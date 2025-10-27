Gimenez in panchina a Bergamo? Allegri valuta tre opzioni

Le prestazioni contro Juventus e Fiorentina erano state incoraggianti, ma contro il Pisa Massimiliano Allegri è rimasto particolarmente deluso dalla partita di Santiago Gimenez e per questo, in vista della trasferta di domani sera sul campo dell'Atalanta, medita di fare scelte diverse in attacco dove l'unico certo di una maglia da titolare è Rafael Leao, autore di tre gol nelle ultime due partite.

SOSTITUTO NATURALE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se il tecnico livornese dovesse decidere di far partite il messicano dalla panchina avrebbe tre opzioni alternative tra cui scegliere: con Christian Pulisic ancora out, il sostituto naturale di Gimenez è senza dubbio Christophr Nkunku, rientrato contro il Pisa dopo aver smaltito il noto problema al dito del piede rimediato in nazionale. Nella rifinitura di oggi, Allegri valuterà le sue condizioni e deciderà se schierarlo per la prima volta da titolare in questo campionato.

SOLUZIONI CONSERVATIVE - Ci sono poi altre due soluzioni alternative più conservative: la prima prevede l'avanzamento alle spalle di Leao di Alexis Saelemaekers, coppia che si è già vista dall'inizio contro la Fiorentina (con il belga spostato in attacco a destra troverebbe spazio Zachary Athekame, che venerdì contro il Pisa ha segnato la sua prima rete con la maglia del Diavolo). L'altra opzione è invece Ruben Loftus-Cheek, che ieri è rientrato finalmente in gruppo e dovrebbe quindi tornare abile e arruolato contro l'Atalanta. La rifinitura di oggi a Milanello sarà decisiva per la decisione finale di Max Allegri.

