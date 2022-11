LIVE MN - Tonali: "Senza paura: la partita è da vincere. Leao non va giudicato per una partita"

MilanNews.it

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di Milanello, dove a breve Sandro Tonali, insieme a mister Pioli, presenterà la sfida di Champions League di domani sera contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio del turno, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna dichiarazione del numero 8 rossonero.

14.00 - Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli

Dai preliminari con lo Shamrock in Europa League al sogno degli ottavi: "Credo che sia un percorso che meritiamo e che ci rappresenta un po' tutti noi in questi anni che abbiamo passato insieme. Siamo partiti dai preliminari di Europa League e siamo arrivati fino a qui. Sappiamo che siamo in un momento importante della stagione e che ci dà la possibilità di migliorarci e raggiungere il primo obiettivo della stagione"

Paura del Salisburgo? "Prima di questa partita non bisogna avere paura. Giusto che ci sia la pressione e sappiamo che il Salisburgo e una squadra molto forte e con caratteristiche precise. Abbiamo lavorato molto su di loro e su noi stessi. La paura va lasciata da parte e c'è da mettere in campo attenzione, concentrazione e lucidità"

Sul rinnovo di Pioli e sulla partita: "Abbiamo fatto i complimenti al mister per il rinnovo: se li merita. Sulla partita: abbiamo lavorato sulla partita. Dobbiamo entrare in campo senza pensare che possiamo anche pareggiare. Difficile ma da giocatori maturi dobbiamo capire che la partita è da vincere"

Sugli errori di Torino: "Può capitare una serata storta ed è successo che non abbiamo saputo gestire i momenti della partita, specialmente dopo il primo gol. Come abbiamo dimostrato soprattutto dopo Napoli, dobbiamo saper reagire alle sconfitte. Dobbiamo andare in campo e lasciar da parte tutto quello che è stato finora"

Come ha gestito la squadra la sconfitta di Torino? "Alcune volte con così poco tempo a disposizione è meglio subito preparare la partita successiva che è sempre la più importante. Abbiamo visto cosa non è andato ma ci siamo concentrati a lavorare su noi stessi come facciamo ogni settimana"

Sulle emozioni della partita: "Non sono solo io che sogno di vivere queste emozioni domani ma tutta la squadra. Sappiamo che importanza ha la partita di domani. L'anno scorso non siamo riusciti a passare il turno e quest'anno stiamo lavorando per poter raggiungere questo obiettivo. Giocheremo con tanta voglia ed emozioni"

Su Rafa Leao: "Leao sta bene e non va basato su una singola partita. Lui sta bene e anche oggi era molto sereno e non ha nessun tipo di problema"

Sulla sua notte preferita di Champions del Milan: "Escludendo le finali è stata Milan-Manchester 3-0 a San Siro. Una delle partite che mi ricordo meglio e che mi emoziona di più"

- Termina così la conferenza stampa di Sandro Tonali