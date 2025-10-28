Verso Atalanta-Milan: riecco Tomori, altra chance per Gimenez
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; LEAO, GIMENEZ.
12.30 - Questa sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Partita importante che potrebbe servire alla formazione di Massimiliano Allegri per ripartire dopo il pareggio beffa di venerdì scorso contro il Pisa che è le è costata la vetta della classifica. Le partite di Bergamo sono però sempre complicate, soprattutto negli ultimi anni, nonostante il bilancio complessivo sorridi a favore del Milan. In 76 incontri, infatti, il Diavolo è uscito vincitore per ben 33 volte (nel 2021/22 l'ultima), pareggiando in 25 e perdendo in 18.
Amici ed amiche di MilanNews.it buon martedì 28 ottobre a tutti. Dopo la delusione di venerdì contro il Pisa, il Milan di Max Allegri scenderà subito in campo questa sera contro l'Atalanta per l'infrasettimanale di campionato valido per la nona giornata di Serie A Enilive. Una sfida importante, difficile, da vincere per tornare a riprendere quella tabella di marcia che si è interrotta con il pari beffa contro i nerazzurri toscani. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!
