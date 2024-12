live mn Verso Atalanta-Milan: Fonseca conferma l'11 visto contro l'Empoli, c'è Musah a destra

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

15.03 - In vista di Atalanta-Milan in programma questa sera alle 20.45 a Bergamo, Tuttosport ha intervistato il doppio ex Roberto Donadoni, il quale ha rilasciato queste parole sulla sfida tra nerazzurri e rossoneri: "Che gara mi aspetto? Sicuramente una bella partita tra due squadre che giocano in maniera propositiva. L’Atalanta ormai non mi sorprende più e sta dimostrando anche quest’anno di essere una grande squadra. Per il Milan sarà un test importante per capire molte cose, visto che finora i rossoneri sono stati altalenanti nelle prestazioni. Non a caso sono staccati in classifica a causa della mancanza di continuità nei risultati".

14.21 - Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti:GIALLATINI – COLAROSSI

IV uomo: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

13.59 - Chi potrebbero essere gli uomini chiave del Milan stasera contro l'Atalanta? Arrigo Sacchi ha spiegato sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport: "Credo che i giocatori-chiave possano essere Reijnders e Pulisic. L’olandese mi piace moltissimo, interpreta bene il ruolo di classico centrocampista, ha forza e ottime doti tecniche. Pulisic dribbla con sicurezza, crea superiorità numerica, è sempre pericoloso. E poi c’è sempre Leao: quando è in giornata fa girare la testa a tutte le difese avversarie, ma non si sa mai se si può fare conto su di lui. Al Milan non mancano le qualità tecniche per affrontare questo duello, è semmai sull’aspetto dell’equilibrio che ci si deve soffermare. Squadra corta e stretta, in modo che gli avversari non si possano infilare negli spazi: questa è la prima regola. Inoltre: aggressione in zona offensiva, per rubare velocemente il pallone".

12.54 - Ecco i convocati di Gasperini per il match contro il Milan:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kolasinac, Kossounoum, Ruggeri, Scalvini, Toloi.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Edersen, Palestra, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo.

12.00 - Per questa partita, Paulo Fonseca, dopo il turnover in Coppa Italia, dovrebbe riproporre la stessa formazione scesa in campo dal primo minuto sabato scorso contro l'Empoli a San Siro: Maignan in porta, in difesa Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. In mezzo al campo spazio agli inamovibili Reijnders e Fofana, mentre i tre trequartisti alle spalle di Morata saranno ancora Musah, Pulisic e Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno alla sfida di questa sera del Milan in casa dell'Atalanta per la 15^ giornata di Serie A. Con il nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero fino al calcio d'inizio della partita. Restate con noi!!!