglu, che è stato via perchè è diventato papà in settimana. Sulla catena di sinistra avevamo tutti e tre mancini e questo ci faceva diventare più prevedibili. Calabria sta molto bene, ma è molto meglio tenerlo in condizione facendogli saltare qualche partita e intanto far crescere Conti. Biglia tornava dopo tanto tempo titolare e ci ha dato geometria. Suso sta recuperando. Lo stesso Piatek ha giocato tantissimo, dal punto di vista mentale non è brillantissimo".

