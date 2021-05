LIVE MN - Torino-Milan (0-7) - Goleada rossonera: triplo Rebic, doppio Theo, a segno pure Kessie e Diaz

Clamoroso all’Olimpico: il Milan distrugge 7-0 il Torino. Una partita senza storia, dal primo all’ultimo minuto. Theo Hernandez sblocca il match al 19esimo, poi Kessie segna il raddoppio (su rigore) che chiude il primo tempo. Ma nella ripresa il fiume rossonero si abbatte sul Toro: gli ospiti segnano altre cinque reti: tre le fa Rebic, una Diaz, Theo si regala la doppietta personale. Insomma, un Milan splendido, concentrato in avvio, spietato lungo il match. Ora testa al Cagliari, il vero match point Champions.

90' Fischio finale: il Milan vince 7-0.

87' Calcio d'angolo per il Torino: pallone in area, libera la difesa del Milan.

80' Sostituzione per il Milan: Mandzukic prende il posto di Rebic.

79' GOL DEL MILAN! Tripletta di Rebic, che si trova a pochi passi da Sirigu e insacca. 7-0 per il Milan.

78' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Torino.

72' SESTO GOL DEL MILAN! Ripartenza perfetta dei rossoneri con Leao, che poi serve in mezzo Rebic: tocco facile e pallone in rete.

69' Doppio cambio per il Milan: fuori Theo Hernandez e Calhanoglu, entrano Dalot e Leao.

67' GOOLLL!!! REBIC!!! Ripartenza al bacio del Milan e pallone per Krunic, che sua volta serve Rebic in area: destro potente e Sirigu battuto per la quinta volta.

66' Tentativo del Torino con Zaza: controllo in area e tiro, ma il pallone finisce in curva.

63' Sostituzione per il Milan: fuori Diaz, al suo posto Krunic.

62' GOL GOL GOOOLLL!!! Azione bellissima del Milan, con Rebic che rifinisce per Theo Hernandez: tocco sotto del francese e pallone alle spalle di Sirigu.

58' Ancora Milan. Tiro da fuori di Calhanoglu e pallone che sfiora il palo alla destra di Sirigu.

57' Milan vicino al quarto gol. Punizione dalla destra: cross in mezzo, tocco di Diaz e pallone che sbatte sulla traversa.

56' Triplo cambio per il Torino: Ansaldi, Rincon e Verdi prendono il posto di Rodriguez, Linetty e Baselli.

54' Palla gol enorme per Kessie. Rebic mette in mezzo per l'ivoriano, che sbaglia a pochi passi da Sirigu.

49' GOOOLLL!!! BRAHIM!!! Kessie ruba palla e apparecchia per Brahim Diaz, che non sbaglia a tu per tu con Sirigu.

47' Ammonizione per Linetty.

45' Tutto è pronto. Fischio di guida: si riparte. Possesso Torino.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Meite prende il posto di Bennacer.

Un bel Milan chiude il primo tempo con il doppio vantaggio. Theo Hernandez sblocca il match con un siluro mancino dalla distanza, Kessié segna il 2-0 su calcio di rigore, riscattando l'errore di domenica. L'unico brivido capita poco prima del 45esimo, quando uno sciagurato Calhanoglu regala il pallone in area a Zaza: il Toro va al tiro con Bremer, ma Donnarumma è bravo a opporsi. Ottima prestazione fin qui, con Brahim Diaz sempre sul pezzo.

47' Fine primo tempo.

46' Calcio d'angolo per il Torino: cross dentro ma irraggiungibile per tutti.

45' Ci saranno 2 minuti i recupero.

44' Cartellino giallo anche per Baselli.

41' Ammonizione per Bennacer.

38' Erroraccio di Calhanoglu, che regala palla a Zaza: tocco in area per Bremer, tiro e parata di Donnarumma. Che brivido!

37' Il Torino cerca spesso la soluzione dalla distanza. Stavolta ci prova Mandragora, ma il pallone finisce in curva.

36' Calabria segna il terzo gol su assist di Rebic, ma la rete viene giustamente annullata per una posizione di fuorigioco del terzino rossonero.

33' Il Milan controlla la partita.

30' Il Torino ci prova con Bonazzoli: sinistro da fuori e pallone altissimo sopra la travresa.

26' GOOOOOLLLLL!!! KESSIE!!! Franck non sbaglia dal dischetto: pallone da una parte e portiere dall'altra.

24' Calcio di rigore per il Milan: Castillejo viene travolto in area di rigore.

21' Milan a un passo dal raddoppio. Cross in mezzo, colpo di testa di Kessie e parata di Sirigu. Castillejo arriva per il tap-in ma colpisce il palo.

19' GOL GOL GOOOLLL!!! THEOOO!!! Siluro dalla distanza di Hernandez e pallone all'angolino. Super gol!

18' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in mezzo, la difesa del Torino spazza via.

17' Poche emozioni fin qui.

14' Il gioco può riprender: Simon torna in campo.

13' Gioco fermo: Kjaer è rimasto a terra dopo un contrasto.

12' Pallone in verticale per Zaza, che calcia di prima intenzione dal limite ma spara altissimo sopra la traversa.

11' Partita fin qui bloccata: le due squadre si stanno annullando.

7' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Torino.

6' Azione prolungata del Milan, con Calhanoglu che sfonda in area ma viene quasi placcato.

4' Primi scambi del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Guida: si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia granata per il Torino, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico Grande Torino. I rossoneri affrontano Il Toro nella nella 36esima giornata del campionato di Serie A. In palio ci sono punti preziosissimi, sia in chiave salvezza che in chiave Champions. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

TORINO: Sirigu, Bremer, Lyanco, Buongiorno, Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez, Zaza, Bonazzoli. A disp.: Sava, Ujkani, Ansaldi, Lukic, Belotti, Sanabria, Verdi Vojvoda, Rincon. All.: Nicola.

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Meite, Krunic, Hauge, Mandzukic, Leao, Maldini. All.: Pioli.