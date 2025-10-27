Milan, il rientro di Pulisic prima della sosta. Contatti Furlani-USA per non farlo convocare

Dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista con quattro gol e due assist in campionato, Christian Pulisic è stato costretto a fermarsi durante la sosta per le nazionali a causa di un problema muscolare rimediato nell'amichevole che i suoi Stati Uniti hanno giocato contro l'Australia. Il Milan ha perso così il suo faro offensivo e la sua assenza si sta sentendo parecchio.

TRA ROMA E PARMA - Per fortuna, però, per il suo ritorno in campo è solo una questione di giorni. La certezza è che Pulisic rientrerà prima della sosta delle nazionali di novembre, mentre è ancora da capire in quale partita tornerà effettivamente a disposizione: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, l'americano salterà sicuramente la trasferta di domani del Milan sul campo dell'Atalanta e non dovrebbe esserci nemmeno domenica a San Siro contro la Roma, anche se una sua convocazione contro il giallorossi non è da escludere del tutto. Di certo l'ex Chelsea ci sarà l'8 novembre contro il Parma al Tardini.

CONTATTI IN CORSO - Se Chris sarà a disposizione del Milan e di Allegri, allora lo diventerà anche per gli Stati Uniti e il ct Pochettino che durante la prossima sosta saranno impegnati in due test amichevoli contro Paraguay (15 novembre) e Uruguay (19 novembre). Il club di via Aldo Rossi vorrebbe evitare la convocazione di Pulisic e per questo sono già in corso dei contatti tra l'ad milanista Giorgio Furlani e i riferimenti della federazione americana per provare a non farlo partire e dargli l'opportunità di restare a lavorare a Milanello per ritrovare la condizione migliore.

