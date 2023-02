LIVE MN - Verso Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: il ritorno di Maignan dopo 5 mesi

MilanNews.it

19.32 - Tra pochi minuti a San Siro il Milan sfiderà l'Atalanta, in occasione della 24esima giornata di campionato: una gara fondamentale per la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le scelte ufficiali di Pioli e Gasperini:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Adli, Ibrahimovic, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Origi, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Ederson. All. Gasperini

19.14 - Manca sempre meno al big match di questa sera tra Milan e Atalanta a San Siro, che si giocherà alle 20.45. In questi minuti è arrivato il pullman del Milan allo stadio, accolto dal solito pubblico entusiasta. QUI il video dei nostri inviati.

19.00 - Il bilancio di Pioli contro l'Atalanta. Avversario affrontato 26 volte e battuto in 11 circostanze (7 le sconfitte). L'attuale tecnico del Milan viene da tre vittorie e un pareggio e l'ultima battuta d'arresto contro i nerazzurri è arrivata il 23 gennaio 2021 (Milan-Atalanta 0-3). Del 7-1 inflitto con l'Inter abbiamo già parlato, ma c'è anche una pesante sconfitta subita da Pioli da mettere in conto: Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre 2019.

17.31 - Quella di stasera, per il Milan, sarà la sfida numero 147 in totale contro l'Atalanta, la n.73 in casa. In totale finora 39 vittorie dei rossoneri, 22 pareggi e 11 sconfitte. Il Milan, con la vittoria del 15 maggio scorso, nella penultima giornata, pose le basi per la conquista del suo 19esimo scudetto. Il 2-0 firmato Leao-Theo Hernandez interruppe una striscia di tre sconfitte e quattro pareggi. In due occasioni il Milan riuscì a vincere con ben sei gol di scarto: accadde nel gennaio 1944 (6-0) e nell'ottobre 1972 (addirittura 9-3!), mentre la sconfitta della stagione 2020-21, e quella del marzo 1941, entrambe per 0-3, rappresentano le due occasioni in cui l'Atalanta ha registrato la sua massima vittoria a Milano.

17.01 - Arbitra Mariani di Aprilia: sarà la 17ma partita alla direzione del Milan. Con lui alla guida 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ci sono anche due precedenti con l'Atalanta: uno 0-3 a San Siro il 23/01/2021 e un 2-0 a Bergamo il 23/05/2021, con la doppietta di Kessié su rigore che consegnò al Milan il ritorno in Champions. Complessivamente 11 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte con Orsato alla guida. In questa stagione un unico precedente: la sconfitta interna per 2-1 contro il Napoli alla settima giornata.

16.38 - In attesa dei colleghi maschi questa sera contro l'Atalanta, il Milan Femminile ha vinto in scioltezza in casa del Como questo pomeriggio, mantenendo vive le sue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Le rossonere hanno vinto in riva al lago per 4-0 in virtù della doppietta di una scatenata Martina Piemonte, dall'autogol di Lipman e della rete di Vigilucci. Con questi tre punti il Milan si porta a 34 punti, al quarto posto, rimanendo attaccato al treno delle prime tre.

16.01 - Ecco, di seguito, la squadra arbitrale designata per Milan-Atalanta:

Arbitro: Mariani

Assistenti: De Meo-Vecchi

IV uomo: Sozza

VAR: Guida

AVAR: Abbattista

15.37 - Ancora un successo di pubblico a San Siro per il match contro l’Atalanta di questa sera: oltre 72 mila biglietti venduti, con centinaia di ingessi dedicati al Club 1899, l’esperienza VIP dedicata ai tifosi che vogliono vivere le emozioni dello stadio nelle zone più esclusive e glamour. Tantissimi gli ospiti e i vip attesi stasera, nella giornata conclusiva della Milan Fashion Week, al centro delle attività di engagement e comunicazione di AC Milan, sempre più protagonista della cultura, del lifestyle, del costume e come catalizzatore di passionie tendenze.

Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontraretop model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Special guest della serata Maye Musk - modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk - e il tennista Stefanos Tsitsipas. Inoltre, sempre presenti i più seguiti creator e influencer digitali: stasera, in particolare, assisteranno al match Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Una contaminazione di mondi e generazioni eterogenee che si connettono grazie ad un unico appassionante fil rouge&noir.

Nell’ambito dell’esclusiva collaborazione con Warner Bros e dopo il successo dell’iniziativa a San Siro in occasione del lancio di Black Adam, questa sera i tifosi potranno assistere ad unmomento speciale che accenderà lo stadio per il lancio del nuovo “Creed III”, il terzo capitolo del franchise di successo, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed. Sul campo, i giocatori del Milan indosseranno il 4th Kit realizzato da Puma in collaborazione con Koché, maison di moda francese, considerata tra le più innovative firme del panorama mondiale. La nuova maglia, che integra un'interpretazione pixelata, game-ready, delle iconiche strisce rossonere del Milan, debutterà per la prima volta oggi a San Siro.