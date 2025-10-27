Probabile formazione Milan: Gimenez accanto a Leao, si rivede Tomori
Tra poco più di 24 ore il Milan sarà di nuovo in campo. Dopo il mezzo passo falso in casa contro il Pisa, i rossoneri sono attesi da un esame non indifferente: la trasferta in casa dell'Atalanta di Ivan Juric che arriva da quattro pareggi consecutivi in campionato. La partita è valida per la nona giornata della Serie A Enilive 2025/2026 e sarà la seconda del primo turno infrasettimanale di questa stagione.
Mister Massimiliano Allegri recupera un solo uomo rispetto a venerdì scorso: Ruben Loftus-Cheek da ieri si allena con la squadra e sarà a disposizione dalla panchina. Niente da fare per Estupinan, oltre che per Rabiot, Pulisic e Jashari il cui ritorno è previsto più avanti. L'unico vero dubbio della vigilia, che sarà sciolto domani mattina con la rifinitura, riguarda il compagno in attacco di Rafael Leao: secondo le indiscrezioni, dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, Santi Gimenez è in netto vantaggio su Christopher Nkunku che dunque è destinato a un altro ingresso a gara in corso. Per il resto la formazione rimane la stessa vista col Pisa con l'unico cambio rappresentato da Fikayo Tomori che ritrova il posto davanti a Maignan nella linea a tre con Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni, Fofana-Modric-Ricci il trio in mezzo.
PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 29 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi
7 Gimenez 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Sala, Nkunku.
Indisponibili: Rabiot, Pulisic, Jashari, Estupinan
Ballottaggi: Gimenez/Nkunku 80-20%
DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi-Moro
IV Uomo: Manganiello
VAR: Chiffi
AVAR: Dionisi
