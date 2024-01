live mn - Udinese-Milan (2-3): triplice fischio, il Milan torna a vincere ad Udine

Il Milan torna a vincere ad Udine dopo quattro anni. Decisivi i cambi di Stefano Pioli, che per la prima volta in stagione la "decide" dalla panchina con Jovic prima ed Okafor poi. Prestazione nel complesso non eccellente dei rossoneri, che con carattere sono però riusciti a ribaltare la partita conquistando tre punti fondamentali in ottica Champions League.

------

97' E FINISCE QUI AL BLUENERGY STADIUM. IL MILAN TORNA A VINCERE AD UDINE, E LO FA RIMONTANDO L'UDINESE ALLO SCADERE.

95' Si giocherà fino al 97esimo minuto e trenta secondi. Recupero allungato per il gol e per il cambio del Milan.

95' Ora il Milan soffre. Calcio d'angolo per l'Udinese.

94' Cambio di contentimento nel Milan. Fuori Leao dentro Musah.

93' GOOOOOLLL DELL MIIIILAANNNN! Rimonta completata, gol di Okafor. Premiata la voglia del Milan di fare risultato, premiati anche i cambi di Pioli. Il diavolo è in vantaggio!!

90' 6 minuti di recupero.

89' Grande intervento di Loftus-Cheek che evita la ripartenza dell'Udinese e fa partire i suoi compagni in contropiede, con Okoye che però evita ogni male.

88' Intervento in ritardo e falloso di Theo Hernandez, che dopo un intervento su Success si becca il giallo dall'arbitro Maresca.

82 GOOOOOL DEL MIIIILAAANNN! Ha pareggiato Luka Jovic. Theo, tiro Giroud, deviazione, traversa e poi Jovic. Forse la palla era già entrata sul tiro del 9 francese, ma l'importante è il fine, che non cambia. 2 a 2 al Bluenergy Stadium di Udine con 6' da giocare più recupero.

77' Partito Leao in velocità, Joao Ferreira interviene fallosamente sul 10 del Milan beccandosi l'ennesimo cartellino giallo della partita dell'Udinese.

75' Cambio anche per l'Udinese. Dentro Success fuori Lucca.

75' Doppio cambio nel Milan. Fuori Calabria e Pulisc, dentro Florenzi e Jovic. Pioli fa all-in.

74' Palla geniale di Adli fra le linee per Leao, che in mezzo non trova Pulisic. L'esterno americano richiede anche una spinta al direttore di gara Maresca, ma il guardalinee ha alzato la bandierina per fuorigioco iniziale del portoghese.

73' Leao perde palla ingenuamente sulla trequarti, permettendo ad Ehizibue ad arrivare alla conclusione che però non impensierisce Maignan.

72' Altro intervento provvidenziale di Matteo Gabbia, che in scivolata allontana un pallone indirizzato sul piede di uno dei due attaccanti dell'Udinese presenti in area.

70' Cartellino giallo inevitabile per Lorenzo Lucca, che frena il contropiede di Pulisic tirandogli la maglia.

68' Fuori Reijnders dentro Okafor. Milan in campo con un 4-2-4. Loftus-Cheek arretra insieme ad Adli in mediana.

67' Ancora Udinese con Lucca, che ci prova di testa ma con scarsi risultati.

66' Calabria in difficoltà. Provvidenziale Maignan che esce dalla sua area di rigore evitando guai peggiori.

65' Altro giallo per l'Udinese. Questa volta ad essere ammonito capitan Wallace.

61' VANTAGGIO DELL'UDINESE, GOL DI THAUVIN! Thauvin gode di un pasticcio difensivo del duo Reijnders-Theo ed insacca Maignan che non può nulla sul tiro del francese. Rimonta completata.

60' Doppio cambio in casa Udinese. Fuori Ebosele, ammonito, e Samarzdic. Dentro Ehizibue e Payero.

58' Grande occasione per il Milan. Solita azione in solitaria di Pulisic che dopo aver aggirato l'avversario crossa in mezzo trovando il solito pronto Giroud che però non riesce a superare Okoye, che con una presa plastica blocca il tentativo dell'attaccante francese.

56' Prezioso, generoso Rafa Leao, che si è fatto 50 metri per ripiegare in difesa per sdradicare il pallone dai piedi di Ebosele, che stava gestendo il contropiede dei padroni di casa.

55' Altro giallo per l'Udinese. Ammonito questa volta Thuavin, che in maniera irregolare ha stoppato l'avanzata offensiva di Loftus-Cheek, oggi particolarmente ispirato.

52' Secondo giallo della partita in casa Udinese. Sanzione a Fasty Ebosele dopo un blocco su Theo Hernandez.

51' Altra azione sulla sinistra del Milan, che arriva sul fondo con Leao che nel crossarla in mezzo non trova Giroud, che invano ha provato ad arpionare con il tacco il pallone passatogli dal portoghese.

49' Grande giocata di Leao, che evita diversi avversari salvo poi non gestire la palla nel migliore dei modi bloccando così l'azione di ripartenza del Milan.

48' Grande intervento difensivo di Gabbia, netto sul pallone, che evita il contropiede avversario dopo un erroraccio di Calabria.

45' Primo cambio fra le file dell'Udinese. Fuori Pereyra dentro Thauvin.

45' Inzia il secondo tempo con il calcio d'avvio dato dal Milan.

