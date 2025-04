live mn Verso il derby: Milan ancora con il 3-4-3, c'è Abraham in attacco

Questa la probabile formazione del Milan: MILAN: (3-4-3) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

12.55 - Tra i giocatori a disposizione di Sergio Conceiçao stasera nel derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno, ci sarà anche Davide Bartesaghi, il quale, come appreso da Milannews.it, domenica sera aveva raggiunto il Milan Futuro in Umbria per giocare il match del giorno successivo (poi rinviato a oggi alle 18) contro il Gubbio, ma ora è rientrato a Milano e stasera sarà in panchina con la prima squadra.

11.58 - In vista del derby di questa sera contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dall'1-1 dell'andata di tre settimane fa), Sergio Conceiçao schiererà il suo Milan con lo stesso modulo, il 3-4-3, delle ultime due partite di campionato contro Udinese e Atalanta. Anche gli uomini in campo saranno gli stessi, con una sola novità in attacco dove ci sarà Tammy Abraham al posto di Luka Jovic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che tra i convocati dovrebbe tornare anche Kyle Walker, tornato in gruppo negli ultimi due giorni dopo aver subito un'operazione per la rottura del gomito. Il difensore inglese, però, non è al top e stamani ha sostenuto un provino per scacciare gli ultimi dubbi sulla sua disponibilità.

11.30 - Quello di questa sera è molto probabilmente l'appuntamento più importante della stagione per il Milan. I rossoneri scendono in campo alle 21 a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i cugini dell'Inter. L'andata è terminata 1-1 e dunque il discorso qualificazione alla finale risulta ancora apertissimo. Per il Diavolo, però, diventa davvero cruciale centrare il passaggio del turno per dare un senso al finale di stagione che altrimenti sarebbe una lenta conclusione di una stagione già molto deludente. Dopo la vittoria convincente a Udine e una prestazione da chiaroscuri contro l'Atalanta, Sergio Conceicao dovrebbe confermare il 3-4-3 e lo stesso undici visto in Friuli e domenica sera. Prevista una singola eccezione: la presenza di Tammy Abraham - già due gol contro l'Inter quest'anno - al posto di Luka Jovic. Accanto al centravanti ci saranno i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao. La linea mediana invece sarà composta dai due laterali Alex Jimenez e Theo Hernandez, e dalla coppia centrale Fofana-Reijnders. In difesa confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic che si sistemerà davanti a Maignan.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Milan, derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata di tre settimane fa. In caso di parità al 90', si giocheranno due tempi supplementari e poi eventualmente si calceranno i rigori. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo a Milanello. Restate con noi!!!