Verso Atalanta-Milan: Gimenez in pole, riecco Tomori
PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 29 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi
7 Gimenez 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku.
INDISPONIBILI: Rabiot, Pulisic, Jashari, Estupinan
BALLOTTAGGI: Gimenez/Nkunku 80-20%
Dopo il deludente pareggio di San Siro contro il Pisa si torna subito in campo, con i rossoneri che domani sera saranno ospiti dell'Atalanta alla New Balance Arena, in un match valido per la nona giornata di campionato. Il turno infrasettimanale può essere un'ottima occasione per ripartire dopo il pari di San Siro, ma al momento il Milan è ancora in emergenza infortuni: Allegri recupera solo Loftus-Cheek, mentre Rabiot, Pulisic, Jashari ed Estupinan sono ancora ai box.
Per quanto riguarda la probabile formazione i cambi e le soluzioni a disposizione sono limitate: dopo il turno di riposo in difesa torna Tomori a ricomporre il trio con Gabbia e Pavlovic. Scelte obbligate a centrocampo, con Loftus-Cheek che comincerà dalla panchina dopo lo stop forzato a causa dell'affaticamento muscolare. In attacco c'è l'unico ballottaggio: Allegri deve scegliere chi tra Nkunku e Gimenez giocherà al fianco di Rafa Leao. Al momento il messicano sembra essere chiaramente in vantaggio anche se la decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura di domattina.
DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi-Moro
IV Uomo: Manganiello
VAR: Chiffi
AVAR: Dionisi