------

Finisce il primo tempo al Bluenergy Stadium di Udine. Milan in vantaggio meritatamente alla mezz'ora, ma l'incidente con Maignan ha stravolto gli equilibri in campo "aiutando" l'Udinese a trovare subito il gol del pareggio con una grande conclusione di Samardzic.

------

45' + 6 finisce il primo tempo. 1-1 al Bluenergy Stadium.

45' + 5 Destro secco di Kamara, con Maignan che è stato veloce a spostarsi alla sua sinistra addirittura bloccando il pallone del giocatore dell'Udinese.

45' + 3 Errore di Reijnders in uscita, che regala il pallone a Lovric che viene però prontamente fermato da Theo Hernandez. L'olandese oggi decisamente sotto tono.

45' + 2 Punizione non sfruttata alla perfezione dal Milan, che conclude la sua azione con un cross tutt'altro che pericoloso di Reijnders, ben bloccato da Okoye.

45' + 1 Primo giallo della partita è per Kamara, che stende Pulisic dopo un cambio di direzione dell'americano che si stava involando verso la porta.

45' 6 minuti di recupero

43' Ancora Samaardzic, che si fa 60 metri di corsa palla a piede per poi lanciare un siluro al lato della porta di Maignan.

41' PAREGGIO DELL'UDINESE! Grande gol di Samardzic, che si crea lo spazio giusto superando Kjaer per poi piazzarla lì dove Maignan non ci può arrivare. E' 1 a 1.

40' Clima ostile nei confronti di Maignan. Ad ogni pallone toccato il portiere rossonero viene fischiato dai tifosi di casa.

37' Milan rientrato in campo, si riparte dall'1 a 0 per i rossoneri.

34' Mike Maignan rientrato negli spogliatoi, non ha alcuna intenzione di continuare.

33' PARTITA SOSPESA PER ULULATI CONTRO MIKE MAIGNAN DAI TIFOSI DELL'UDINESE!

31' GOOOOOOOL DEL MIIIIILAAANNN! Theo trova in mezzo all'area Loftus-Cheek che come in occasione di Empoli apre il piattone ed infila Okoye sul palo alla sua sinistra. Pioli soddisfatto soprattutto per la creazione del gol. 1-0 Milan!

29' Azione splendida del Milan che si è sviluppata prima centralmente per poi sfociare sulla sinistra, con Theo Hernandez che però spreca un'occasione mettendo la palla troppo indietro rispetto alla corsa di Giroud. Può succedere, ma il francese poteva fare meglio.

27' Contatto in area di rigore dell'Udinese con Pulisic che viene colpito da Lucca, in ritardo rispetto al rossonero. Per Maresca però non c'è niente.

25' C'è qualcoss non va frs Maignan ed i tifosi di casa, visto che il portiere del Milan ha attirato l'attenzione dell'aribtro Maresca per qualche cosa che gli è stata detta dagli spalti.

24' Occasione Udinese con Ebosele, che in un 1 vs 1 con Theo la mette in mezzo non trovando però Lucca, che si è fatto anticipare da un sempre attento Kjaer.

23' Non è facile attaccare questa Udinese. Il Milan con pazienza gira il pallone in attesa del momento giusto.

19' Botta e risposta dell'Udinese. Ebosele ci ha provato dal limite col sinistro conquistando un calcio d'angolo dopo la deviazione di Gabbia.

18' Ancora Milan. Cross di Theo dalla trequarti con Giroud che di controbalzo l'ha provata a ribattere in porta con scarsi risultati. Okoye blocca facile.

17' L'Udinese prova a rispondere agli assalti del Milan, con Lovric che dalla trequarti ci ha provato ma l'ha messa alta, troppo, sopra la traversa.

15' Prima vera occasione della partita a favore del Milan. Leao inventa per Giroud che a tu per tu con Okoye non riesce ad insaccarla.

14' Solita azione di Olivier Giroud, che con una sponda di prima manda in porta Reijnders che però fallisce l'ultimo sstop prima di prepararsi al tiro.

11' Primo calcio d'angolo della partita anche per il Milan. I rossoneri per il momento stanno facendo decisamente più male in contropiede.

5' Il primo calcio d'angolo della partita è a favore dell'Udinese. Sulla stessa azione i padroni di casa reclamano un rigore per una presunta trattenuta di Loftus-Cheek su Wallace. Maresca lascia correre.

1' Fischio d'inizio. Si parte al Bluenergy Stadium di Udine. Forza ragazzi!

------

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Bluenergy Stadium di Udine dove tra poco l'Udinese di Gabriele Cioffi ed il Milan si Stefano Pioli si affronteranno nella sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Trasferta ostica quella di stasera per il diavolo, che punta a consolidare il terzo posto in classifica tornando alla vittoria in uno stadio dove non vince addirittura dall'ottobre 2020. Dall'altro lato i padroni di casa proveranno invece a dare continutà al loro ottimo periodo di forma, dunque si prevederà essere un match ricco d'emozioni che vi racconteremo tramite il nostro live testuale. Restate con noi!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Pérez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardžić, Kamara; Pereyra; Lucca. A disp.: Padelli, Silvestri; Ehizibue, Giannetti, Kabasele, Masina, Tikvić, Zemura; Camara, Payero, Zarraga; Brenner, Success, Thauvin. All.: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Okafor, Traoré. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.