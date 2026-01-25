live mn Roma-Milan (0-0): Malen grazia il Diavolo a due passi da Maignan

19' | Occasione clamorosa per la Roma, con Malen che a pochi passi da Maignan spreca la palla del possibile vantaggio spendendola al lato.

17' | È come se il Milan si stesse adattando alla Roma in questo momento della gara, con i giallorossi che attaccano andando fortissimo.

13' | Bel calcio di punizione di Dybala dalla trequarti, con Malen che ha saltato e sovrastato Bartesaghi non trovando però lo specchio della porta.

12' | Milan in apnea totale. La Roma a trazione anteriore con la difesa rossonera costretta ad abbassarsi ed alzare il livello di attenzione.

7' | Recupero alto, agressivo, di Ghilardi, con la Roma che ha costruito un'azione che ha portato Koné alla conclusione dal limite dell'area. Bravo Maignan a dire no al connazionale prima e poi a Malen sulla ribattuta.

5' | Dopo un avvio frenetico i ritmi di gara si sono abbassati con il Milan che cerca di fare la partita con il possesso palla.

2' | Pronti, via, subito il primo tiro in porta della partita, con Malen che di sinistro ha cercato di impensierire Maignan.

1' | Si parte all'Olimpico, è cominciata Roma-Milan.

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica sera a tutti voi e benvenuti allo stadio "Olimpico", dove fra poco meno di un quarto d'ora andrà in scena Roma-Milan, sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Vincere per sfruttare la sconfitta del Napoli a Torino contro la Juventus, allungare proprio sulla formazione giallorossa in classifica e restare a 3 punti di distanza dall'Inter capolista. È questo l'obiettivo del Diavolo di Massimiliano Allegri, che comunque si troverà difronte ad una squadra particolarmente in forma che in questa stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso solo in tre occasioni in questo campionato. Per questo motivo, complice anche l'alto tasso tecnico in campo, la partita di stasera si pronostica essere ricca di emozioni e colpi di scena, che vi invitiamo a seguire con noi grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.