live mn Roma-Milan (0-0): Maignan salva su Celik e termina il primo tempo

Primi 45 minuti di sofferenza totale per il Milan di Massimiliano Allegri, che non è praticamente mai riuscito ad affacciarsi dalle parti di Svilar. Dominio tecnico e territoriale della Roma, che avrebbe sicuramente meritato di più, ma tra la formazione giallorossa e il gol si è contrapposto il solito, grande, immenso Maignan, protagonista di diverse parate importanti, l'ultima su Celik allo scadere del recupero. Per vincere il Milan deve fare di più, anche perché quanto visto in questi primi 45 minuti non è per niente sufficiente, neanche per tornare a Milano con un pari.

------

45' + 1' | Fine primo tempo. Che fatica per il Milan!

45' + 1' | Ancora, sempre, miracolosamente Maignan. Fantastico l'intervento del portiere rossonero, di puro istinto, sul colpo di testa di Celik,

45' | Assegnato un minuto di recupero

45' | Cross di Celik dalla destra, Maignan in due tempi non riesce a bloccarla rischiando che Soulé ne possa approfittare. Bravo Nkunku ad allontanare la sfera.

42' | Doppia opportunità per la Roma. Nella prima provvidenziale Modric in scivolata su Celik, mentre nella seconda, dopo l'ennesimo errore di Saelemaekers, Soulé di destro l'ha spedita alta sopra la traversa.

40' | Tanti gli errori tecnici e di precisione della formazione di Massimiliano Allegri in questa prima frazione di gioco.

36' | Il Milan prova a chiudere in crescendo in primo tempo, ma la Roma continua a spingere forte.

32' | Ancora Malen pericoloso. L'olandese ha questa volta provato una conclusione da posizione defilata, bravo ancora una volta Maignan a respingere coprendo il proprio palo.

30' | Roma in gestione nella palla in attesa di trovare il varco giusto per fare male al Milan, che nel frattempo si difende.

28' | Bravo De Winter a chiudere su Celik, che dopo un rimpallo vincente con Bartesaghi era entrato in area di rigore in maniera pericolosa.

24' | Partita fino a questo momento molto complicata per il Diavolo, che ancora non è riuscito a rendersi pericoloso.

19' | Occasione clamorosa per la Roma, con Malen che a pochi passi da Maignan spreca la palla del possibile vantaggio spendendola al lato.

17' | È come se il Milan si stesse adattando alla Roma in questo momento della gara, con i giallorossi che attaccano andando fortissimo.

13' | Bel calcio di punizione di Dybala dalla trequarti, con Malen che ha saltato e sovrastato Bartesaghi non trovando però lo specchio della porta.

12' | Milan in apnea totale. La Roma a trazione anteriore con la difesa rossonera costretta ad abbassarsi ed alzare il livello di attenzione.

7' | Recupero alto, agressivo, di Ghilardi, con la Roma che ha costruito un'azione che ha portato Koné alla conclusione dal limite dell'area. Bravo Maignan a dire no al connazionale prima e poi a Malen sulla ribattuta.

5' | Dopo un avvio frenetico i ritmi di gara si sono abbassati con il Milan che cerca di fare la partita con il possesso palla.

2' | Pronti, via, subito il primo tiro in porta della partita, con Malen che di sinistro ha cercato di impensierire Maignan.

1' | Si parte all'Olimpico, è cominciata Roma-Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica sera a tutti voi e benvenuti allo stadio "Olimpico", dove fra poco meno di un quarto d'ora andrà in scena Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Vincere per sfruttare la sconfitta del Napoli a Torino contro la Juventus, allungare proprio sulla formazione giallorossa in classifica e restare a 3 punti di distanza dall'Inter capolista. È questo l'obiettivo del Diavolo di Massimiliano Allegri, che comunque si troverà difronte ad una squadra particolarmente in forma che in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso solo in tre occasioni in questo campionato. Per questo motivo, complice anche l'alto tasso tecnico in campo, la partita di stasera si pronostica essere ricca di emozioni e colpi di scena, che vi invitiamo a seguire con noi grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.