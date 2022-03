LIVE MN - Verso Cagliari-Milan: Kessie in mediana, Diaz favorito sulla trequarti. Giroud guida l'attacco

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

16.14 - Stando ai trend ed alle rilevazioni fatte da Oddschecker appare poco probabile il verificarsi del segno 1, che viste le quote ha una probabilità di circa il 19% di verificarsi. Ipotizzare una vittoria rossonera non è fuori dalle casistiche, con la vittoria del Milan che si attesta su circa il 58% di possibilità di verificarsi, mentre il pareggio scende nettamente a circa il 25%. Quindi, giocare l’1 sui mercati può valere dalle 5.25 su Sisal alle 6.00 volte l’importo giocato su William Hill, mentre il 2 appare nettamente favorito raggiungendo quota massima di 1.65 su Goldbet. Alto anche il pareggio, che si attesta tra i 3.75 su Snai ed i 4.00 su Sisal.

16.00 - La gara tra Cagliari e Milan, anticipo valido per la trentesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 all'Unipol Domus, sarà visibile sui canali di DAZN e Sky Sport.

15.40 – Sono ventidue i precedenti contro il Cagliari per Stefano Pioli. Tra Serie A e Serie B il tecnico parmense ha ottenuto dodici vittorie e cinque pareggi, subendo solo cinque sconfitte. Da quando siede sulla panchina del Milan, invece, Pioli ha ottenuto quattro vittorie ed un pareggio contro i sardi.

15.20 – L’ultimo giocatore del Milan ad aver segnato una rete in casa del Cagliari è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è andato a segno nell’ultima gara assoluta giocata in casa dei sardi nel gennaio 2021, in occasione del diciottesimo turno di Serie A. Ibrahimovic è risultato decisivo prima con un rigore trasformato nel primo tempo, poi con una rete che ha ipotecato il risultato sullo 0-2 finale.

15.00 – Sono tredici i precedenti del Milan con Marco Di Bello, arbitro designato per la sfida in programma questa sera in casa del Cagliari. Con il fischietto pugliese i rossoneri hanno ottenuto nove vittorie e due pareggi, subendo due sconfitte. La formazione di Pioli in questa stagione ha per due incrociato il direttore di gara brindisino, riuscendo ad ottenere quattro punti (Atalanta-Milan 2-3; Milan-Juventus 0-0).

14.40 – Con 33 punti conquistati in 14 partite, il Milan può vantare il secondo miglior rendimento esterno di Serie A. La formazione di Pioli gode anche del miglior attacco esterno con 32 gol segnati, avendo subiti solo 17. Negli ultimi cinque turni esterni, infine, il Milan ha conquistato quattro vittorie (Napoli, Inter, Venezia, Empoli) ed un pareggio (Salernitana).

14.20 – Sono due i diffidati nel Milan per la sfida in programma questa sera in casa del Cagliari. Oltre ad Alessio Romagnoli a rischiare la sanzione sarà anche Brahim Diaz, il quale dovrebbe partire titolare come trequartista nel 4-2-3-1 di Pioli. Dopo la squalifica, invece, sarà nuovamente disponibile anche Theo Hernandez.

14.00 - La scommessa che il Diavolo vuole vincere riguarda Brahim Diaz: lo spagnolo, partito come jolly tutto genio e fantasia, ha accusato un calo. La sfida di Cagliari dovrebbe rappresentare un ottimo banco di prova, considerata la probabile assenza di Sandro Tonali. Il tecnico potrebbe decidere di rilanciare sulla trequarti proprio Brahim, reduce da tre panchine consecutive. Lo scrive Il Giorno.

13.45 - La sfida in programma questa sera allo stadio "Unipol Domus" sarà importantissima il Milan, ma anche per il Cagliari, a caccia di preziosi punti salvezza. Ecco la formazione che Mazzarri potrebbe schierare contro i rossoneri: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Pavoletti, Joao Pedro.

13.30 - Stefano Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito alla formazione che scenderà in campo questa sera contro il Cagliari. Tra Messias e Saelemaekers, ad esempio, è in corso il solito ballottaggio per un posto sul lato destro del tridente alle spalle del centravanti. Al momento, il brasiliano è in vantaggio sul collega belga, ma Pioli, con ogni probabilità, prenderà una decisione definitiva solo a ridosso del match.

13.15 - “Ibra con il contagocce”, titola l’edizione odierna di Tuttosport parlando del campione rossonero. “Nemmeno a Cagliari partirà titolare”, scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: “Eppure era la sua partita: lo scorso gennaio realizzò una doppietta, l’anno prima il nuovo esordio e subito un gol”. Per Zlatan, dunque, non è ancora giunto il momento di partire dall’inizio: “Uscito per infortunio contro la Juventus, il 23 gennaio, da allora ha giocato complessivamente solo una manciata di minuti contro Napoli ed Empoli. Dopo Cagliari, lo attende la Svezia”.

13.00 - Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera nella sfida contro il Cagliari, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Maignan in porta, poi difesa formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; in mezzo al campo il tandem Kessie-Bennacer, con Messias, Diaz e Leao a sostegno di Giroud.

12.45 - Alla fine del campionato mancano 9 partite e Giroud e compagni sono realmente in testa alla classifica con 63 punti, ma domani scenderanno in campo dopo Napoli (vs Udinese, h 15) e Inter (vs Fiorentina, h 18), con l'ambizione di mettere a favore di vento gran parte delle gare che rimangono. "Siamo a 98, ora dobbiamo fare 99 e 100": così Pioli in conferenza stampa. E Cagliari sarà solo la prima dei nove 99 che attendono il Milan: bisognerà soffiare forte per metterli in scia e puntare a quel 100, colorato di tricolore.

12.30 - Nelle ultime partite il Milan ha faticato un po’ sotto-porta, vincendo spesso di misura. “Pioli chiede i gol per non soffrire”, titola a tal proposito il quotidiano Tuttosport, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rossonero alla vigilia del match: “Non stiamo segnando molto, ma ho tanti giocatori che possono riuscirci. Per lo scudetto tutto aperto”.

12.15 - “Kessie torna in mediana”, titola il Corriere dello Sport parlando della formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera contro il Cagliari. Tonali è in Sardegna con la squadra, ma non è al top della condizione dopo l’attacco influenzale che lo ha colpito in settimana. Mister Pioli potrebbe quindi lasciare in panchina Sandro e riportare Franck in mediana al fianco di Bennacer.

12.00 - Le tre squadre in lotta per il titolo tutte in campo, a distanza di poche ore l’una dall’altra. Sarà una tappa importante, quella di oggi, nella corsa al tricolore. Non a caso, il Corriere della Sera titola: “Sabato scudetto”. Apre il Napoli alle 15 ospitando l’Udinese al Maradona, poi sarà la volta dell’Inter, impegnata a San Siro contro la Fiorentina; chiuderà la giornata il Milan, di scena in trasferta a Cagliari. Insomma, darà un turno tutto da vivere e che potrebbe riservare altri colpi di scena.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Dopo l'importantissima vittoria del Milan con l'Empoli, con il gol decisivo di Pierre Kalulu, la squadra di Mister Pioli avrà un nuovo esame da affrontare: alle 20.45 i rossoneri sfideranno il Cagliari di Mazzarri, gara valida per la 30esima giornata di Serie A. Per avvicinarci al match, la redazione di MilanNews.it vi propone un live testuale con tutte le notizie più importanti in continuo aggiornamento.