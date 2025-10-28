Modric instancabile e insostituibile: contro l'Atalanta giocherà la nona partita consecutiva da titolare

vedi letture

E menomale che ha 40 anni, perché se ne avesse avuti 5 in meno avrebbe potuto incidere e decidere più di quanto già non faccia. Quando si parla di Luka Modric non si può non pensare ad un campione assoluto, senza tempo, perché di questo si tratta. A parlare non sono i tifosi né tanto meno chi può godere di un giocatore del genere in squadra, bensì i numeri, che confermano quando l'età, per il Pallone d'Oro 2018, sia un semplice numero e poco di più.

A 40 anni, infatti, Modric giocherà questa sera la nona partita da titolare in Serie A con la maglia del Milan. Massimiliano Allegri ha trovato in lui un giocatore fondamentale, oltre che instancabile e insostituibile, non che ci fosse qualche dubbio, ma vivendo nel paese dei pregiudizi in molti si domandavano se effettivamente il croato avesse potuto reggere ritmi così alla sua età. Per il momento l'ex Real Madrid sta avendo ragione, lui come Igli Tare che in estate ha deciso di puntarsi nonostante lo scetticismo che aleggiava attorno ad un'operazione che per il momento è stata ampiamente vinta, sia dal Milan che dal calciatore.